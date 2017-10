SD Huesca - Cádiz CF: puntuaciones del Cádiz, jornada 11 de LaLiga 1|2|3

Google Plus

Carrillo y Barral protestan una jugada al colegiado Pulido Santana | Foto: LaLiga

El Submarino Amarillo parece haberse empeñado en no emerger y atreverse a jugarse el tipo en mayores profundidades. El Alcoraz era un escenario difícil para cambiar la dinámica, pero de cualquier forma, los tres puntos hubiesen sido vitales para empezar a despejar dudas, o al menos puntuar dejando una buena imagen en cuanto a juego hubiese sido importante.

El Cádiz CF no hizo ninguna cosa ni la otra. El Huesca lo arrolló en el primer período, pudiendo hacerle un pintado de cara en cuestión de cuarto de hora. Pero le bastó con un gol de Sastre para adjudicarse la contienda, y no le hizo falta ampliar la ventaja porque el equipo de Álvaro Cervera en ningún momento tuvo opciones de disputarle los puntos, sobre todo en la primera parte. Y en la segunda, ya sin Rubén Cruz y Abdullah, llegó una esperanzadora mejoría, la cual sirvió de poco porque aunque las intenciones fueran buenas no se llegaba casi nunca a buen puerto. José Ángel Carrillo, el que más peleó, tuvo una de las escasas opciones de empate para el Cádiz, mientras que el cuadro dirigido por Rubi con mucha facilidad se plantaba en las inmediaciones del área amarilla creando ocasiones cada vez que lo hacía. Allí, Alberto Cifuentes volvió a demostrar por qué es inamovible del arco cadista, siendo uno de los pocos que podría salvarse de la quema, junto con el delantero murciano, del mal partido cadista en El Alcoraz.

Carrillo fue de lo poco bueno del Cádiz en Huesca | Foto: LaLiga

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Álvaro Cervera

3 | Debe plantearse hacer cambios más profundos en el funcionamiento del equipo porque ahora éste se encuentra atascado. En la primera parte hubo nula claridad de ellas y la mejoría tras el intermedio no fue suficiente porque no se tradujo en ocasiones claras de gol que permitieran empatar el partido. El Huesca prácticamente no sufrió en todo el partido y eso dice mucho del partido que hizo el Cádiz en El Alcoraz.

Alberto Cifuentes

8 | Nada que objetar al manchego, que sostuvo la honra del equipo una vez más. Salvó a los suyos con dos buenas intervenciones antes del gol de Sastre y a lo largo del partido volvió a aparecer cada vez que se le necesitaba. Una lástima que el resultado no premie el buen desempeño del meta ni tan siquiera con un punto.

Carpio

5 | Dio algunas de cal y otras de arena, pero sobre todo el salmantino tuvo un partido muy difícil en el que le tocó sufrir las diabluras de un gran Álvaro Vadillo. Aún así, tuvo también algunas buenas intervenciones.

Kecojevic

6 | Posicionalmente estuvo correcto y no cometió errores importantes, siendo uno de los responsables de la poca contribución de uno de los hombres clave de Rubi como es Melero.

Mikel Villanueva

5 | No estuvo peor que el resto, pero se le puede achacar poca concentración en la jugada del gol, en la que podría haber dificultado más a Sastre en el remate.

Brian Oliván

4 | Que no es el mismo lateral sólido y resolutivo que la temporada pasada parece algo bastante claro. Al igual que le pasó a Carpio con Vadillo, el barcelonés estuvo muy exigido por un muy inspirado Álex Gallar.

Garrido

6 | Siempre hace un trabajo muy importante pero poco agradecido, aunque hay que decir que esta vez fue más superado que en anteriores ocasiones ya que el Huesca lograba, mediante transiciones rápidas, superar con bastante facilidad la línea de presión de la medular.

Abdullah

5 | No está en su mejor momento, ya que a pesar de su entrega no sale de él la magia a la que acostumbró al aficionado cadista el año pasado. Debería ser el líder de la faceta creativa del juego y no lo está siendo.

La participación de Abdullah volvió a ser casi testimonial | Foto: LaLiga

Álvaro García

6 | Fue uno de los que más lo intentó, pero la mala dinámica del equipo le hace tener menos oportunidades y gozar de menos espacios. Aún le falta por recuperar el físico que tenía antes de sufrir la lesión ante el Nàstic.

Rubén Cruz

3 | Nueva oportunidad concedida y nueva oportunidad perdida. Perdido y sin prácticamente ninguna influencia sobre el juego ofensivo, el utrerano terminó siendo uno de los relegados en el descanso y gracias a eso el equipo tuvo mayor presencia ofensiva.

Aitor García

3 | El de Gibraleón está a años luz de su versión de la campaña pasada. En El Alcoraz se le cedió el flanco izquierdo del ataque sacrificando a Álvaro a la banda derecha para que el onubense pudiera causar estragos en su perfil bueno, pero ni por esas. Muy poco participativo, fue sustituido en la segunda mitad por Moha Traoré.

Carrillo

7 | Incluso cuando se ve solo arriba, el murciano no tiene ningún miedo para pelear cualquier balón. Muy valiente, trabajador y con gran fortaleza física, fue casi el único que verdaderamente hizo esforzarse a la defensa oscense. Sin duda, se ha ganado la titularidad.

José Mari

5 | Disputó toda la segunda parte en lugar de Abdullah y aunque no supusiera una revolución total, el cambio igualmente se notó. Debe recuperar el ritmo cuanto antes porque está claro que Cervera lo necesita.

Barral

5 | No fue determinante ni mucho menos desde que saliera en el descanso, pero con solo algunos pequeños detalles demostró que es uno de los jugadores con más calidad de la plantilla, siendo capaz de cambiar las cosas

Moha Traoré

4 | Ni mejoró ni empeoró el papel de Aitor García, pudiendo verle bastante poco en los minutos que disputó.