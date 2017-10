Entrevista. Víctor Álvarez: "Seré duro con el Athletic y con cualquiera que se quiera llevar a nuestros jugadores"

Fotomontaje: Sergio Medina (VAVEL España)

El 2 de octubre se presentaba al público el nuevo proyecto a presidencia de Osasuna, liderado por Víctor Álvarez y bajo el lema #AúpaVolver, un nuevo proyecto que competirá codo con codo con la candidatura continuista de Sabalza, y, la otra opción, Somos 15.910 de Juanra Lafón.

Víctor Álvarez atendió a Osasuna VAVEL en la siguiente entrevista.

P. ¿Teme que su candidatura no sea bien aceptada por los socios al ser el avalista una persona extranjera?

R. Para nada. Vivimos en un mundo global en el que todos estamos interconectados y los acuerdos en el fútbol y en cualquier ámbito expanden fronteras. Nuestra candidatura buscó un apoyo internacional precisamente para poder dotar a Osasuna de unos recursos de los que ahora mismo no dispone, y que otros clubes con menor masa social y mucha menos tradición ya llevan tiempo disfrutando, y a través de los cuales están creciendo.

La única misión de Carlos Aragón en este proyecto es actuar como un comercial. Es decir, ayudarnos a cerrar acuerdos de patrocinio, de colaboración, y demás iniciativas para dotar de mayores recursos a Osasuna. Todos los aspirantes a Junta Directiva somos navarros y tenemos muy claro qué es Osasuna y hacia dónde debe ir: expandir nuestros valores, vender nuestra idiosincrasia, nuestra marca propia. Porque hasta ahora no se ha pasado de Tudela para buscar recursos, y eso en el mundo actual es una barbaridad.

P. ¿Confía en Diego Martinez y Braulio a largo plazo? Teniendo por tanto que ofrecerle, ya mismo, la renovación a ambos.

R. La situación clasificatoria de Osasuna ahora mismo es muy buena. Nuestra candidatura respeta a todos los trabajadores que están ahora mismo esforzándose por el bien del club, y esa es nuestra idea. Nuestra idea es mantener aquello que funciona y mejorar aquello que no funciona bien. En cuanto a situaciones contractuales y demás, son temas que tendríamos que valorar en el caso de llegar a la presidencia. De momento solo podemos alegrarnos por cómo van las cosas a nivel deportivo, porque lo primero que queremos es que vayan bien las cosas en Osasuna.

P. ¿Será duro con el Athletic en todas las categorías que intenten llevarse jugadores de Tajonar?

R. Con el Athletic y con cualquier otro club que esté interesado en alguno de nuestros jugadores. No se trata de ser duro, sino de ser justos. Y con Osasuna no se ha sido justo en muchas ocasiones porque no siempre se ha sabido negociar. Osasuna Cambio apuesta por la cantera y por favorecer la presencia de futbolistas navarros en el primer equipo. Y hay que hacerlo desde la base, modernizándola, cuidándola y mimándola. Que los chavales navarros vuelvan a tener el sueño de jugar en Osasuna y no en cualquier otro equipo. Si instalamos de nuevo esa cultura, esa esencia, no vamos a tener que ser duros con nadie porque todos los chavales querrán vestir de rojo.

P. ¿Remodelará y ampliará el estadio? Cosa imprescindible hoy en día.

R. Ya avanzamos en la presentación de la candidatura que tenemos un proyecto de remodelación de El Sadar, ampliable a Tajonar. Está muy avanzado y lo podréis ver todos en apenas unos días. Apostamos por una remodelación muy necesaria, y contemplamos un escenario económico tanto en Primera como en Segunda División para acometer las obras. El calado de las mismas dependerá, obviamente, del presupuesto del que se disponga. Pero la reforma está contemplada y va a ser una realidad.

Apostamos por reformar, no por ampliar. Precisamente porque el hecho de que El Sadar sea como es, que esté casi repleto en muchas jornadas, es lo que da a Osasuna ventaja en los partidos como local. Todos los jugadores y exjugadores con los que hemos hablado nos dicen que ampliar sería un error, que lo característico de El Sadar es que el rival sienta el fervor de la grada en su nuca. Optar por aumentar las dimensiones solo llevaría a tener más gente, sí, pero a costa de perder ambiente, de que muchos espectadores vieran a los jugadores como piezas de futbolín desde tanta distancia. Queremos y creemos que es necesario reformar, pero sería un error ampliar. Perderíamos parte de nuestra esencia.

P. Polémica con la camiseta del Athletic Club de Bilbao.

R. Es un tema que se sobredimensionó y que alguien, no sé quién, quiso utilizar y aprovechar para hacer daño y para ello lo sacó totalmente de contexto. Yo tengo un bar en Benidorm con temática futbolera. Está lleno de objetos de fútbol: balones, camisetas, bufandas… que me traen los clientes. Tengo de equipos nacionales e internacionales y acepto todos los regalos, faltaría más. La camiseta del Athletic en concreto me la regaló Arantxa, una prima hermana de Aritz Aduriz, que me la trajo dedicada por él para el bar, ni siquiera para mí. La foto se manipuló recortando a Arantxa, que estaba a mi lado, y las bufandas y banderas de Osasuna que tenía de fondo. Esa foto la podéis ver todos en la cuenta de Facebook de mi bar, Aupa Taberna, que está abierta en la red social. Allí me podréis ver con objetos de Eibar, Espanyol, Bayern, Leicester… por suerte tengo clientes y amigos de muchos equipos y de muchas partes del mundo. Eso sí, la única camiseta que yo me pongo es la de Osasuna porque soy osasunista. Llevo más de treinta años como socio y no hay ninguna duda de eso por mucho que intenten manipular para hacerme daño a mí o a mi candidatura.

P. ¿Seguirá el espacio Osasuna Responde?

R. Queremos escuchar a todos los socios, no solo unos pocos. Esa iniciativa ha sido un primer paso que aplaudimos desde Osasuna Cambio, pero que creemos que limita mucho las preguntas, en número y en temas, dependiendo de quién sea el que responde. Nosotros en la propia web de la candidatura Osasuna Cambio, ya tenemos un espacio para el socio, donde pedimos su opinión y le consultamos temas que van variando con los días. Queremos dar voz a todos y cada uno de los socios, porque no podemos olvidar que Osasuna es nuestro, de los socios.

P. ¿Cómo piensa navarrizar al equipo y a la misma vez dar un salto de calidad si los grandes futbolistas navarros juegan en equipos grandes?

R. Hay que impedir que los futbolistas navarros salgan en cuanto destacan un poquito. Y eso se hace de dos formas muy concretas: generando recursos de otros apartados, como patrocinio y demás, para no tener que vernos forzados a realizar ventas para sanear la economía. Y por otro lado, reforzando nuestra esencia, volvió a nuestros valores y, como ya he apuntado, haciendo que todos los niños y jóvenes navarros vuelvan a tener el sueño de jugar en Osasuna y estén orgullosos de vestir de rojillo. Tenemos el claro ejemplo de Javier López Vallejo, que rechazó una oferta del Milan porque su ilusión era jugar con el primer equipo de Osasuna.

Y qué duda cabe de que mejorando tanto la infraestructura como el método de Tajonar, contando con profesionales que conozcan la casa, nos permitirá un riego constante de futbolistas que vayan pasando por todas las categorías hasta llegar al primer equipo. La cantera es la base que nutre y debe seguir nutriendo a Osasuna y es el aspecto que más hay que mimar. Para eso planteamos el TAR: Tajonar de Alto Rendimiento, proyecto que explicaremos en profundidad la semana del 16 al 20 de este mes.

P. ¿Los acuerdos internacionales de los que se habla que usted podría conseguir tienen fecha fija para su firma o son simplemente posibles?

R. Tenemos acuerdos avanzados y varias negociaciones importantes abiertas con visos de fructiferar. Pero fechas concretas no podemos avanzar, más que nada porque todavía no hemos llegado a la presidencia del club.

P. ¿Podría usted garantizar públicamente y por escrito la no conversión de Osasuna en SAD?

"Con nosotros será rotundamente imposible que Osasuna se convierta en SAD"

R. Por supuesto. Y, como también avanzamos en la presentación de la candidatura, vamos a subir a nuestra página web un documento firmado ante notario por todos los miembros de la junta, y también por el avalista, para acabar con cualquier tipo de especulación. Con nosotros será rotundamente imposible que Osasuna se convierta en Sociedad Anónima Deportiva.

Víctor Álvarez recogiendo los documentos necesarios en El Sadar | Foto: @OsasunaCambio

P. ¿Tiene la intención de recuperar los antiguos acuerdos con equipos navarros de Segunda Divisón B y Tercera División, y extenderlos?

R. Sí. Nuestro proyecto tiene por bandera el trabajo de cantera. Dentro del TAR incluimos los convenios, el fútbol femenino y el fútbol sala. Ante todo, respetar los convenios que ya existen y tratar de mejorarlos, dotar de más recursos a todos nuestros equipos para poder competir con dignidad en todas las disciplinas. Y, por supuesto, la idea es ampliarlos, recuperar la masa que teníamos antes y que nos daba opciones a contar con muchos más jugadores de cantera.

P. ¿Ocupa Tajonar un puesto fundamental en su proyecto?

R. Tajonar es la base que nutre al primer equipo, donde se cimienta todo. Y por supuesto que es primordial en nuestro proyecto, es uno de nuestros pilares. Tenemos prácticamente cerrado el proyecto TAR: la creación de un Tajonar de Alto Rendimiento que va desde la mejora de las instalaciones hasta el método, contando con profesionales de la casa, porque la esencia la transmite el que la tiene. En los últimos años se ha despoblado la gestión de Tajonar de gente de casa, y todo eso se nota. Nosotros queremos mejorar la infraestructura, mejorar el método y contar con gente con ADN osasunista que conoce lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Para mantener lo primero y cambiar lo segundo. Tajonar es el centro de nuestro proyecto, y debería ser el de todos.

P. ¿Que quiere decir con profesionalización de la Junta?

R. El fútbol profesional es un mundo que ha avanzado muy rápido y muy competitivo. Y creemos que Osasuna está fuera en muchos aspectos. Queremos profesionalizar el club, y hay que comenzar por profesionalizar la Junta. Con profesionalizar nos referimos a contar con gente con experiencia, con formación, moderna, con ganas y con dotes que puedan hacer crecer al equipo, cada uno en su ámbito. De momento tenemos dos exjugadores que conocen muchísimo el club y pueden darnos una visión que los que no hemos jugado en El Sadar ni entrenado en Tajonar. Y ellos se encargarán de todo el tema deportivo. Tenemos un policía cuya labor es velar por el orden, y en Osasuna hace falta mucho orden. Tenemos una periodista con experiencia en el mundo del deporte que queremos que nos ayude a mejorar la comunicación entre directiva y socios, porque últimamente ha habido muchas carencias, mucha desinformación, y eso no puede ser así en un club que es de sus socios. Y en mi caso soy abogado y empresario, es decir, gestiono negocios. Y puedo aportar ese punto empresarial. Cada uno estamos especializados en un ámbito, y creemos que contar con los mejores en cada aspecto es lo que va a darnos un plus en la gestión.

P. ¿Piensa intentar atraer a Alfonso Ramírez hacia el proyecto?

R. Alfonso Ramírez es una persona que ha trabajado por el bien de nuestro club y por ello hay que estarle agradecidos. Ha tenido muchos aciertos, y también algún error. Como todos, todos somos humanos. Pero vistas las razones que dio para dimitir, dudo que quiera volver a incluirse en ningún proyecto.

P. ¿Cuando dice volver a ganar, volver a otra época, la gente puede pensar en la época Izco-Archanco, cómo va a usted evitar eso?

R. Es verdad que en la época sobre todo de Izco se ganaba pero, ¿a costa de qué? Nuestro primer pilar del proyecto es la esencia. Y esa es la diferencia con esa etapa. Osasuna entonces perdió su esencia, vivió por encima de sus posibilidades y perdió totalmente el norte. Nosotros queremos hacer un equipo ganador porque todos queremos que Osasuna gane, es evidente. Pero queremos hacerlo desde nuestra esencia. Generando recursos para crecer de sitios que ahora mismo no se están explotando. Hacerlo todo de forma consensuada con el socio, paso a paso, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo que no podemos hacer es perder nuestros valores con tal de que Osasuna gane: esencia, profesionalidad y contar con el socio. Volviendo a esos tres pilares, los pilares de nuestro proyecto, Osasuna volverá a ser un club ganador sin perder su toque propio, su carácter diferenciador.

P. ¿Mantendrán ustedes los carnets de simpatizantes?

R. Es algo que tenemos que estudiar una vez estemos dentro. Ahora mismo no tenemos datos suficientes como para saber hasta qué punto benefician al club ese tipo de iniciativas. Lo que sí sabemos es que el socio está sufriendo filas infernales a la puerta de la taquilla. Tanto para coger entradas para los desplazamientos como para renovar los abonos. No se puede permitir que un socio tenga que esperar cinco horas bajo el sol, a cuarenta grados, para renovar su abono. Eso no se ve en ningún club ya. Por eso tenemos muy avanzado un proyecto de digitalización de entradas y abonos que va a dar comodidad al socio y evitará todas estas incomodidades que hemos sufrido, me incluyo, en los últimos tiempos.

P. En su web están definidos los cargos de presidente y vicepresidente, en caso de resultar elegidos, ¿que cargos ocuparán Natalia Perez, Javier Bayona y Arkaitz Cía?

R. Nuestra junta sigue abierta a nuevas incorporaciones y de ahí que haya puestos sin definir públicamente, aunque nosotros tenemos perfilada la faceta a la que se dedicará cada uno.

P. ¿Cómo piensa afrontar la dualidad de idiomas que ha tenido siempre el club, para mantener contentos a los pro-euskera y los anti-euskera?

R. Los estatutos del club indican que Osasuna es bilingüe, y es como debe ser. Somos un club de todos los navarros, y en Navarra se hablan ambas lenguas. Nosotros estamos haciendo toda la campaña en ambas lenguas. Tenemos a Arkaitz en la Junta, que habla euskera perfectamente, y yo me defiendo también. No tenemos ningún problema en manejar las dos lenguas. Es lo que marcan los estatutos y es lo que representa al cien por cien de los navarros. Restar una o restar otra sería un error.

P. ¿Seguiría el acuerdo con Adidas? ¿Habría patrocinador en la camiseta?

R. Respecto al acuerdo con Adidas, insisto, es algo que tendríamos que valorar una vez dispongamos de la información. Habrá contratos que, en caso de ganar, heredaríamos y tendríamos que respetar. Y otros los estudiaríamos para ver las mejores opciones para Osasuna. Es una pregunta para la que no tengo todas las armas sobre la mesa para responder. Necesitaría la información precisa, y esa solo la tiene la Junta actual.

Sobre el patrocinador, por supuesto. Tenemos negociaciones abiertas y avanzadas con más de una empresa que se ha interesado en patrocinar a Osasuna. No podemos permitir seguir ni una temporada más con la camiseta lisa, porque es una de las fuentes de recursos más importantes a las que tiene acceso el club, y la estamos desaprovechando. Estamos perdiendo unos recursos preciosos que están impidiendo que crezcamos en muchos aspectos. Y precisamente nosotros buscamos a Carlos Aragón para que nos ayude a incrementar relaciones, a expandir nuestros acuerdos más allá de las fronteras de Navarra e incluso nacionales, porque de justicia es reconocer que hay acuerdos internacionales con los que muchos nacionales no pueden competir.

P. ¿Tiene usted el apoyo de algún jugador, exjugador o exdirectivo?

R. En la propia candidatura llevamos a Javier Bayona y Ángel Lekunberri, dos exjugadores. Es algo que no se suele ver. Creemos que es vital tener la visión de gente que conoce el club desde dentro en el aspecto deportivo, porque pueden aportarnos matices que no veríamos de otra forma.

También tenemos unos cuantos apoyos más que iréis conociendo en los próximos días. Queremos contar con gente de la casa para nuestro proyecto porque, como te he dicho, la esencia la transmite el que la tiene.