Osasuna solo pudo maquillar el resultado

Sonaba el pitido inicial de un encuentro entre ambos equipos que no se jugaban prácticamente nada, con Mestalla como escenario principal. Un Mestalla, que ha escasos 15 minutos para que empezase el partido estaba con casi la totalidad de las localidades vacías. Pero que a medida que se acercaba el pitido inicial iba cogiendo color. Color, lo mismo que le faltó al juego de los rojillos, ya que en algunos tramos del encuentro recordó a los fantasmas del Vicente Calderón, donde no se vio equipo. Ni el juego, ni la ''ilusión'' de arrebatarle la penúltima posición al Granada pudieron evitar la goleada valencianista, que sirvió para alzarse con los tres puntos de manera holgada.

Una primera mitad sin brillo alguno

La primera mitad tuvo, como durante todo el partido, un protagonista principal, el Valencia. Ya que la escuadra dirigida por Voro fue la que llevó la manija del encuentro en los primeros instantes de partido. No obstante, no se vio ninguna acción de especial peligro por parte de los locales hasta el ecuador de los primeros cuarenta y cinco minutos, cuando Ezequiel Garay recibía un excelente pase que le permitía encarar al portero con facilidad y definir con tranquilidad para abrir la lata, el uno a cero llegaba y no sería la única mala noticia de la primera parte.

Y es que tan solo cinco minutos después Fausto se veía obligado a abandonar el terreno de juego a la media hora de partido por lesión, lo que trastocaba los planes de Petar Vasiljevic, que se veía obligado a mover ficha y dar entrada a De las Cuevas. Un Fausto que será sometido a pruebas para saber el alcance y la gravedad de su lesión, el mismo que minutos atrás había tenido la oportunidad de devolver las tablas al electrónico con un gran testarazo que obligó a Doménech a realizar una gran intervención.

Un gol psicológico antes del descanso

Parecía que había partido, ya que los navarros se acercaban al descanso por debajo del marcador con tan solo un gol de desventaja, pero solo parecía. Al borde del descanso Simone Zaza asistía al goleador Garay para que este hiciese el segundo de los suyos y de su cuenta particular con un disparo que fue desviado, batiendo así a Sirigu y casi acabando con las pocas opciones que le quedaban a los visitantes de sacar algo positivo de su visita a la capital del Turia.

Tras el descanso, falsas esperanzas

Tras el descanso, Osasuna tomó algo de protagonismo sobre el verde y dispuso de varias ocasiones de la mano de Vujadinovic y Sergio León para acortar diferencias en el marcador y darle algo de vidilla a lo que restaba de encuentro. Pero lo que llegaría sería la sentencia local, cuando a falta de 20 minutos para el final, Zaza, que había asistido anteriormente a Garay, reaccionaba rápido a un balón que le llegaba dentro del área y conseguía anotar sin mayores problemas. Tras este gol, los osasunistas bajaron los brazos sabedores de que la gesta ya era imposible, y fruto de esto llegaría el cuarto y definitivo para los valencianistas, Rodrigo encontraba su espacio dentro del área de Osasuna para rematar un buen centro y mandar el esférico al fondo de la portería defendida por Sirigu. Tras esto, ambos técnicos realizaban el carrusel de cambios para disputar los diez minutos sobrantes.

Olavide maquilló el casillero de Osasuna

Ya en el tiempo de prolongación, Miguel Olavide remataba con seguridad al primer toque dentro del área y dirigía el balón a la esquina inferior izquierda de la portería de Doménech, quien no logró acabar los noventa minutos con su portería a cero. Este gol ya no tenía relevancia alguna sobre el transcurrir del partido, ya que quedaban escasos tres minutos para la conclusión del mismo. El próximo compromiso liguero pasará por el Reino de Navarra ante un rival directo por evitar la última posición ante el Granada, lo que daría más dinero al club de cara a la temporada que viene.