Google Plus

Previa Espanyol - Osasuna: uno de los últimos billetes a la permanencia | Fotomontaje: Anxo Rei

Está cerca de disputarse el que será el vigésimocuarto compromiso liguero de un Osasuna que no puede presumir de estar realizando una buena temporada. Los hombres de Vasiljevic, que es el tercer entrenador del curso, están hundidos en el pozo de la tabla, y se miden a un Espanyol que, al contrario, está luchando por engancharse a la zona noble de la clasificación. Se trata de un duelo que terminó ya en victoria para los pericos en la primera vuelta, donde vencieron a Osasuna en El Sadar. Como detalle, se puede anotar que se estrenó Sergio León como goleador en dicho encuentro.

El sueño no acaba

No están en la posición más favorable, pero no por ello no tienen opciones de conseguirlo. Con un entrenador experimentado como Quique Sánchez Flores a la cabeza, el Espanyol pelea por reengancharse a la zona superior de la tabla, con la idea final de clasificarse a la Europa League. De hecho, están metidos de pleno en una pelea que abarca desde el séptimo hasta ellos mismos, los undécimos, separados por únicamente tres puntos. Son los hombres de Mendilibar quienes ocupan la preciada séptima plaza en estos momentos -a falta de jugar tanto Eibar como Espanyol-, a la que aspira el conjunto catalán.

Sobre el estado de forma de los de Sánchez Flores, un par de derrotas consecutivas ante la Real Sociedad y el Real Madrid han frenado en seco su ascenso. Y es que venía con la directa puesta tras deshacerse sin complicaciones del Granada, Sevilla y de un modo algo más sufrido, del Málaga. Además, son un equipo con solo tres bajas, una por sanción -Pape Diop-, y dos por descarte técnico -Rubén Duarte y Salva Sevilla-.

El colista quiere seguir con vida

Es más que delicada, complicada y preocupante la situación por la que está pasando el combinado rojillo. Son colistas, con la permanencia cada vez más lejos, y sufriendo dolorosa tras dolorosa derrota. El equipo ha mejorado muchísimo sobre el verde en comparación a cuando era Joaquín Caparrós quien encabezaba las hordas de Osasuna, pero la falta de acierto y la fragilidad defensiva, que Vujadinovic no está logrando solventar, están saliendo muy caras.

No podría llegar de peor modo Osasuna a este partido. Con varias, como las archiconocidas lesiones de los hermanos Flaño y Digard, pero con la novedad de Raoul Loé, que por fin se ha adaptado al ritmo de trabajo de los rojillos. En las manos de los dieciocho convocados por Vasiljevic va a estar que Osasuna empiece a sumar de tres en tres, tras cosechar únicamente uno de los primeros doce puntos de la segunda vuelta.

En el historial, igualdad casi absoluta

Y en el historial de duelos entre los pericos y Osasuna, la igualdad es máxima, casi se podría hablar de equilibrio perfecto. Se trata de un encuentro que se ha producido ya en multitud de ocasiones. De hecho, en un total de 71 ocasiones se han enfrentado entre ellos. Y 28 de los partidos han caído a favor de los rojillos, siendo 27 para los pericos. Queda así un resto de 16 igualadas. En cuanto a tantos, ya se abre más la distancia, con un diferencial positivo de diez goles para los de El Sadar (90-80).

La estadística actual es blanquiazul

Mientras tanto, la igualdad que impera en los datos históricos de este duelo se quiebra por completo cuando es puesta la mirada en las cifras de la presente campaña. Ya de entrada, el Espanyol ataca mejor, hecho que se refleja en sus goles anotados (30-24). Si bien la diferencia ofensiva no es tan amplia, se torna abrumadora en cuanto a cifras defensivas. Y es que encaja muchísimos menos goles el conjunto de la ciudad Condal (31-52). Además, el promedio de acierto de pases de los pericos es superior, así como lo es en sí la cifra de pases realizados.

Declaraciones

No las ve todas consigo, o eso declaró, Quique Sánchez Flores ante los medios. Destacó la obligación de medirse a un Osasuna que “compite muy bien”, y recuerda a sus jugadores que “no tenemos ningún motivo para creernos superiores a nadie”. Acabó por definir el encuentro como “un partido tramposo”, dado que Osasuna "será un rival difícil, que nos vuelve a medir el nivel de ambición".

Mientras tanto, Vasiljevic dejó las cosas bien claras. La permanencia pasa por tres claves, "trabajo, humildad y bloque", que afirma el míster que realmente "es lo que nos puede sacar de esta situación". Sobre sus rivales, mostró su preocupación por medirse a "un buen equipo, con jugadores experimentados, muchos nombres y velocidad".

Clos Gómez, juez principal del duelo

El árbitro del comité aragonés será el encargado de ejercer de colegiado en el duelo a disputar entre el Espanyol y Osasuna en el RCD Espanyol Stadium. Es un colegiado francamente célebre por haber sido acompañado en diversas ocasiones por la polémica. La presente es su vigésima temporada arbitrando a nivel profesional, la mitad de ellas, en primera división. Destaca por ser un colegiado bastante irregular marcando un criterio para las amonestaciones y que expulsa jugadores con bastante frecuencia. De hecho, la mitad de los partidos que arbitra, acaba con un equipo en inferioridad numérica por expulsión, ya sea roja directa o doble amarilla.

Convocatorias

Son oficiales ya las listas de ambos conjuntos. La del Espanyol la integran Roberto, V. Álvarez, O. Duarte, Gerard, Reyes, F. Caicedo, Aarón, Diego López, Jurado, David López, Javi López, Hernán Pérez, Javi Fuego, Pablo Piatti, A. Vázquez, D. Reyes, Marc Roca, Melendo y Marc Navarro.

Mientras tanto, Vasiljevic citó a Mario, Sirigu, David García, Oier, Unai García, C. Clerc, Vujadinovic, Causic, R. Torres, Berenguer, Jaime, Fran Mérida, De las Cuevas y Raoul Loé, Sergio León, Oriol Riera, Rivière y Kenan.

Posibles onces