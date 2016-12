Anuario VAVEL Celta 2016: Pione Sisto, la flecha celeste

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández (VAVEL España)

“Pione Sisto aportará polivalencia, ya que puede jugar en varias posiciones de ataque, desborde, velocidad y gol, cualidad que está acreditando de sobremanera esta temporada”, rezaba el mensaje con el cual el Celta anunciaba su contratación.

Gran nivel en el Midtjylland

Esas cualidades de las que hablaba el comunicado oficial, las demostró plenamente a principios de año en la eliminatoria de Europa League en la que dejó asombrados a los defensas del Manchester United por su velocidad y técnica principalmente. Les llegó a marcar un gol en el partido de ida disputado en Dinamarca, en el que ganaron 2-1 a los diablos rojos. En cambio, en la vuelta, el Midtjylland puso contra las cuerdas al Manchester United en el mismísimo Old Trafford gracias a otro gol de Sisto hasta que llegó el debutante Rashford para salvar a su equipo de la eliminación. Finalmente, el Midtjylland quedó fuera de la competición al caer 5-1, pero dejó una muy buena imagen ante un rival de inmensa categoría.

Sisto jugando contra el Manchester United | Imagen: Getty Images

Llegó el final de temporada y el club sabía que uno de sus mejores jugadores no se iba a quedar en tierras danesas, por lo que buscarían la mejor oferta y el mejor destino para que siguiese creciendo como futbolista. Varios clubes grandes de Europa empezaron a interesarse por lo que había hecho Pione sobre los terrenos de juego ya sea en Old Trafford o en el MHC Arena. Aunque hubiese varios grandes detrás del jugador, los dos clubes que más se interesaron en él fueron el Ajax de Amsterdam y el Celta de Vigo. Finalmente, la entidad gallega se llevó el gato al agua al conseguirlo por “sólo” 6,7 millones de euros contra un duro competidor como es el de la capital holandesa.

Fichaje por el Celta

Así pues, el Celta oficializó su fichaje el 31 de agosto y a su vez comunicaba que se incorporaría inmediatamente a la gira del primer equipo en Italia para que conociese a sus nuevos compañeros, entre ellos, su compatriota y compañero de selección Daniel Wass.

Cartel de bienvenida | Imagen: RC Celta

Tras jugar su primer partido de la temporada con la camiseta a la que estará vinculado hasta el año 2021, Sisto volvió de la pretemporada en Florencia para ser presentado con el dorsal 11 en Balaídos ante su nueva afición. En ella, la Perla Negra aseguró que escogió al club vigués por su “juego alegre” y que el trato recibido hasta el momento era muy cálido, ya que le hacían “sentirse como en casa”.

Con el comienzo de Liga a la vuelta de la esquina, Sisto se entrenó duro junto a sus compañeros de equipo para poder debutar en la competición que tanto deseaba. Por desgracia, el extremo danés no pudo ayudar al equipo a evitar la derrota ante el Leganés por 0-1 y fue sustituido por el internacional sueco John Guidetti en el minuto 66. Dos días después dio a conocer sus sensaciones tras jugar su primer partido en España: “Fue fantástico, un nivel bastante más alto que el de Dinamarca, por lo que tengo que adaptarme lo antes posible para conseguir ser un mejor jugador. Jugar en la liga española es mi sueño”, aclaraba el futbolista de ascendencia sursudanesa.

Un mes más tarde, le iba a llegar una gran alegría: su primer gol. Fue partícipe en el segundo gol de los celestes contra el Espanyol en Cornellà. Dejó una jugada maravillosa en la que refleja todas sus cualidades: mientras los pericos buscaban el gol del empate en el descuento, el joven danés robó la pelota en área propia, se marchó en velocidad de sus dos defensores y cabalgó con el balón hasta llegar a la frontal del área. Allí, el balón salió potentemente de su pierna derecha para colarse de forma ajustada en el palo izquierdo de la portería defendida por el gigante Diego López. En una entrevista posterior, Sisto recordaba entre risas aquella jugada: “Recuerdo que no tenía mucha energía y conseguí el balón cuando nos quedaba poco tiempo. Fui capaz de librarme de dos jugadores y ahí me quedé con mucho espacio. Empecé a correr y correr hasta llegar cerca de la portería y vi que me acompañaban dos compañeros y pensé: “vale, vamos a hacerlo”. Hay que estar muy en forma para jugar en este equipo, y yo lo estoy. Por este motivo pude hacerlo después de 90 minutos” dijo un Pione Sisto orgulloso de lo que había conseguido.

Sisto celebrando su golazo al Espanyol | Imagen: La Liga

En ese mismo mes de septiembre, fue elegido Jugador Estrella Galicia del mes gracias a los votos de los aficionados. Un poco más tarde, en octubre, consiguió marcarle al FC Barcelona en la victoria por 4-3 en Balaídos. A pesar de ello, Sisto ha ido bajando progresivamente su nivel de forma y ya no es tan determinante como semanas atrás. El futbolista nacido en Uganda es sabedor de ello y cree que necesita “seguir mejorando” y “aprovechar sus oportunidades”. “Tengo que seguir trabajando para mejorar”, comentaba hace unos días en rueda de prensa. Y eso es lo que tiene que seguir haciendo para ayudar al Celta a lograr el mayor número de éxitos posible.