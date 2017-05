Álvaro Cervera: "Éramos conscientes de que iban a jugar así"

Imagen | LaLiga

El técnico del Cádiz CF, Álvaro Cervera, se mostró descontento con la actuación de sus pupilos sobre el verde. Contando con este nuevo empate y los resultados de los rivales directos durante esta jornada, los amarillos se aseguran seguir afianzados a los puestos privilegiados de la clasificación.

"Tuvimos problemas a la hora de coger la posesión"

Fue un partido muy igualado y monótono, pero piensa que su equipo fue superior durante la segunda parte. "Éramos conscientes de que iban a jugar así. Tuvimos problemas a la hora de coger la posesión, porque no nos llegaba el balón limpio. Ellos fueron mejores durante el primer tiempo. Con Garrido en el medio se fue nivelando y en el segundo tiempo creo que fuimos mejores. En el fútbol hay que pensar, cuando se hacen las cosas sin pensar pasan cosas como el mano a mano", declaró.

También es consciente de que sus jugadores lo pasaron mal en ciertos compases del partido y la imagen que dio su equipo no fue la deseada: "Nuestra situación no es mala, no somos el equipo más virtuoso de Segunda. Tenemos que seguir peleando, teniendo ocasiones y no quedarnos con esa situación final de desorden que no me ha gustado en absoluto".

"El fútbol es un juego más de fallos que de aciertos"

Las ocasiones más claras fueron para los locales, pero sus jugadores no fueron capaces de aprovechar las dos jugadas claves del encuentro. "La jugada del principio y el penalti fueron la clave para poder ganar el partido, a estas alturas de la temporada hay que aprovechar estas cosas. El rival no ha jugado mal, pero no ha sido peligroso y al final han tenido una. Uno se puede enfadar, el fútbol es un juego más de fallos que de aciertos", comentó.

Por último, quiso agradecer el apoyo de la afición cadista. "Nuestra afición es magnífica, de las mejores que he conocido. Siempre quiere ver ganar a su equipo, le acompaña y se divierte en el campo. Si queremos estar ahí arriba es por ellos, recibimos mucho cariño de ellos y estamos muy contentos con ella", finalizó.