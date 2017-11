Encomendados a sufrir

La temporada parece mostrarle el descenso al Córdoba si no cambia su situación. Ni Juan Merino ni la plantilla parece que puedan revertir el desastre y es que es imposible entusiasmarse con este equipo viendo partidos tan vergonzosos como el transcurrido en Lorca. Jugadores sin sangre, entrenador sin ideas y una plantilla muy corta y sin recursos que hace del mal juego que la afición ya se vea en "la B" estando aún en la jornada 13.

Si el conjunto califa quería escalar en la clasificación, ayer tenía la ocasión idónea para lograrlo pues se enfrentaba a otro equipo que les acompañaba en los puestos de descenso y que en términos salariales e históricos es bastante más débil. Sin embargo, Juan Merino y su cuadrilla decidieron no hacer nada para ganar en terreno lorquino, y cuando decides no hacer nada, solo aspiras a empatar y casi lo consiguen. Claro ejemplo de esto fue la primera parte que disputaron, con solo un disparo a puerta y muchas llegadas recibidas por el bando rival. De hecho, Pawel Kieszek tuvo que intervenir en varias ocasiones. La primera en el minuto once, donde tuvo que bloquear un lanzamiento lejano de Noguera con una estirada a media altura, y luego, a la media hora, un lanzamiento del excordobesista Nando se marchó rozando el larguero. Mientras tanto, el Córdoba no conseguía salir de su campo y los delanteros Jona y Sergi Guardiola tenían que bajar para empezar a crear y no eran capaces pues ni los pases largos de Javi Lara eran lo suficientemente efectivos. El partido pudo irse con el 1-0 local al descanso si no fuese porque el colegiado López Tosca le anuló un gol a Manu Apeh por un fuera de juego bastante dudoso.

La segunda mitad comenzó con otra intervención de Kieszek, esta vez de un libre directo ejecutado por Tropi y cuyo rechace generó otra ocasión para el "brócoli mecánico" que desenmascaró las carencias defensivas cordobesistas. Los cambios de Merino eran claramente defensivos con el objetivo de tener el balón. Se mejoró poco, pues llegaron algo más a campo rival. En el 54´Joao Alfonso casi remata un centro de Jaime Romero y más tarde, Dorronsoro despejó un buen disparo lejano de Sergio Aguza. Pero todo seguía igual, aunque el Lorca hubiese dejado de tener el dominio del encuentro, la defensa blanquiverde continuaba creando incertidumbre. Un empate parecía bueno dado el pésimo rendimiento que se había mostrado, pero a pesar de ello tuvieron la oportunidad de llevarse los tres puntos de Murcia por medio de Carlos Caballero, que remató en los últimos minutos un centro de Fernández pero con muy mala fortuna, ya que no supo cómo rematar y acabó el disparo en las manos del guardameta lorquino. Pasaron de poder ganar a perder en la jugada final, y es que si algo te puede salir mal, saldrá mal. Un remate de Tropi tras un mal despeje de Joao que atajó Kieszek, acabó con un rechace a los pies de Onwu y este no perdonó y dejó la victoria local como definitiva y justa.

El partido es un claro ejemplo de la mala planificación del equipo y la mala gestión está dando sus frutos. Sin duda una derrota muy dura que coloca al Córdoba en la penúltima posición y con sensaciones muy negativas. El conjunto blanquiverde solo le queda mejorar, porque peor no puede hacerlo y para salir de abajo debe empezar a tomarse los partidos en serio y creer en ellos.