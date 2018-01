Cervera: "Era un partido bonito de jugar"

Imagen: LaLiga 123

No ha sido bueno el comienzo de año para el Cádiz CF en la Copa del Rey, aunque su técnico no piensa que la eliminatoria esté perdida. “Nunca está decidida una eliminatoria”, aseguró Cervera ante los medios de comunicación. El cuadro cadista ya demostró que las eliminatorias no se les dan mal y no duda en poder remontar el resultado de este encuentro. "En la primera parte hemos salido sabiendo que ellos salen fácil desde atrás. Le dejamos jugar con facilidad. En la segunda parte ya ellos no tenían tanta facilidad y hemos tenido más velocidad arriba", aseguró Cervera.

El Cádiz ha tenido un juego complicado, no muy fiel a su estilo, que le ha costado la derrota ante el Sevilla CF, un conjunto reconocido por su buen juego y con unas características bastante buenas. La diferencia de categorías es destacable puesto que ambos se encuentran en la zona alta de la tabla pero en ligas diferentes. “Nosotros jugamos contra un equipo de Champions que va quinto, el resultado puede estar dentro de lo esperado. La primera parte no me ha gustado porque hemos jugado a merced de ellos. En la segunda fuimos más valientes y hemos llegado a portería. Hemos sido más nosotros", aclaró el técnico.

El técnico reconoció la dificultad del encuentro y del momento en el que se encuentra el equipo. "Era un partido bonito de jugar, merecido por haber hecho una gran Copa del Rey y seguimos en ella, pero venía en un momento después de un parón y con las bajas de José Mari y Abdullah. La buena noticia es que han aguantado bien los que llevaban tiempo sin jugar".

El Cádiz volverá a tener una nueva oportunidad, las esperanzas siguen en pie para una afición que no deja de imaginar la victoria. El cuadro cadista lo consiguió ante el Real Betis Balompié y no dudará en intentarlo una vez más para volver a soñar.