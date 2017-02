Lección cadista de inteligencia y efectividad en Los Pajaritos

Recibía el CD Numancia al Cádiz CF para inaugurar la jornada dominical de la vigesimoséptima fecha de LaLiga 1|2|3. El conjunto soriano llegaba en un momento de forma ascendente a pesar de la derrota en Tarragona (2-0) de la semana anterior, mientras que los andaluces querían volver al sendero del triunfo después de dos partidos sin ganar y tras ver que sus rivales (Tenerife, Getafe y Real Oviedo) puntuaban apenas unas horas antes y le superaban en la clasificación.

Los primeros llevaban la friolera de siete encuentros sin perder en su feudo mientras los segundos no vencían a domicilio desde el primer compromiso de 2017 en Elche y con algunas ligeras dudas tras no poder pasar del empate en Carranza ante el Reus (0-0). Finalmente, los de amarillo terminarían por destrozar cualquier pronóstico goleando a su rival en un partido disputado pero muy serio y muy bien trabajado, en el que darían una auténtica exhibición de inteligencia futbolística y buen hacer en los contraataques. Gran triunfo final por tres goles a cero, todo un alegrón para la Tacita de Plata en pleno Carnaval.

Los de Arrasate presentaban las novedades de Casado (sustituyendo al sancionado Ripa, habitual lateral izquierdo) y el fichaje invernal Kike Sola ocupando la punta del ataque. Por su parte, Cervera devolvía al once titular a Sankaré, ausente ante el Reus por acumulación de tarjetas, y alineaba por vez primera de titular a Jesús Imaz, llegado del UCAM Murcia en enero, para ocupar la posición de segundo punta por detrás de Ortuño.

Debut de dulce para el atacante cadista en el once, ya que lograba inaugurar el marcador con un auténtico golazo y en general tuvo una participación destacada. Aketxe y Salvi, ayudados por un descomunal Álvaro García actuando como un puñal por la banda izquierda, sentenciarían la batalla para el conjunto cadista.

Reino de la igualdad en la primera parte

Arrancaba el encuentro de una forma muy tranquila, con dos contendientes que se respetaban y que no parecían dispuestos a arriesgar demasiado tan pronto. No había un dominador claro aunque el Numancia parecía más confiado y seguro con el balón en su poder. Sin embargo, la primera ocasión de peligro caía del lado vsitante, con un disparo de Ortuño a los tres minutos de juego, propiciado por un despeje fallido de la zaga soriana. El golpeo, muy seco pero centrado, lo atajaba Aitor Fernández con fiabilidad.

Pero con el paso de los minutos, eran los castellanoleoneses, liderados como siempre por un gran Julio Álvarez, los que parecían más enchufados, con una primera gran opción para el capitán rojillo, cuyo lanzamiento de falta ajustado al palo izquierdo lo despejaba a córner Cifuentes. Dani Calvo remataba de cabeza fuera la acción tras ese saque de esquina e Íñigo Pérez disparaba muy alto tras plantarse en la frontal en una peligrosa pérdida de posesión del Cádiz en la medular, en las dos siguientes acometidas del equipo de Arrasate.

Salvi destacaba en ataque mientras que Aridane lo hacía en defensa

Entre tanto, Aridane, un día más, volvió a convertirse en el salvavidas del Cádiz en la retaguardia haciéndose con balones peligrosos en las inmediaciones del área, como en un balón muerto que le caía a Pablo Valcarce en el área pequeña y que, con todo a favor, podría haber enviado al fondo de las mallas de no ser por la intervención del central canario. Los de Cervera, por su lado, buscaban sorprender especialmente por la banda derecha, con un Salvi muy activo y eléctrico, llevando el peso del ataque cadista.

Cumplidos los 20 minutos, Ortuño también lo intentaba con un disparo cruzado que se marchaba desviado y el Numancia respondía con dos testarazos de Julio Álvarez y Kike Sola que se marchaban igualmente fuera, en un encuentro que perdía intensidad conforme avanzaba. Así, tras la media hora el intercambio de golpes tímidos y la igualdad prácticamente absoluta en la posesión dejaban atascada la contienda.

Solo el Cádiz pudo haber tomado ventaja en los últimos minutos del primer período con dos acciones protagonizadas por Álvaro García. El utrerano primero encontraba el hueco por la banda zurda y cocinaba un peligroso centro que no hallaba rematador, y después con un libre indirecto rematado de cabeza por Imaz que obligaba a Aitor Fernández a acometer su primera intervención de mérito en el encuentro despejando el balón por línea de fondo. Pero el marcador no se movía finalmente tras los primeros cuarenta y cinco minutos.

Salvi fue uno de los más destacados del conjunto cadista | Foto: LaLiga

Todo se pone en contra del Numancia tras el descanso

Los últimos compases del primer acto sirvieron para adelantar lo que sería el comienzo del segundo: el Cádiz salía muy fuerte tras el intermedio y en muy pocos minutos acumuló numerosas llegadas al área con centros peligrosos que ponían en apuros a la defensa local. Sin embargo, el Numancia disipaba los agobios con un trallazo de Pablo Valcarce que se estrellaba en el larguero, en la mejor ocasión del partido hasta el momento, llegada en el minuto 50.

El gol de Imaz y la expulsión de Íñigo Pérez ponían muy cuesta arriba el choque al Numancia

Pero el conjunto amarillo no iba a avisar más y directamente pasaba a la acción. Un saque de esquina aparentemente despejado por la defensa numantina terminaba en botas de Jesús Imaz, que se sacaba un fantástico golpeo que se alojaba junto al palo izquierdo de Aitor Fernández. Golazo para adelantar a los andaluces y primer tanto del ex futbolista universitario con la elástica amarilla. Y no se iba a conformar el cuadro de Cervera ya que Salvi volvía a intentarlo por todos los frentes, desequilibrando y haciendo temblar a los defensores rivales. En frente, al Numancia no solo se le disponía el marcador adverso sino también el juego, ya que Íñigo Pérez veía la tarjeta roja directa por una fea entrada sobre Abdullah en el centro del campo.

El Cádiz se crecía viéndolo todo a favor e Imaz dejaba solo a Álvaro Gacía pero el portero numantino salvaba el segundo con una gran demostración de reflejos al toque del atacante utrerano en el área pequeña. Cada contragolpe era una mina de oro para los de amarillo y Ortuño también tendría la suya a pase de Álvaro García, aunque el golpeo salía centrado y fácil para Aitor Fernández.

No obstante, conforme pasaban los minutos el Cádiz perdía fuelle. Y en la recta final, el Numancia lo intentaba contra viento y marea, pero el conjunto cadista no titubeaba y a la par respondía. Salvi intentaba un lanzamiento tras una acción individual y Manu del Moral remataba un centro muy preciso pero muy bombeado por lo que el testarazo no llevó peligro alguno para la portería defendida por Cifuentes. Los de Arrasate seguían creyendo ya que el Cádiz les cedía mucho terreno y podían llegar con mucha asiduidad sobre todo por la banda.

Pasado el 80, Los Pajaritos se convertía en una olla presión y el Numancia lograba encerrar a su oponente en su propio campo. Una acción salvada por Cifuentes en el área era anulada por un fuera de juego muy protestado por la grada y los futbolistas sorianos, que protestaban cualquier acción que transcurriese en el área. El propio cancerbero cadista salvaba a su equipo mandando fuera un despeje defectuoso de Eddy Silvestre que iba entre palos.

Álvaro García, Aketxe y Salvi amarran tres puntos vitales para el Cádiz

El Cádiz mata al Numancia a la contra

Pero si era el gol del empate lo que parecía que iba a llegar, terminaría sucediendo lo contrario. Los de Cervera cogían desprevenidos al equipo local al contragolpe y Álvaro García servía en bandeja el tanto a Aketxe, que no perdonaba ante un Aitor absolutamente batido. Subía el segundo y con ello los tres puntos volaban de forma definitiva a la Tacita de Plata, más aún cuando nuevamente una carrera de Álvaro García volvía a matar a los rojillos. El utrerano llegaba hasta línea de fondo y esta vez Salvi no fallaba para poner el definitivo 0-3 en el luminoso.

Con este triunfo, el Cádiz alcanza los 44 puntos y salva la tercera plaza del acoso de sus perseguidores, rompiendo una monumental racha del Numancia de siete partidos seguidos sin perder en casa. Los gaditanos, de esta forma, salen intactos de tierras sorianas, dejando además la portería a cero por segunda semana consecutiva, y mantienen su puesto privilegiado al menos una jornada más. Una situación más que ideal para encarar de la mejor forma posible el decisivo encuentro que les medirá con el Real Oviedo en el Carlos Tartiere en una apasionante jornada 28 de LaLiga 1|2|3.