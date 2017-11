Plantilla al completo

Google Plus

Guerrero en un intento de chilena | Foto: CD Leganés

La temporada está teniendo un buen rumbo para el CD Leganés, marcha en mitad de la tabla, con unos fichajes que están funcionando y una fiabilidad defensiva que le está dando muchos puntos. Al contrario que la temporada pasada, donde los fichajes de invierno fueron necesarios para que el equipo consiguiese la salvación, a día de hoy, Garitano está satisfecho con su extensa plantilla que alcanza las 25 fichas profesionales. Esta profundidad de plantilla provoca que algunos jugadores estén jugando menos de lo que esperaban y quizás les hagan replantearse su futuro.

Dos de los jugadores que están entrando poco en los planes de Garitano ocupan la misma demarcación en el campo, el lateral derecho. Se trata de Unai Bustinza y de Tito. El futbolista cedido por la Real Sociedad Zaldúa les ha ganado la batalla hasta el momento habiendo disputado como titular diez de los once partidos de liga y perdiéndose el de la cuarta jornada por lesión, por lo que se está demostrando como uno de los intocables de Garitano. Bustinza que cumple su tercer año en el club ha participado solo en dos partidos de liga hasta el momento y podría plantearse a sus 25 años una salida tras ser titular el año pasado en 22 partidos con el equipo pepinero.

Su competidor Tito, que llegó precisamente el pasado mercado invernal para competir con Bustinza, es el segundo jugador que menos minutos ha disputado en la presente temporada, apenas 35 en dos encuentros. Eso sí, fue titular por delante de Bustinza en el partido de Copa frente al Valladolid. Es probable que si Zaldúa sigue a este nivel, salga alguno de los dos.

Otra de las posiciones del campo donde hay una gran cantidad de jugadores es la punta de ataque. Beauvue y Amrabat están funcionando muy bien y también son indiscutibles para Garitano.

Otro fichaje, Naranjo, está siendo el sustituto elegido por Garitano en las últimas fechas. Eso ha dejado en una situación delicada a los otros dos puntas de la plantilla, Guerrero y Koné, que probablemente tengan muchas papeletas para salir.

El delantero toledano no aparece en las alineaciones de Garitano desde la jornada 5 y también estuvo inédito en la Copa del Rey. Tras ser titular indiscutible el año pasado, ser la cuarta o quinta opción del entrenador puede llevarle a una salida del equipo pepinero en el mercado invernal. Por su parte, Koné no ha jugado ningún minuto en la competición doméstica, pero sí se estrenó en la Copa siendo titular frente al Valladolid. Tras no querer abandonar el Leganés en verano, quizás sea en este mercado invernal cuando decida tomar otro rumbo en su carrera.

Además no hay que olvidar a Serantes, pues si Garitano decide inscribirlo en enero llevará consigo la salida obligatoria de un jugador de la primera plantilla, fuese bien Champagne o alguno de los jugadores mencionados.