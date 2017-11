Garitano: “Recibiendo tantos goles será complicado mantener la categoría”

Asier Garitano atendiendo a la prensa | Foto: CD Leganés

El entrenador del Leganés ha analizado la derrota de su equipo ante el líder de la liga, en lo que es la tercera derrota consecutiva con ocho goles encajados en tres partidos: “hoy la primera media hora no me ha gustado, sin balón nos ha costado mucho, nos ha faltado algo de entusiasmo y nos ha dado demasiado respeto el rival”. Aunque añadía: “con balón hemos generado algunas situaciones”, pero incidía en el problema que era “lo que seamos capaces de hacer en esa intensidad sin balón para que los rivales nos generen poco, si no, puede ocurrir lo que ha ocurrido”.

Garitano explicaba que el plan pasaba por “defender bien en una zona de campo para poder robar, poderlos atacar y que ellos tuviesen que replegar, pero nos ha costado mucho. Hemos estado en esas zonas pero con poca agresividad para robar balones. Cuando hemos robado, hemos generado.”

Continuaba destacando la mejora de su equipo en la segunda parte: “a mí me ha gustado bastante más los primeros 20-25 minutos, en la primera parte he contabilizado pocas faltas, en la segunda parte a los 4 minutos ya habíamos hecho 3 faltas pues estábamos más cerca de rivales”. Señalaba que habían tenido “el momento con el mano a mano de Beauvue cuando estaba el partido a lo que queríamos, pero ahí hemos recibido el segundo gol, pero eso se puede asumir porque estamos enfrente de un gran equipo”.

Garitano señalaba que la diferencia en 1ª División “está en las áreas”, y su equipo ha recibido “goles en situaciones que podríamos evitar, y a partir de ahí podremos ser competitivos y poder crecer pero si nos olvidamos de eso tendremos problemas y hoy, en las dos áreas no hemos sido muy contundentes”. Añadía: “necesitamos defender más agresivo y confundirnos menos para tener más situaciones de ataque porque luego hacer gol cuesta mucho”.

También asumía que aunque los últimos tres partidos han sido complicados, algo se ha repetido: “hemos encajado 8 goles en 3 partidos por muy buenos que sean los rivales, estamos en 1ª división, tenemos que saber quiénes somos y si recibimos tantos goles, será muy difícil mantener la categoría.

Para el entrenador pepinero lo más importante es “cometer pocos errores”, pues “podríamos ser más vistosos pero los partidos caerán para el rival y si encima los que están enfrente son buenos los resultados serán estos. No estamos mal, pero habrá que mirarlo”

Respecto a la situación del equipo tras las tres derrotas ha manifestado: “con altibajos ni antes éramos increíbles y ahora tampoco somos un desastre”, añadiendo: “ buscaremos un equilibro que nos ayude a competir”.

Después ha explicado el cambio de Siovas por Raúl García teniendo a Mauro en el banquillo, pues creía que “con Aleix Vidal emparejado con Diego Rico, las situaciones a la espalda de Gabriel entre Gumbau y Raúl las podían tapar”. O el primer gol, donde no ha culpado a Cuéllar sino en el inicio de la jugada: “hemos dejado mucho tiempo pensar a Busquets, ahí es donde tenemos que estar más fuertes”.

Por último, ha tenido tiempo para analizar el cambio del Barcelona respecto al año pasado: “con un potencial diferente, dibujo con dos delanteros, Paco entrando por las bandas, pero la idea siempre la misma aunque las posiciones van cambiando”. Sentenciaba: “tienen todo para dominar esta Liga, aunque sus rivales no se lo vayan a poner fácil”.

Gumbau: “Tendremos que luchar cada partido para estar más cerca de ganar”

El exfutbolista del Barcelona ha salido a zona mixta y ha declarado: “estoy contento por poder disputar más minutos con el Leganés, he venido a crecer como futbolista pero me voy un poco tocado porque creo que hemos merecido un poco más”. Recordando las palabras de ayer de Garitano: “nuestra mentalidad es competir contra quien sea, sobre todo aquí en Butarque tenemos que ser nosotros y creer en lo que hacemos .”

Ha confesado la conversación que ha tenido con Busquets con el que tenía buena relación: “les he deseado que tengan buena temporada y a ver si en el Camp Nou les podemos sacar un puntito”.

El Zhar: “Hemos tenido demasiado respeto al Barcelona”

También ha comparecido Nabil El Zhar que volvía a la titularidad en un partido de Liga diciendo que se encontraba bien, “preparado para ayudar al equipo con goles y asistencias”. El marroquí ha manifestado en línea con su entrenador: “hemos tenido demasiado respeto al Barça, no hemos aprovechado las ocasiones y ellos con nada te hacen un gol”.

No creía que el resultado justo: “El resultado no refleja el partido, pero es verdad que no metemos goles, creo que el Barcelona no ha hecho mucho pero se va con 3 goles a favor, no sé si es suerte o falta de efectividad”

La receta es trabajar contaba El Zhar: “nosotros tenemos que seguir trabajando y creciendo, en otras cosas estamos bien, aunque el gol sea lo más difícil, tenemos que mejorar. El rival también afecta, tenemos que estar a tope para poder competir y sacar algo en Vigo”.