Álvaro Cervera: "Cuando jugamos ante diez nos complicamos más la vida que ante once"

Cervera en el banquillo | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El Cádiz sumó una importante victoria en Soria por cero goles a tres, un resultado algo más abultado de lo que realmente se pudo ver sobre el terreno de juego. Imaz adelantó a los visitantes con un excelente golpeo desde la frontal, y en la recta final del encuentro, los amarillos pusieron la puntilla con las dianas de Aketxe y Salvi. "Nosotros renunciamos a lo que creemos que no somos buenos y nosotros cuando tenemos la posesión del balón no somos buenos. Es muy fácil hablar de la posesión diciendo 'yo quiero tenerla' y que por decirlo ya la vas a tener. Pero para tenerla hay que tener un juego específico y nosotros no lo tenemos; nos creamos más problemas. Lo digo desde hace mucho tiempo, desde el año pasado. Seguramente será culpa mía porque no sé organizar a los jugadores para jugar de esa manera sino para otra cosa. Cuando la tenemos nos creamos más problemas", comentaba en rueda de prensa un Álvaro Cervera ostensiblemente molesto con el juego practicado por los suyos. "Ahora, cuando te quedas ante diez, sí que a lo mejor no hay que dar tres pases pero a lo mejor sí dos para que Alvarito y Salvi cojan su sitio y no lo hemos hecho hasta el final. Cuando jugamos ante diez nos complicamos más la vida que ante once", añadía.

"Ha ido a por el empate y si nos empata, irían a por la victoria. Han dejado espacios y lo normal es que jugadores como Salvi y como Álvaro te hagan mucho daño a la contra", analizaba el entrenador cadista sobre el Numancia. "No hemos sido capaces. No hemos reaccionado porque eso es otra cosa de lo que nosotros venimos jugando. Parar la pelota, tranquilizarla... Cuando intentamos hacer eso nos creamos más problemas que otra cosa. Al final, es verdad que hemos intentado dar más rapidez por fuera y lo hemos acabado consiguiendo. Pero muy al final", insistía.

La expulsión de Íñigo Pérez tras obstruir a Abdullah en un contragolpe cambió por completo el encuentro. "Ellos, con uno menos, se quedan desguarecidos y solo era acertar, pero hemos fallado mucho y ellos han estado cerca de meterse en el partido. Al final, salimos contentos porque hemos ganado, y porque hemos hecho un buen partido jugando once contra once y ante un muy buen equipo", comentaba el preparador de Santa Isabel, que pese a su enfado se mostraba satisfecho con el resultado y el partido que los suyos realizaron en igualdad numérica.

Con la permanencia en el horizonte, Álvaro Cervera apuntaba: "a nosotros nos hace falta cincuenta puntos para salvarnos"; "nos quedan muchos partidos. Ahora estamos a seis puntos, antes eran nueve. No tenemos esa urgencia de volvernos locos si no los conseguimos ya. Hay que tener tranquilidad", completaba. "Entiendo su pregunta pero le pido que se me entienda a mí también. Nosotros tenemos un objetivo, un camino muy largo por recorrer hasta el final. Y la primera señal que nos vamos a encontrar es la de la salvación. Cuando encontremos esa, seguiremos caminando hasta encontrar otra, si es que nos la encontramos. Pero querer ver la segunda señal antes que la primera sería un problema", contestaba el míster del conjunto de la Tacita de Plata al ser preguntado por la posibilidad de ocupar a final de temporada los puestos de playoff.

Antes de finalizar su comparecencia ante los medios, Cervera se refirió a dos de las incorporaciones invernales del Cádiz, Imaz y Aketxe, y que en este choque vieron puerta; para el técnico, el primer tanto obra de Imaz se produjo "gracias a un golpe de fortuna con un gol de fuera del área". "Sabíamos que eran jugadores que se tenían que implicar en el equipo, en la forma de jugar de nosotros, que sabemos que no es fácil. Y también sabíamos que nos van a dar un poquito más de lo que tenemos pero siempre dentro de lo que es el equipo", concluía.