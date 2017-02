El Leganés quiere repetir victoria y en Butarque

Google Plus

Foto: Gema Gil - VAVEL España

El Club Deportivo Leganés se enfrenta en el día de hoy al Deportivo de la Coruña. En un día en el que viene a la memoria esa victoria acontecida en Riazor donde el conjunto pepinero se hizo con los tres puntos fuera. Ahora se la juegan en su casa, en Butarque y frente a miles de aficionados que quieren volver a sentir las ganas de cantar un gol, de corear el nombre del jugador que marqué y sobre todo de decir que por fin ha podido ver a su equipo, el Leganés ganar en su templo, en Butarque.

Ahora bien, todo esto puede pasar esta tarde si el equipo que dirige Asier Garitano y que tiene como capitán al gran Mantovani, hace un partido brillante, sin errores por parte de la defensa ni del todo equipo. Podrán ganar si siguen con la filosofía que les caracterizó hace una semana frente al FC Barcelona, que es dar lo máximo de cada uno y salir a luchar, ya que a fin de cuentas lo único que necesitan es esos tres puntos o al menos conseguir puntuar. Y esto lo saben bien todos los jugadores que componen el vestuario desde el primero hasta el último.

Pero todo pasa por el Deportivo y para ello cabe destacar la primera vuelta de la Liga y recordar el partido que pudieron ganar los pepineros. Fue un partido muy dividido, en el primer tiempo los gallegos buscaron la portería de Serantes hasta que consiguieron en el minuto 30" el primer y único gol por parte de Borges. Pero esto cambio cuando en la segunda parte el Leganés fue superior y tenía aires nuevos y sobre todo ansia de remontar. Y vaya que lo hicieron, en el minuto 54" Luciano marcó el primer tanto del partido y pocos minutos después Gabriel Pires remontó el partido dando la victoria al Club Deportivo Leganés.

Pero ahora es diferente, es un partido en el que los goleadores de ambos equipos no se encuentran en las mejores formas físicas. Por parte de Borges, posiblemente tenga una lesión y no este convocado y por parte del Club Deportivo Leganés, Luciano y Gabriel no marcan desde dicho partido frente a los gallegos.

¿Victoria o derrota? Necesitan ambos clubes la victoria pero el Leganés ansía ganar en su casa para ganar el apoyo fiel de a su afición. Dentro de unas horas, exactamente a las 18:30 horas veremos dicho partido y su respectivo resultado.