Álvaro Cervera: "En Santo Domingo, los rivales se sienten incómodos"

Fuente: Web oficial Cádiz CF

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de Fútbol, ha pasado en la mañana de hoy por la sala de prensa de El Rosal para la habitual rueda de prensa previa al partido de este fin de semana. Lo primero fue recordar sus palabras tras ganar al Córdoba en Carranza: "Dimos un mensaje de reafirmarnos en nuestras leyes para seguir siendo lo que hemos sido. Los jugadores lo saben mejor que nadie. Hemos perdido varios jugadores y volvemos a tener numerosas bajas". Dando su opinión a la victoria ante los blanquiverdes: "Me gustó ganar pero el cómo se produjo no tanto".

Sobre el hecho de que su equipo haya podido conseguir un total de 12 partidos ganados: "Somos un equipo competidor que nos lleva a ganar partidos, no un equipo ganador que gana porque sí. Debemos provocar determinadas circunstancias para conseguir victorias".

Para el encuentro de este domingo son descartes seguro Perea, Rober Correa, Dani Romera y Marcos Mauro; además durante la semana han estado con fiebre Javi Carpio y Álvaro García, que se espera lleguen sin problemas a la convocatoria.

Preguntado por la situación de Alberto Perea: “Está triste porque se apostó por él. El año pasado no tuvo ninguna lesión, entonces está fastidiado por todo lo que le está pasando. Yo creo que no es un problema de cabeza, pero sí de ansiedad, de querer forzar. Conozco casos de jugadores que no les pasa nada y les pasa todas seguidas hasta que no le vuelve a pasar nada”.

Álvaro Cervera ha estado analizando el rival, Alcorcón, y explicando su forma de juego: "Empezaron de una manera con una defensa de cinco jugadores, pero han vuelto a cambiar a defensa de cuatro y juegan más normal con dos delanteros. Son muy peligrosos". A eso se une el factor Santo Domingo: "Los rivales se sienten incómodos".

El técnico cadista tiene claro que a Cádiz debe venir más jugadores por el mercado de invierno: "El ideal del Cádiz sería fichar tanto un centrocampista como un delantero".