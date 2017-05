Vasiljevic, crítico con la actitud de sus jugadores

Google Plus

Vasiljevic dirige a sus jugadores/ Fuente: Osasuna

Petar Vasiljevic habló después de caer derrotado en Mestalla por cuatro goles a uno. El serbio fue preguntado por el análisis del partido: “Nos ha faltado acierto. En el primer gol teníamos un central fuera del campo, nos ha faltado acierto. Es demasiado castigo, ya que hemos tenido dos ocasiones muy claras mientras que en otras hemos estado cerca de marcar. A partir del minuto 75, el partido estaba cerrado”, declaró.

Los medios se interesaron también por Miguel Olavide. El canterano rojillo entró en el minuto 78 sustituyendo a Sergio León, y en el 91 anotó el definitivo 4-1. “Buscamos darle minutos, ha sabido entender el partido e ir por dentro, ha tenido una buena ocasión para marcar. Es un jugador que tiene calidad y está en progresión. Tiene que seguir avanzando y progresando”, explicó Vasiljevic.

Por último, los periodistas le preguntaron por la actitud de sus pupilos durante el desarrollo del partido. “Al final ha sido un encuentro complicado, es posible que no se haya visto esa intensidad que solemos mostrar, pero es algo muy difícil de lograr cuando ya estás descendido. Ves que llegas dos veces pero no marcas goles. Eso hace que bajes la intensidad, y cuando esto sucede te pasa lo que te pasa. No estoy de acuerdo con la intensidad que se ha visto, desde luego”, concluyó.

Y es que la falta de intensidad está siendo la tónica dominante este año en Osasuna. En Mestalla no fueron rival para el Valencia y sumaron una nueva derrota, la vigesimotercera del curso. Así, a falta de dos jornadas para el cierre de la temporada, Osasuna marcha último con apenas 19 puntos.

El próximo encuentro que afrontarán los navarros será en El Sadar contra el Granada. Ambos equipos están ya matemáticamente descendidos, por lo que ambos conjuntos tendrán la cabeza puesta en probar nuevas ideas para la temporada que viene.