Previa Cádiz CF - CF Reus: los playoffs como objetivo

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL.

El equipo cadista recibe este domingo al Reus en el Ramón de Carranza con el fin de conseguir una victoria que les recupere de la dolorosa derrota en el Coliseum Alfonso Pérez frente al conjunto azulón. Tendrán como adversario al conjunto dirigido por Natxo González, que lleva cuatro jornadas consecutivas sin saber lo que es la victoria, y con una crisis en esta segunda vuelta ya que no encuentran su característico estilo de juego basado en la posesión de balón y solidez defensiva. En el último encuentro contra el Numancia -que perdieron por la mínima frente al equipo soriano- no remataron entre los tres palos hasta el minuto 92.

Los amarillos -con la victoria esta tarde del Tenerife (1-0) frente al Almería y la victoria también por la mínima del Girona al RCD Mallorca- han quedado relegados a la cuarta posición y ve como el equipo de Montilivi se escapa hacia el ascenso directo. Cervera sabe que tras recibir al Reus este domingo van a tener dos partidos consecutivos fuera de casa -en el Estadio de los Nuevos Pajaritos y en el Estadio Carlos Tartiere). Por ello, el encuentro frente al Reus se antoja de vital importancia ya que si se consigue la victoria este fin de semana, un empate se haría bueno frente al Numancia. El técnico cantabro también apuntaba que "si perdemos el partido de Getafe se recordará porque perdimos y no porque jugamos bien. Lo que importa es el resultado".

El segundo mejor equipo visitante frente al tercer mejor equipo local de la competición

El Cf Reus Deportiu es uno de los rivales a batir cuando juega fuera de casa tras las 25 jornadas disputadas hasta la fecha de LaLiga 1|2|3, en concreto unos 15 puntos, ganando en Mallorca, Oviedo, Murcia y Sevilla; y empatando en Getafe, Miranda de Ebro y Zaragoza. Además, ha anotado un total de ocho goles en los 12 partidos disputados fuera de su estadio.

En frente tendrá al Cádiz, que mantiene el Estadio Ramón de Carranza como un auténtico fortín -imprescindible para conseguir grandes cosas en la categoría de plata-. En concreto, ha conseguido ocho victorias, tres empates y dos derrotas.

Declaraciones

Álvaro Cervera se muestra combativo: "Vamos a seguir peleando por el puesto en el que estamos". Cervera no suele prodigarse mucho en hablar de los rivales. En este caso no escatimó en elogios al equipo rival ni a su entrenador, al que conoce perfectamente: "Todo lo que puedo decir de ese equipo es bueno. Ascendieron el año pasado y mantienen a muchos jugadores que lo consiguieron. Tienen una idea bonita de juego, agradable de ver y con un entrenador que para mí es de lo mejor de la categoría. Y no lo digo por ahora, sino por su etapa también el Alavés, con el que ascendió".

Natxo González argumentó que "el estado de forma del equipo es bajo. Nos pasa a nosotros y les pasa a todos. A muchos equipos coincide por estas fechas". Respecto al ambiente que se va a vivir en el Ramón de Carranza: "Será bonito y especial este tipo de partido por el estadio, el ambiente, por las fechas que son... y fútbol de verdad. Es un equipo con mucho gol, especialmente Ortuño. La pañolada de protesta de las peñas del Cádiz no debería influenciar. Lo que me preocupa es el verde, lo de afuera no lo puedo controlar".

Árbitro

El encargado de dirigir el encuentro entre amarillos y rojinegros será Eduardo Prieto Iglesias del colegio navarro. Se trata del mismo colegiado que pitó el mismo partido en la primera vuelta en tierras catalanas: el conjunto cadista caía por la mínima diferencia en los últimos minutos. Sin embargo, los otros dos encuentros en los que el navarro impartió justicia al Cádiz se saldaron con victoria, concretamente en la amplia victoria del conjunto cadista frente al Alcorcón en Carranza (4-1) y en la visita al feudo del Elche con victoria en los instantes finales con doblete de Dani Güiza (2-3).

Convocatorias

Cádiz CF: Cifuentes, Jesús Fdez., Aridane, Migue, Servando, Brian, Carpio, Iván Malón, Abdullah, José Mari, Álvaro, Imaz, Aitor García, Aketxe, Salvi, Rubén Cruz, Ortuño, Eddy y Dani Güiza.

Reus Deportiu: Sin confirmar