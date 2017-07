Carlos Calvo rescinde y pasa a la historia del Cádiz

Carlos Calvo en un partido de la temporada pasada | Foto: Pedro Ortega - VAVEL

Se daba por hecho aunque el pasado lunes se daba a conocer de forma oficial: Carlos Calvo, que regresaba de su cesión al Badalona, donde militó la segunda mitad de la campaña pasada, no seguirá de amarillo el próximo curso. El centrocampista no había debutado en ninguno de los dos primeros amistosos de pretemporada (Barbate y Atlético Sanluqueño) y ni tan siquiera se le estaba permitiendo ejercitarse junto al resto del grupo, por lo que su salida parecía inminente. Así fue, cuando este lunes el club anunciaba el acuerdo por el que se le rescindía el año que le quedaba de contrato con el Cádiz CF, despidiéndose el jugador poco después mediante un mensaje en sus perfiles de redes sociales.

Carlos Calvo Sobrado, de 31 años, llegó al Cádiz en el mercado de invierno de la temporada 2015/16 como uno de los refuerzos de lujo para el tramo decisivo de competición, donde el objetivo no era otro que abandonar de una vez el "pozo" de la Segunda B. Llegaba con una importante trayectoria en el fútbol de plata tras su paso por Xerez CD, Granada CF, Hércules CF, UD Almería y SD Huesca, llegando a competir en Primera defendiendo los colores del conjunto azulino, además de un pequeño paso por el balompié heleno jugando para el Skoda Xanthi.

En la Tacita de Plata no entró con demasiada fuerza tras una primera mitad de campaña en El Alcoraz quedando en blanco casi al completo, y la competencia tampoco se lo pondría fácil porque especialmente Salvi y Álvaro García terminaron haciéndose titulares en las bandas para el nuevo entrenador, Álvaro Cervera. No obstante, firmaría su nombre con letras de plata como jugador cadista gracias a su golazo ante el Hércules en la ida de la final por el ascenso, que dejaba muy tocado al conjunto alicantino para que Dani Güiza lo rematase en el Rico Pérez.

Con la vuelta a Segunda se sabía que lo iba a tener complicado con la continuidad de Salvi y Álvaro García, además de los fichajes de Nico Hidalgo y Aitor García. Desde el principio se le quiso buscar acomodo en otro equipo pero este no llegaba y se quedaba en Cádiz. Solo pudo disputar tres encuentros en LaLiga 1|2|3, siendo expulsado en el último de ellos, y ya no volvió a jugar. En invierno se lograba cederlo al Badalona CF, donde esperaba tener más oportunidades y ya pensaba en volver "como un cohete" en verano, pero finalmente su participación se redujo a 190 minutos con el equipo catalán.

Tal bagaje dejaban a las claras que Carlos Calvo no iba a tener oportunidades en el Cádiz. El madrileño volvía pero el cuerpo técnico tenía una decisión tomada y pronto se ha logrado darle una salida que era evidente. El jugador, no obstante, se va agradeciendo y devolviendo todo el cariño recibido, expresándolo en un mensaje en sus redes sociales: “Querida Familia Cadista: En el día de hoy os escribo para despedirme de todos vosotros, pero la principal causa era agradeceros el trato que he recibido desde mi llegada hasta mi despedida. Agradeceros sobre todo en los momentos más delicados, en los que supisteis valorar mi situación y me lo mostrasteis con aplausos a pesar de mi pasad. Gracias de Corazón. Como siempre he dicho, esta tierra es mi casa porque así me lo habéis hecho sentir y me voy tranquilo de dejar al club en una categoría digna para la grandeza de éste. Me voy triste y con ganas de mucho más, pero muy contento de poder decir que yo he tenido la suerte de poder vivir momentos mágicos como éste en ese gran estadio, con esta gran afición y con este gran club”.

Solo quedan cuatro héroes del ascenso... de momento

Unos, como Fran Machado, Lolo Plá, Juanjo, Sergio Mantecón o Abel Gómez, se marchaban a lo largo de la temporada pasada, y ahora son otros los que han seguido sus pasos en este mercado veraniego. Carlos Calvo se va al igual que han hecho este verano Migue González (terminaba contrato y no era renovado), Dani Güiza (traspasado al Atlético Sanluqueño) y Aridane Hernández (fichado por Atlético Osasuna). Con estas bajas, tan solo el meta Alberto Cifuentes, el defensa Servando y los extremos Salvi y Álvaro García sobreviven de aquella gesta que supuso el retorno al fútbol profesional seis temporadas después. Y es posible que este cuarteto quede reducido pronto ya que, el sanluqueño parece muy cerca de fichar por el Getafe CF, que pagaría unos tres millones de euros por él, mientras que el utrerano ha sonado para varios equipos de Primera desde principios del mercado y su continuidad no está asegurada. El portero y el zaguero, con contrato en vigor, sí que continuarán, salvo sorpresa, un año más.