Málaga CF - Córdoba CF: defender el 2-0 con uñas y dientes

Córdoba CF

El Córdoba se enfrentará este martes al conjunto dirigido por Juande Ramos en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en el estadio de La Rosaleda y partiendo de un resultado a favor de 2-0.

El único precedente en la Copa en la Rosaleda entre el Málaga CF y el Córdoba CF corresponde a la temporada 1981-82. En el partido de vuelta, el cuadro blanquiazul se impuso con claridad por 4-1, el gol cordobesista fue anotado por Manolín Cuesta.

Hay que resaltar que también se enfrentaron en la temporada 1935-36 denominada Copa de la República, por aquel entonces el Córdoba se enfrentaba al CD Malacitano y la eliminatoria acabo con un global de 11-0 a favor de los Malagueños.

Mal momento para el Málaga

El conjunto albiazul llegará a este choque con un fin muy claro: dar la vuelta a la eliminatoria y remontar el 2-0 que los blanquiverdes cosecharon en el Arcángel. Sin embargo, el conjunto malagueño por su mejor momento después de la goleada sufrida en la ultima jornada de Liga ante el Sevilla, un partido que 'escoció' bastante tanto a la afición boquerona como al equipo en general y que mete presión extra al Málaga de cara a la competición de Copa. Además hay que añadir el hecho de que el Málaga no gana un partido desde la jornada 13 de Liga.

Por su parte, el técnico malaguista declaraba esta semana ante los medios que su equipo tiene la obligación de intentar darle la vuelta a la eliminatoria, a la vez que señaló que tienen "la posibilidad de solucionar el mal partido" que hicieron en la ida y que van a ver si están "acertados" y, sobre todo, mejorar "en la intensidad, que es lo que más echa en falta el equipo”.

Si confirmó el entrenador la ausencia del guardameta Kameni por enfermedad, por lo que Denys Boyko suplirá al camerunés en la portería.

Salir a defender el resultado

La condición del Córdoba es bien diferente a la de su rival, mientras los locales buscarán el gol tempranero e intentará dar la vuelta al marcador, los de Luis Carrión pretenden defender el resultado del partido de ida. Un encuentro en el que los califas fueron superiores a los visitantes y que supuso el estreno de Carrión en el banquillo, dando resultado su dinámica ante un rival a priori ‘dificil de vencer’ ya que se trataba de un primera.

También a diferencia de su oponente, el Córdoba viene de vencer fuera de casa al Real Oviedo, por lo que el estado anímico es bastante favorable para este partido. Los de Carrión han conseguido distanciarse de puestos bajos de la tabla y colocarse a sólo dos de puestos de play offs, por lo que buscarán cerrar el año clasificándose para la siguiente fase de la competición copera.

Carrión no dio a conocer la lista de convocados para el choque, aunque si lo anunciará en la mañana del miércoles. Por su parte declaró ante los medios que no especularán y saldrán a ganar desde el primera minuto. También añadió “’A pesar de tener encaminada la eliminatoria, es un gran equipo y no lo tendremos fácil para conseguir el objetivo’’.

Un choque que promete dar espectáculo y que se jugará en tierras malagueñas. Dos rivales diferentes, la ilusión de un segunda contra la necesidad y la obligación de ganar del equipo local, que contará con el calor de su afición para remontar los goles de Javi Galán y Borja Domínguez.

El partido podrá seguirse en BEIN LaLiga y también en VAVEL.com, a partir de las 21:00 horas desde el estadio de La Rosaleda.

​Posibles XI

