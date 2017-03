Osasuna vs Eibar: Sergio León vs Sergi Enrich

Google Plus

Imagen: Vavel España

Este lunes se enfrentan los dos equipos con situaciones muy distintas. Osasuna, último clasificado, sigue luchando por buscar lo que parece cada vez más difícil: la salvación. Eibar, es octavo en la clasificación general a tan solo seis puntos del Villarreal, que cierra el puesto que da el pase a Europa. Más allá de las necesidades de uno y otro, hay dos hombres de los que se espera que marquen el devenir del partido. No son otros que Sergio León y Sergi Enrich.

El primero, procedente del Elche y militando en el conjunto de Navarra desde esta misma temporada, está cuajando una buena temporada, con unos números que no son ni mucho menos estratosféricos pero que han permitido a Osasuna sumar puntos para seguir creyendo. Siete goles en 22 partidos, 17 como titular, ha anotado el cordobés en la presente liga.

Por parte del conjunto de Ipurua, Sergi Enrich es el faro del equipo. Ese al que los demás buscan sin detenimiento para acabar la jugada con sus remates. Y es que el menorquín ha jugado todos los fines de semana para beneplácito de sus seguidores. De los 26 jornadas hasta el momento, Enrich ha disputado minutos en todas ellas, de las cuales 21 como titular. Sus números un poco mejores que los de su rival: diez goles y cinco asistencias.

Dos delanteros muy diferentes

No cabe duda de que los dos se han convertido en primordiales para sus equipos por lo que demuestran sobre el terreno de juego. No obstante, tienen grandes diferencias en su juego.

Sergio León despliega su mejor fútbol al espacio, con la pelota al pie y conduciendo a gran velocidad buscando el espacio para el disparo. Es un delantero que ataca perfectamente los espacios gracias a su buena técnica en el regate. Pero, al mismo tiempo, necesita muy poco para armar la pierna desde cualquier sitio. Sus mayores defectos, el juego posicional cuando debe de hacer tareas que piden más juego sin el balón como fijar a los centrales rivales y sobretodo, el remate de cabeza. Cabe destacar las buenas actuaciones que dejó frente al Barça y también frente al Madrid, al que pudo marcar.

Y por parte del Eibar qué decir de Sergi Enrich. Ese tipo de delantero que tanto gusta a los entrenadores. Lucha, lucha y más lucha. La SD Eibar es de los equipos más trabajados en todas sus líneas y que mejor presiona a los rivales. Parte de ello es gracias al menorquín en un constante quebradero de cabeza para dificultar a la zaga rival sacar el balón de forma limpia. Sus mayores cualidades, el remate en el amplio sentido de la palabra. De primeras, con la derecha, con la izquierda, de cabeza... Cierto es que en muchas fases de los partidos parece que está más fuera que dentro pero es su estilo de juego. No se harta de morder, y en cuanto se le da la ocasión, balón para dentro. Su mejor socio, Pedro León, del que no solo ha recibido asistencias si no que también las ha dado.

El gol como reivindicación

Los dos jugadores no vieron puerto en los últimos partidos y el equipo lo ha notado. Por parte de Enrich, anotó su último gol frente al Málaga, hace tres partidos. Frente a la Real se quedó sin y lo mismo frente al Madrid. Como consecuencia, de los seis puntos solo han sumado uno.

Mucho más alarmante es la situación de Osasuna. El equipo de Vasiljevic encadena seis derrotas seguidas. Y León lleva cinco partidos sin ver puerta. Para revisar el último gol uno se debe de remontar al partido que les enfrentó al Madrid hace un mes en el que el cordobés anotó el único gol de su equipo. Desde entonces, solo ha disputado de titular dos de los cuatro partidos, frente a Celta y Villarreal. Se cayó del once contra Espanyol y Las Palmas.

En definitiva los dos conjuntos necesitan a sus delanteros insignia. Por las botas de Sergio León pasa la salvación de Osasuna. De la cabeza de Enrich, el pase a Europa de Eibar. Dos objetivos muy distintos. Lo único que parece unirles es luchar por el trofeo zarra, ocupado por un incontestable Iago Aspas.