Cádiz CF - CD Mirandés: puntuaciones del Cádiz, jornada 24 de Segunda División

Once Titular del Cádiz ante el Mirandés | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Un día más, el Cádiz CF impone su ley en el Ramón de Carranza. Los pupilos de Álvaro Cervera recibían al CD Mirandés con el mal recuerdo de lo sucedido en la primera vuelta en Anduva. Aquel día, el equipo amarillo, recién llegado a la categoría de plata, pagaba la novatada y a pesar de ponerse con dos goles de ventaja, terminaría siendo remontado en la segunda parte por los rojillos, que tras muchos años años militando en el fútbol de plata comenzaban la presente campaña aspirando a todo. La heroica de los de Terrazas se fraguó en unos quince minutos horribles para los andaluces y en una actuación cuanto menos rigurosa del equipo arbitral, encabezado por Ais Reig.

Pero en una categoría como es la Segunda División, las tornas pueden cambiar muy rápido, y hoy en el coliseo gaditano se pudo asistir a la historia casi opuesta. Los burgaleses, enclavados en los puestos de descenso tras una recta final de primera vuelta muy desilusionante, eran los que visitaban la Tacita de Plata y se adelantaban en el marcador muy pronto, cuando ni siquiera muchos aficionados habían ocupado sus asientos. Pero en frente había un Cádiz que, tras 23 jornadas ya había demostrado sobradamente que nunca se da por rendido, y que este curso está de dulce y le sale todo de cara, poco a poco comenzó a dominar y poner contra las cuerdas a su rival. Así, llegaron los tantos de Rafidine Abdullah y Alfredo Ortuño, que daban un triunfo merecido y trabajado a los gaditanos, remontando tal y como lo hiciera el Mirandés en la primera vuelta. La única diferencia es que esta vez no hubo ningún expulsado, ni por beber agua ni por merecerlo de alguna forma.

En cualquier caso, los tres puntos se quedaron en Cádiz, y ya son 40 los que suma el casillero amarillo. La permanencia queda a tiro de piedra y, mientras tanto, la licencia para soñar se va renovando semana tras semana.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Álvaro Cervera

8 | Al técnico no se le puede reprochar nada, además desde hace tiempo. Ha encontrado la seguridad con el bloque que tiene, y ello tiene doble mérito ya que no todas las semanas puede contar con todas sus piezas clave (este sábado no estuvieron Garrido ni Nico Hidalgo, pero sus recambios hicieron olvidar sus ausencias). Pero también lo hizo bien con las sustituciones, que sirvieron para dar aire fresco y no rompieron el ritmo de juego ni la idea. Poco más que añadir a la buena labor de Cervera, sin el cual no se podría entender el éxito del Cádiz actual.

Alberto Cifuentes

7 | Todo funciona en el Cádiz, y ello empieza desde la meta. El manchego otorga las garantías y la experiencia en un puesto tan delicado como el de portero, además de la seguridad que el equipo necesita para afrontar los encuentros. Junto a todo ello, el veterano cancerbero cadista sigue realizando intervenciones que salvan puntos, como volvió a hacer en el disparo de Usero, guardando la victoria sobre la bocina con una parada soberbia. En cuanto al tanto encajado, no pudo hacer demasiado.

Carpio

6 | Va a más tras un inicio de temporada dubitativo. Se está convirtiendo en un seguro de vida, cerrando el carril diestro a los atacantes rivales. Le faltó algo más de acierto en campo contrario, pero defensivamente estuvo muy bien.

Aridane

6 | Compaginó algunas acciones en las que no estuvo nada contundente con otras intervenciones verdaderamente providenciales. Se hizo fuerte por arriba aunque no marcó bien a Guarrotxena en la acción que costó el gol, y su único error de bulto durante el encuentro.

Sankaré

6 | El senegalés estuvo muy correcto en muchas acciones y sus intervenciones ahorraron males mayores en la retaguardia. Eso sí, debe medir mejor en algunas ocasiones y solucionar sus problemas con las tarjetas amarillas. El central vio la amonestación pronto y ello le costó ser sustituido al descanso, ya que Cervera no quiso que se repetiera la misma historia que ante el Almería.

Brian Oliván

7 | Si hay alguien que está cumpliendo con el principio de regularidad en la disciplina cadista, ese alguien es el lateral barcelonés. Muy hábil en la contención y todo un puñal por la banda izquierda, en una asociación perfecta con Álvaro García que hace temblar a los costados diestros de los rivales semana tras semana.

José Mari

6 | El roteño, recién recuperado de su lesión, tuvo que salir de titular debido a las ausencias de Garrido y Eddy, y por circunstancias tuvo además que disputar los 90 minutos. Pero aguantó como un jabato y ni siquiera bajó el ritmo. El equipo notó su regreso y agradeció su capacidad de mando y sus múltiples contribuciones en todas las tareas del juego.

Rafidine Abdullah

8 | Al igual que ante el Almería, este sábado el marsellés fue el auténtico líder en el centro del campo amarillo. Se desfondó en las labores de destrucción y movió al equipo con sus conducciones impecables y sus pases cortos y largos. Estuvo casi impecable y cada vez que llegaba el cuero a sus pies generaba una sensación de fiabilidad y seguridad abrumadoras, echándose el equipo a sus espaldas. Está creciendo a pasos agigantados el medio internacional por Comores, que se entendió muy bien con José Mari.

Salvi Sánchez

6 | Estuvo muy participativo, aunque no fue el Salvi eléctrico y mágico, como acostumbraba en ocasiones anteriores. No le fue bien en los duelos individuales y para colmo tuvo un error clamoroso, enviando el balón al larguero sin portero, cuando solo tenía que empujarla. Aún así, no paró de correr y de pedirla, y enmendó su error minutos después de esa ocasión con un gran centro que Abdullah convirtió en el empate a uno.

Rubén Cruz

6 | El utrerano sigue rindiendo a un buen nivel en la mediapunta, desahogando y repartiendo el juego hacia los costados y los espacios libres. Le sigue faltando el gol en este Cádiz, cuando es una característica que le ha acompañado en buena parte de su carrera deportiva.

Álvaro García

7 | Sigue también a un gran nivel, desequilibrando como él sabe hacerlo y ayudando de forma muy valiosa en tareas defensivas. Ante el Mirandés no fue tan determinante como en citas recientes pero aún así fue parte muy importante de la victoria, luchando y desgastándose por todo el campo hasta l pitido final.

Ortuño

8 | Como cada fin de semana, no paró de pelear, de correr y de pugnar cada balón con los defensores rivales, tratando de sacar el mayor rédito posible de cada acción. No parecía tener demasiado fortuna en esta ocasión, pero finalmente encontró el premio del gol, que ya se le había resistido en las últimas tres jornadas. Ya van 14 dianas, a solo dos del "pichichi" Joselu, pero independientemente de esa cifra, su aportación en el Cádiz es mucho más amplia y es una de las claves indispensables de la magnífica campaña amarilla.

Servando

6 | Fue el elegido para ocupar el lugar de Sankaré en la segunda mitad, y el isleño cuajó una correcta actuación, ayudando a conservar la victoria ante el empuje rojillo, especialmente en los últimos minutos.

Aitor García

6 | No jugó más de 20 minutos, pero fueron suficientes para él. El revulsivo esta vez no marcó, pero puso en bandeja el tanto de la victoria a Ortuño con un centro perfecto al segundo palo, regalo que el delantero de Yecla no desaprovechó.

Iván Malón

S.C. | El nuevo fichaje salió para los últimos cinco minutos, tiempo insuficiente para valorarle. Pero en sus pocas intervenciones mostró confianza y buenas maneras.