Cifuentes: "El equipo ha demostrado una vez más que no se va a rendir" | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Cádiz CF y Real Zaragoza firmaron tablas en La Romareda en un encuentro igualado, en el que los amarillos no plasmaron su mejor juego pero pueden salir satisfechos por el gol de logrado en el minuto 90 que significaba un valioso punto de cara a la clasificación.

Dos de los mayores protagonistas del encuentro se pasaron por la zona mixta al término del mismo para revelar sus impresiones, Alberto Cifuentes y Aitor García. El primero, determinante una vez más con sus grandes paradas, y el segundo, por ser el autor del golazo que supuso la igualada. Otro más para la colección del onubense.

Cifuentes: "No ha sido un partido brillante pero hemos peleado mucho"

Cifuentes salía contento con el resultado final, destacando además la fortaleza mental del colectivo. "Después de cómo se ha dado el partido y que lo hemos conseguido al final, quedamos con un buen sabor de boca. El equipo ha demostrado una vez más que no se va a rendir, que no cesa en su entrega nunca, y que a pesar de que no ha sido un partido muy brillante por nuestra parte, al final hemos peleado mucho y hemos conseguido un punto que sabe muy bien".

Para el manchego, el empate fue justo y además el equipo no mereció recibir el gol en el momento en que llegó. "Sí, el gol en el 45´hizo daño, pero también es verdad que al final de la primera parte no estábamos sufriendo mucho. La jugada del gol ha sido un momento en el que nos hemos despistado todos y nos ha costado un gol cuando casi nos íbamos al descanso 0-0. En la segunda parte teníamos que tomar las riendas del partido y realmente creo que las hemos tomado, porque solo se ha sufrido unos diez minutos en los que no podíamos salir de nuestro campo, pero el resto del tiempo hemos dominado, algún tiro y Ratón ha hecho buenas paradas. No ha sido un juego brillante, las cosas como son, pero hemos empujado mucho y al final ese empuje ha tenido su justa recompensa".

Aitor: "El partido no ha sido como esperábamos pero nos llevamos un punto, que es lo importante"

Por su parte, Aitor García resaltaba la dificultad del partido y la igualdad reinante en la competición, dos factores que dificultan aún más el trabajo: "Nos vamos contentos porque hemos puntuado en un campo que es complicado. Sabíamos a dónde veníamos, que era un equipo complicado y que si ganaba podía pelear por estar ahí arriba. Pero nos vamos contentos porque aunque el partido no ha sido como nosotros esperábamos, pero nos llevamos un punto, que es lo importante, y seguimos en la lucha por meternos en playoff". En estas últimas jornadas hemos empatado muchas veces. Los equipos de arriba tampoco están puntuando mucho y eso nos vale para seguir ahí una semana más".

El de Gibraleón volvió a mostrar que merece más minutos de la mejor forma que sabe hacerlo, con una obra de arte marca de la casa. "Seguimos sumando y aprovechando los minutos que el míster nos da, estoy muy contento por mi trabajo y con el del equipo".