Resultados históricos: Real Madrid la bestia negra

Google Plus

Partido Real Madrid CF. - Málaga CF. de esta temporada | Foto: LaLiga

El Real Madrid es el equipo de primera división al que podríamos denominar como la bestia negra del Málaga. Y es que hasta la temporada 2012-2013, no logró conseguir la victoria el equipo blanquiazul.

Y es que si miramos las estadísticas del desaparecido CD. Málaga sí que los resultados ante el equipo merengue son más halagüeñas. Como CD. Málaga se enfrentó en 44 ocasiones con un saldo para el Málaga de nueve victorias, diez empates y 25 derrotas entre Liga y Copa. Siendo una de las dos últimas victorias la histórica y siempre recordada goleada por 6-2 cosechada en la Rosaleda ante el histórico Real Madrid liderado por Juanito y con grandes jugadores como Santillana, Camacho o García Remón.

Temporada 1982/1983; Jornada 23 Liga 1ª División

CD. Málaga 2-1 Real Madrid CF. Goles: CDM: Fernando Rodríguez (2); RM: Pineda

Temporada 1983/1984; Jornada 2 Liga 1ª División

CD. Málaga 6-2 Real Madrid CF. Goles CDM: Martín (3), Canillas, José Hurtado, Toto; RM: Juanito (2)

Ya como Málaga CF. se ha enfrentado en 33 ocasiones con un total de una victoria, ocho empates y 24 derrotas. Siendo hasta la temporada 2012-2013 el único equipo de Primera División al que no había derrotado el Málaga, y el Santiago Bernabéu una de las pocas plazas de primera división donde el equipo de la Costa del Sol no sabe lo que es sacar los tres puntos.

De todos los duelos entre boquerones y merengues quedan grandes partidos como la primera victoria por 3-2 en la Rosaleda. Grandes duelos donde el Málaga se quedó a un paso de sacar los tres puntos en el Bernabéu como las derrotas por 4-3 en las temporadas 2000-2001 y 2008-2009. El siempre recordado Cazorlazo con empate en los último minutos 1-1 que dejo mudo al estadio de Chamartín. O los tristes resultados como la derrota por 3-2 en Copa del Rey desaprovechando un claro 0-2 a favor y sufriendo en sus carnes el espíritu de Juanito y las remontadas del Bernabéu, pero sobre todo el duro 7-0 encajado en la temporada 2010-2011 y el 6-2 de la temporada 2012-2013.

Por todo ello el Real Madrid será a la postre un duro rival para que el Málaga pueda conseguir los tres puntos el domingo en la Rosaleda. Pero el equipo boquerón ya sabe lo que es jugar en la última jornada ante el Real Madrid y en la Rosaleda con cosas en juego, aunque en esta ocasión el Málaga solo se juega el honor y recompensas económicas para la temporada que viene en función de la clasificación final de la temporada.

Ya que en la temporada 2009-2010 se enfrentaron también en la última jornada Málaga y Real Madrid. Con el Málaga jugándose el descenso y el Madrid ser campeón de Liga. Aunque el Real Madrid dependía de que el Barcelona perdiese su partido y tener que conseguir la victoria, al Málaga le valía el empate. Ya que el Valladolid perdió precisamente ante el Barcelona y el Tenerife perdía con el Valencia gracias al gol del ex- malaguista Alexis Ruano. Finalizando aquel partido con empate 1-1 y quedando en la retina de todos los aficionados aquel gol de Duda a pase de tacón de Caicedo y que valía una permanencia, mientras que el Madrid no consiguió salir campeón de la Rosaleda ya que el empate no le valía y el Barcelona además había ganado.

¿Se repetirá la historia esta temporada? Saldrá el Real Madrid campeón de Liga o volverá a dejarse un título en la Rosaleda como aquella temporada. El domingo lo sabremos.

Resultados históricos ante el Real Madrid CF. como Málaga CF.

Temporada 1999-2000; Jornada 5 y 24 Liga 1ª División

- Málaga CF. 1-1 Real Madrid CF. Goles: MCF: Txomin Larrainzar; RM: Rufete (PP)

- Real Madrid CF. 1-0 Málaga CF. Gol: RM: Zárate

Temporada 2000-2001; Jornada 2 y 21 Liga 1ª División

- Málaga CF. 3-3 Real Madrid CF. Goles: MCF: Dely Valdés, Agostinho, Movilla; RM: Raúl, Celades, Guti.

- Real Madrid CF. 4-3 Málaga CF. Goles: RM: Guti, Raúl (2), Helguera; MCF: Roteta, Dely Valdés, Darío Silva

Temporada 2001-2002; Jornada 2 y 21 Liga 1ª División

- Real Madrid CF. 1-1 Málaga CF. Goles: RM: Roberto Carlos; MCF: Fernando Sanz

- Málaga CF. 1-1 Real Madrid CF. Goles: MCF: Dely Valdés; RM: Morientes

Temporada 2002-2003; Jornada 15 y 34 Liga 1ª División

- Málaga CF. 2-3 Real Madrid CF. Goles: MCF: Musampa, Dely Valdés; RM: Zidane, Raúl, Figo

- Real Madrid CF. 5-1 Málaga CF. Goles: RM: Morientes (2), Raúl (2), Roberto Carlos; MCF: Manu Sánchez

Temporada 2003-2004; Jornada 4 y 23 Liga 1ª División

- Málaga CF. 1-3 Real Madrid CF. Goles: MCF: Edgar; RM: Ronaldo, Beckham, Guti

- Real Madrid CF. 2-1 Málaga CF. Goles: RM: Roberto Carlos, Ronaldo; MCF: Luque

Temporada 2004-2005; Jornada 10 y 29 Liga 1ª División

- Málaga CF. 0-2 Real Madrid CF. Goles: RM: Figo, Owen

- Real Madrid CF. 1-0 Málaga CF. Gol: RM: Roberto Carlos

Temporada 2005-2006; Jornada 15 y 34 Liga 1ª División

- Málaga CF. 0-2 Real Madrid CF. Goles: RM: Sergio Ramos, Robinho

- Real Madrid CF. 2-1 Málaga CF. Goles: RM: Sergio Ramos, Zidane; MCF: Bóvio

Temporada 2008-2009; Jornada 10 y 29 Liga 1ª División

- Real Madrid CF. 4-3 Málaga CF. Goles: RM: Higuiaín (4); MCF: Eliseu, Baha, Apoño

- Málaga CF. 0-1 Real Madrid CF. Gol: RM: Higuaín

Temporada 2009-2010; Jornada 19 y 38 Liga 1ª División

- Real Madrid CF. 2-0 Málaga CF. Goles: RM: Cristiano Ronaldo (2)

- Málaga CF. 1-1 Real Madrid CF. Goles: MCF: Duda; RM: Van der Vaart

Temporada 2010-2011; Jornada 7 y 26 Liga 1ª División

- Málaga CF. 1-4 Real Madrid CF. Goles: MCF: Stadsgaard; RM: Higuaín (2), Cristiano Ronaldo (2)

- Real Madrid CF. 7-0 Málaga CF. Goles: RM: Benzema (2), Marcelo, Di María, Cristiano Ronaldo (3)

Temporada 2011-2012; Jornada 9 y 28 Liga 1ª División

- Málaga CF. 0-4 Real Madrid CF. Goles: RM: Cristiano Ronaldo (3), Higuaín

- Real Madrid CF. 1-1 Málaga CF. Goles: RM: Benzema; MCF: Cazorla

Temporada 2011-2012; Copa del Rey Ida/Vuelta Octavos de Final

- Real Madrid CF. 3-2 Málaga CF. Goles: RM: Khedira, Higuaín, Benzema; MCF: Sergio Sánchez, Demichelis

- Málaga CF. 0-1 Real Madrid CF. Gol: RM: Benzema

Temporada 2012-2013; Jornada 17 y 36 Liga 1ª División

- Málaga CF. 3-2 Real Madrid CF. Goles: RM: Benzema, Sergio Sánchez (PP); MCF: Isco, Santa Cruz (2)

- Real Madrid CF. 6-2 Málaga CF. Goles: RM: Albiol, Modric, Özil, Benzema, Cristiano Ronaldo, Di María; MCF: Antunes, Santa Cruz

Temporada 2013-2014; Jornada 9 y 28 Liga 1ª División

- Real Madrid CF. 2-0 Málaga CF. Goles: RM: Di María, Cristiano Ronaldo

- Málaga CF. 0-1 Real Madrid CF. Gol: RM: Cristiano Ronaldo

Temporada 2014-2015; Jornada 13 y 32 Liga 1ª División

- Málaga CF. 1-2 Real Madrid CF. Gol: MCF: Santa Cruz; RM: Bale, Benzema

- Real Madrid CF. 3-1 Málaga CF. Goles: RM: Sergio Ramos, James Rodríguez; MCF: Juanmi

Temporada 2015-2016; Jornada 6 y 25 Liga 1ª División

- Real Madrid CF. 0-0 Málaga CF.

- Málaga CF. 1-1 Real Madrid CF. Gol: MCF: Raúl Albentosa; RM: Cristiano Ronaldo

Temporada 2016-2017; Jornada 25 Liga 1ª División

- Real Madrid CF. 2-1 Málaga CF. Goles: RM: Sergio Ramos (2); MCF: Juanpi Añor