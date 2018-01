Garitano: "Es una posibilidad para seguir creciendo"

Google Plus

Asier Garitano en rueda de prensa | Foto: CD Leganés

Asier Garitano compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la ida de los Octavos de final de la Copa del Rey que se disputará mañana en Butarque. Fue preguntado por su rival, el Villarreal, pero sobre todo, sobre la posibilidad de altas y bajas durante el mercado invernal.

El entrenador vasco confirmó en rueda de prensa que todos los jugadores están disponibles para jugar mañana salvo Szymanowski y Brasanac, que siguen sin trabajar con el grupo.

La Copa, afirmaba Garitano, significa "una posibilidad para seguir creciendo y mejorando respecto a la temporada pasada. Vamos a ver si somos capaces de competir la eliminatoria si conseguimos pasar que es el objetivo".

Respecto a sobre qué Villarreal espera mañana, comentó: "es un equipo muy bueno, que cierra bien y viene en buena racha fuera de casa, acostumbrado a las eliminatorias. No sabemos qué Villarreal nos vamos a encontrar después del parón y del traspaso de Bakambu." Y enfatizó: "Hay que llevar la eliminatoria al partido de vuelta, no como contra el Valencia el año pasado."

Sobre el recambio de Bakambu, Garitano recordó que el 'submarino amarillo ha repescado a Ünal del Levante, añadiendo "debían saber algo porque lo anunciaron antes de fin de año. Aunque es posible que no se queden solo con ese cambio."

Acerca de la baja de Erik Morán (traspasado al AEK Atenas), ha comentado que les "ha desequilibrado la posición de mediocentro, pero era una oportunidad muy buena para él. Ir a una liga diferente y jugar en un club que va a disputar competición europea el año que viene, que compite la liga allí, un contrato medio-largo para él. Era difícil decirle que no." Aunque añadió que "necesitamos incorporar a alguien pero no es fácil con la situación de Serantes".

Preguntado sobre la posible incorporación de Rubén Pardo, admitió que habló con él el año pasado "aunque él eligió ir al Betis". Reafirmaba que "primero debería salir algún jugador para nosotros tener opciones de firmar y elegir qué perfil de jugador nos interesa más y no equivocarnos."

No ha confirmado que el club vaya a hacerle ficha a Serantes, pues "depende de la evolución, si no está en condiciones no. Es complicado, las dos operaciones con el cruzado y el hombro, habrá que ir viéndolo." También ha valorado la vuelta de Omar: "lleva entrenado con el grupo desde antes de Navidad. Nos va a hacer falta, está ilusionado. Hay que ver cómo está después de tantos meses sin jugar, tiene que ir entrando en la dinámica de equipo."

También ha sido cuestionado por el reparto televisivo de la Premier League y por las diferencias (100 millones): "100 millones darían más oportunidad de firmar jugadores. Aquí las diferencias son abismales entre un equipo y otro, pero lo importante es saber quién eres. A pesar de ello, si nosotros tuviésemos 100 millones y otros 190 la situación sería parecida. Pero ojalá podamos tener 100 millones de euros de presupuesto."

Por último, acerca de las conversaciones sobre la renovación con el club, que un dirigente afirmó que no sería bueno que se empezase a hablar en mayo, Garitano ha afirmado tajante: "Mayo está muy lejos, yo voy más a corto plazo, a ver si llego a la semana que viene."