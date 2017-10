Romera, el fichaje perdido

Romera (jugador del Cádiz CF) / Imagen: Cádiz CF

Nueva cara, fichaje de verano y procedente del FC Barcelona B. Ésta es la descripción y carta de presentación de Romera, un jugador que ha conseguido llamar la atención por la falta de minutos y partidos en los que se le ha podido ver vistiendo la camiseta amarilla.

El delantero llegó al Cádiz CF el pasado verano con ganas de luchar y competir con los de Cervera, pero la situación no ha sido la que se esperaba. Romera no consigue minutos, pero además, no es llamado para las convocatorias. El técnico de los amarillos no cuenta con uno de los dos jugadores, por el cual se ha pagado un traspaso.

El almeriense cumula tras diez jornadas de liga, un total de 360 minutos en cuatro partidos en los que ha conseguido acompañar al que es su equipo esta temporada. No hay goles en su cuenta personal hasta el momento y Cervera cree que necesitan encontrar su lugar. “Romera vino buscando goles y acabará marcando goles. Hay que encontrarle el sitio”, aclaró el técnico.

Resulta alarmante comparar la temporada que está viviendo este futbolista desde que llegó al Cádiz CF, y la temporada anterior con el conjunto azulgrana. Un total de 18 goles en los 35 partidos disputados, llegaron de las botas de este joven jugador. Decisivo y eficaz en la pasada temporada y perdido en ésta.

El Cádiz CF decidió apostar fuerte por un jugador al que de momento no le hace hueco. El delantero fue pretendido por diferentes equipos de la División de Plata, como el Almería o el Tenerife, pero los amarillos consiguieron traerlo a la que hoy es su casa. Cervera espera encontrar un hueco para un futbolista, que podría traer goles igual que lo hizo en su última temporada, donde el técnico de los azulgrana contó con él por su eficacia en los partidos disputados.