Asier Garitano: "El Espanyol es solvente y está trabajado en todas las situaciones"

Foto: Juan Aguado - CD Leganés

El Club Deportivo Leganés visita este domingo, a las 18:15, el RCDE Stadium. La segunda jornada de liga enfrente al conjunto pepinero con el perico dirigido por Quique Sánchez Flores. El Espanyol, que el año pasado estuvo muy cerca de clasificarse para puestos europeos, busca su primera victoria de la temporada, mientras que el Lega quiere seguir sumando tras vencer al Alavés en su estreno liguero.

Asier Garitano se mostró satisfecho con la primera victoria afirmando que "la valoración de la semana después de ganar el primer partido es positiva". "Estamos contentos y trabajando para mejorar los errores de la jornada anterior para llevar el partido del domingo a lo que nos interese y tener más opciones de ganar", añadía el míster.

En cuanto a su rival, el Espanyol, Asier ha recordado que en las dos veces que se enfrentaron en la pasada temporada no fueron capaces de puntuar, por lo que el objetivo está claro. "Tenemos margen de mejora contra ellos. Vamos con mentalidad positiva a intentar buscar otra vez el partido, el primero fuera de casa esta temporada, y con la intención de ganar".

El técnico pepinero elogiaba a su próximo rival, reconociendo que "tienen jugadores muy importantes y con experiencia en Primera; además, no les hace falta mucho para hacer daño". "Espero el Espanyol con el que el año pasado no tuvimos ninguna opción o no fuimos capaces de sacar ningún punto", aseguraba.

"Espero poder incorporar a dos o tres futbolistas más"

Respecto a los posibles jugadores que podrían llegar a las filas pepineras antes del cierre de mercado veraniego, Asier ha sido muy claro: "Espero incorporar dos o tres futbolistas. Esa es la idea para intentar mejorar lo que tenemos". Owusu ha sido la última incorporación del equipo, pero parece que saldrá cedido: "No tiene opciones de estar en Primera este año con nosotros a no ser que no me traigan a ningún delantero".

El que sí que podría ilusionar al técnico es Beauvue, el delantero del Celta de Vigo. Asier ha reconocido que "es un jugador que es diferente a lo que tienen", pero no ha desvelado si, finalmente, fichará o no por el Leganés.