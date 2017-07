Rubén Cruz seguirá siendo amarillo

Foto: Pedro Ortega/ VAVEL

Después de que el contrato de Rubén Cruz finalizara el pasado viernes y de que se barajara la idea de que el utrerano podría abandonar el Cádiz CF, el equipo ha hecho oficial este 2 de julio a través de su cuenta de Twitter, que el delantero andaluz seguirá en las filas gaditanas en la próxima temporada.

El jugador de 31 años ha firmado un nuevo contrato que en un principio será para una sola temporada, pero con opción a un año más si a final de temporada sigue convenciendo como hasta ahora.

Rubén Cruz llegó al Cádiz CF el año pasado tras haber estado durante cuatro temporadas en el Albacete —que jugará en LaLiga 1|2|3 un año después de descender. Llegó para competir por un puesto en un equipo en el que figuraban los nombres de Alfredo Ortuño, Gorka Santamaría y Dani Güiza, aunque su gran rival en la delantera fue desde un principio el primero. El delantero demostró gran madurez y siempre esperó su oportunidad en el equipo titular. Con el Cádiz CF ha jugado un total de 27 partidos, partiendo desde el once titular en 18 ocasiones.

A pesar de que no ha hecho ningún gol, el delantero ha servido de ayuda al equipo haciendo un gran trabajo. Él mismo aseguraba después de hacerse oficial su renovación que: “Lo he dado todo por y para el equipo, estuvimos cerca de cumplir un sueño, pero estoy convencido que con esfuerzo llega la recompensa". Añadió, "el gol no me obsesiona, porque es una faceta que tengo y se acabará viendo".

Por último, Rubén Cruz quiso lanzar un mensaje a la afición y agradeció el enorme apoyo dado al combinado gaditano en su camino esta pasada campaña, "ellos están ahí vayas donde vayas, no hay grada que no tenga su parte amarilla".