Ortuño: "Con dos victorias estaremos en play off al final de temporada"

Alfredo Ortuño en la rueda de prensa de hoy | Foto: Página Oficial Cádiz CF

Alfredo Ortuño, delantero del Cádiz Club de Fútbol, ha pasado por sala de prensa este jueves por la mañana tras una semana de preparación para el partido del próximo sábado ante el Córdoba en el estadio Ramón de Carranza. El delantero murciano destacó que “el final está cerca y para todos los equipos los puntos tienen una especial importancia. Los empates se hacen bueno con una victoria que es lo que te permite dar un salto, esperemos que eso pase en Carranza”.

En el plano personal, el "19" cadista indicó que “el que más se critica soy yo. En una temporada tan larga hay picos de forma y seguro que recuperaré el nivel de antes. Físicamente estoy muy bien, igual que al inicio de la temporada”.

"El que más se critica soy yo y físicamente estoy muy bien"

El delantero no oculta que el equipo “está muy ilusionado porque lo tenemos al alcance de la mano”. En la misma línea agregó que “en las segunda vueltas los equipos de abajo logran dar pasos al frente y cuesta sacar más puntos”.

Ve al equipo en play off con dos victorias más

El equipo ha logrado goles en el tiempo añadido. “Eso no es casualidad, porque nuestro equipo cree hasta el final. El Cádiz está demostrando que cuesta mucho ganarle y a poco te levanta un partido”. Además, afirmó que “con dos victorias estaremos en play off al final de temporada”.

El Córdoba, un equipo muy peligroso

Tuvo palabras para el rival, el Córdoba, que pese a estar abajo en la clasificación y luchando por no descender, no se fía en absoluto del equipo cordobés. “Se está jugando mucho y no nos podemos fijar en eso. Nos tiene que dar igual quien venga, porque por ejemplo el Levante vino con posibilidad de subir a Primera y no lo hizo ese día”.