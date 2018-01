Szymanowski: "Estamos en un momento fantástico"

Imagen: LaLiga

Alexander Szymanowski, pieza fundamental de la revolución que se está viviendo en el Leganés, concedió una entrevista a QUÉ! en su vuelta a la edición escrita. En ella, analiza tanto su situación como la del club.

En su tercer año como pepinero muestra la ilusión con la que vive cada partido en casa, sus pretensiones de cara al futuro y cuenta sus mejores anécdotas.

Actualmente lesionado por un fuerte golpe recibido a finales del año pasado, Szymanowski asegura que se encuentra en “en la fase final de la recuperación para ayudar al equipo y volver a jugar", que es lo que más quiere. Además, confesó que el otro día se dio cuenta que todavía no está "al 100%, que había que esperar un poquito más”.

Europa: “Los milagros no existen. Es fruto del trabajo, no sólo de este año sino de un proyecto en el que llevamos tiempo trabajando, tanto el club como los trabajadores y cuerpo técnico. Se están viendo ahora los resultados”.

Mayor recuerdo: “Destaco dos: el día del ascenso y otro, el partido en San Mamés frente al Athletic de Bilbao en el que conseguimos la permanencia el año pasado. En general son muchos y muy buenos los momentos que he vivido aquí en Leganés”.

Mensaje a la afición: “Tenemos la suerte de que casi todos los partidos Butarque está hasta arriba y no cabe nadie. Les diría que sigan animando y que no decaigan por algún resultado que no gusta. Que sigan ilusionados y nos sigan transmitiendo esa misma ilusión a todos nosotros. Estamos en un momento fantástico y, contando con la posición en Liga y las ganas que tenemos de eliminar al Real Madrid, buscaremos que el aficionado se ilusione con algo más”.

Un sueño: “Ojalá me queden muchos años de fútbol. Es mi segundo año en Primera División. Siempre digo que estoy empezando a mi edad. En un futuro no muy lejano, me veo pudiendo disfrutar con el Leganés con aspiraciones mayores de las que tenemos ahora y que todos juntos podamos hablar de que el Leganés no solo ha hecho historia estando en la máxima categoría, sino siendo de los equipos destacados de la misma”.