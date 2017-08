Objetivo: la salvación

Google Plus

El Leganés luchará otro año más por mantener la categoría | Foto VAVEL: Dani Nieto

La lucha continúa: el Leganés afronta su segunda temporada consecutiva en Primera División y lo hace con el único objetivo de mantener su idilio con la máxima categoría. Si el año pasado el 'Lega' mantuvo un bonito pulso con Osasuna, Granada y Sporting por la permanencia del que salió ganando, este año lo hará contra Levante, Girona y Getafe, los tres recién ascendidos y, a priori, rivales directos del Leganés. Para pelear con estos conjuntos, el CD Leganés tendrá las mismas armas que la temporada pasada. Un equipo que actuará como un bloque unido y como un conjunto difícil de superar; un cuadro técnico decidido y serio, confiando siempre en sus posibilidades; y también destacable, Butarque. Un estado como el Municipal de Butarque es un apunte que no hay que olvidar. La afición 'pepinera' es una de las mejores de toda España, y cuando el 'Lega' juega como local, la hinchada es el número '12' dentro del campo.

La hazaña frente a Osasuna, Granada y Sporting

Tres equipos con mucho renombre en el fútbol español como son Osasuna, Granada y Sporting de GIjón no pudieron con un equipo que iba en crecida constante como era el CD Leganés. Por ciudad, por estadio, etc. son equipos superiores al Leganés, pero aquí lo que vale, es el fútbol. Un bonito pulso entre estos cuatro contendientes donde al final el cuadro de Garitano se acabó salvando por obtener los tres puntos en partidos importantes y por no venirse abajo en las numerosas malas rachas que atravesó el equipo de Madrid.

Con el paso de las jornadas, Osasuna y Granada tenían certificado su descenso matemático en la segunda división española, por lo que quedaba una apasionante y vibrante batalla entre Sporting de Gijón y Leganés, donde solo podía quedar uno. Goleadas frente a Las Palmas, Betis y un partido crucial frente al Athletic Club de BIlbao en San Mamés, hicieron que la balanza se decantara por parte blanquiazul, y el Leganés quedara un año mas en Primera División.

Ahora tocan los recién ascendidos

A priori, Girona, Getafe y Levante son los tres equipos con los que el Leganés se verá las caras para conseguir la salvación en la máxima categoría del fútbol español. A estas alturas no hay nada cierto y todo es un suponer, pero al ser recién ascendidos, tienen los mismos objetivos que el Leganés, mantener la categoría.

Veremos quien consigue aguantar la carrera de fondo. Para ello, será importante saber gestionar bien la plantilla y todos los jugadores posibles. Este año el Leganés ha hecho muy bien la tarea de fichar y vender, y se ha reforzado con gente de calidad. Falta ver que tal actúan como conjunto, pero por lo que se ha visto en pretemporada, tienen plantilla para salvarse de nuevo. La carrera será larga, de eso no hay duda, pero el Leganés está preparado para aguantar todas las embestidas que den el resto de equipos que están en la misma situación que ellos. En la dichosa lucha por la categoría.