Diciembre amarillo

Foto: LFP

Si hay un futbolista cadista que está destacando en esta temporada 2016/2017, está siendo Alfredo Ortuño. El delantero natural de Yecla tiene el sinónimo de gol, y se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores de LaLiga 1|2|3.

En tan solo veinte jornadas el atacante amarillo se ha erigido no solo como el máximo goleador de los suyos con trece dianas sino también como el máximo artillero de la categoría, adelantando a jugadores como Roger, Ángel o Joselu, aunque con este último le empata con la misma cantidad de goles. Pero el ariete murciano se ha ganado la confianza de Álvaro Cervera y de la afición cadista no solo por su regularidad de cara a puerta sino por su entrega y trabajo, pues no hay balón que no luche sean el equipo rival o los defensas que sean. En el último partido ante el Elche CF volvió a ver puerta, consiguiendo el empate a uno con un genial testarazo a la salida de un córner de Álvaro García.

Ortuño se estrena con este galardón

Por esto y más, el delantero murciano ha sido elegido como el mejor futbolista de esta competición en el pasado mes de diciembre, adelantando en números de votos a Jorge Molina del Getafe y al propio Joselu del CD Lugo.

Ortuño se ha llevado el premio honorífico después de anotar cuatro goles en el pasado mes: uno ante el Real Zaragoza, un doblete ante el Córdoba CF y un tanto de bella factura ante el Sevilla Atlético. De esta manera ya es pichichi de la categoría, compartido con Joselu, al llegar en Elche a la cifra de trece goles.

Álvaro Cervera también se lleva el galardón a mejor entrenador del mes

Además de vencer Alfredo Ortuño en la modalidad de mejor jugador del mes de diciembre, su entrenador, Álvaro Cervera, también ha sido elegido como mejor entrenador del mes, por delante del entrenador del Getafe CF, José Bordalás y al entrenador del CD Lugo, Luis César Sampedro.

El entrenador cadista que se ha ganado el cariño y el respeto de todo Cádiz por conseguir el ansiado ascenso a Segunda División, va consiguiendo más méritos y galardones para los muchos que dudaron de él a principios de temporada, cuando los resultados no llegaban.