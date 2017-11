La directiva reflexiona sobre el ‘día del club'

Google Plus

Butarque lleno en el partido frente al FC Barcelona | Foto: CD Leganés

Muchos socios se quejaban tras el partido del pasado sábado de la decisión del club de hacer pagar a sus aficionados más fieles precisamente el día que uno de los equipos más fuertes visitaba Butarque. El equipo pepinero se ha ganado la simpatía de muchos aficionados por toda España por la sensación de equipo simpático reflejada en las campañas de márketing previas a los partidos, pero también por la humildad del club en cuanto a instalaciones, presupuesto y el precio de las entradas. Sin embargo, en esta segunda temporada en la élite ha crecido cierto malestar de los socios, al fin y al cabo, los aficionados más fieles, por diversos motivos.

En primer lugar, el ‘día del club’ es algo que no gusta a los socios, pues ellos pagan su abono y no creen necesario pagar más en un partido específico, aunque es algo que ocurre en la mayoría de equipos profesionales españoles, por lo que tiene difícil solución. Esta molestia se incrementa si los precios suben en relación al ‘día del club’ de la temporada pasada, pues los socios han tenido que pagar algunos euros más por su entrada además de tener que desplazarse a Butarque a por ella. También han subido los precios de las entradas para el público en general y ligeramente el precio de los abonos. Por último, los abonos de su equipo rival, el Getafe, son este año ligeramente más baratos, lo que es bastante simbólico, pues siempre ha habido comparaciones entre ambas aficiones.

"Está por encima la buena armonía que sumar un poco más de dinero"

Las quejas, llegadas mayoritariamente a través de las redes sociales han llevado al club a reflexionar y así se lo hizo saber la presidenta, Victoria Pavón, al diario AS: “Le daremos una vuelta. Tenemos pendiente una reunión para abordarlo y estudiar si otro año se puede hacer de otra manera. Queremos estar al lado de la afición, aunque hay que reconocer que las cosas hay que pagarlas. Nada es gratis.” Ella es partidaria de suprimir ese segundo ‘día del club’: ¿Suprimirlo este año? En este club no decido sólo yo, pero por mi parte creo que es suficiente. Lucharé para que sea así. No procede. Está por encima la buena armonía que sumar un poco más de dinero”.

La derrota del pasado sábado frente al equipo culé no solo hizo volverse decepcionados a casa a los aficionados del Leganés en el plano deportivo. La avalancha de críticas en un club tan familiar como el Leganés hace meditar a la directiva la idoneidad de establecer un segundo ‘día del club’ y de manera tan seguida.