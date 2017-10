Google Plus

Previa Tenerife-Osasuna: Oportunidad para darle la vuelta a la historia Fuente: www.osasuna.es

El CA Osasuna se enfrenta al Club Deportivo Tenerife, en uno de los desplazamientos más difíciles para el equipo rojillo, que defenderá liderato por cuarta jornada consecutiva. Osasuna mantiene el liderato a pesar de conseguir tan solo dos puntos en dos jornadas, tras empatar en Zaragoza y en El Sadar, ante el Barça b. Lo que le sitúa en lo alto de la tabla son los empates de los rivales que le siguen en la clasificación.

Primera 'Fan Zone' de la temporada

Regresa la Fan Zone al Heliodoro Rodríguez López. Esta iniciativa contó con un amplio éxito de asistencia durante la temporada pasada, regresará desde las 16:00 horas con motivo del atractivo compromiso que mide al CD Tenerife y al CA Osasuna, con un destacado catálogo de actividades en los aledaños del Estadio.

En el interior del campo de fútbol Juan Santamaría (frente al Pabellón Quico Cabrera), se disputará un torneo 3x3 de categoría Benjamín, Alevín e Infantil con la participación de diferentes equipos de la Isla. Igualmente, habrá un concurso de habilidad de toques de balón de categoría cadete, en la que también intervendrán diversos clubes de Tenerife, con su posterior entrega de trofeos.

La importancia de los deportes electrónicos también tendrá cabida durante el acto, con la presencia de 10 monitores de Fifa 18 en una acción desarrollada por ‘Tenerife 2030’, patrocinador oficial del CD Tenerife.

Los más pequeños también disfrutarán con 2 castillos hinchables, portería diana hinchable, pista de fútbol-tenis, un futbolín, taller de globofexia y un taller pintacaras.

En el apartado cultural, habrá una Muestra por parte de la Mancomunidad del Noroeste de la Manzana Reineta con explicación del propio producto, además de la exposición de la historia de los 95 años del CD Tenerife.

A partir de las 18:30 horas, actuará la Comparsa Tropicana para amenizar la espera hasta que se acerque la hora del encuentro del CD Tenerife.

Dos meses invictos

El pasado jueves, 26 de octubre, el Club Atlético Osasuna cumplió dos meses invicto en LaLiga 123. Desde que los de Diego Martínez cayeran derrotados en su visita a la Cultural y Deportiva Leonesa, el 26 de agosto, en la que era la segunda jornada, los rojillos han enlazado nueve jornadas sin conocer la derrota. En estos dos meses, el actual líder de LaLiga 123 se ha visto las caras con la Sociedad Deportiva Huesca (1-1), Rayo Vallecano (0-3), Unión Deportiva Almería (2-1), Club de Futbol Reus Deportiu (0-0), Real Sporting de Gijón (2-0), Cádiz Club de Fútbol (0-2), Albacete Balompié (1-0), Real Zaragoza (1-1) y Fútbol Club Barcelona B (2-2). Fran Mérida, como ya adelantábamos, ha sido sancionado con tres partidos por su expulsión y sus posteriores gestos de desconsideración hacia el colegiado Ninguno de estos equipos ha logrado batir a los rojillos. Este domingo, los de Diego Martínez disputarán otro de los partidos con mayor exigencia de la categoría. La gesta no será nada fácil ya que el Club Deportivo Tenerife no conoce la derrota en el Heliodoro Rodríguez López. Sin embargo, el Club Atlético Osasuna ya ha demostrado esta temporada que no hay reto imposible y tratará de sumar la décima jornada invicto.

Los jugadores de Osasuna durante el entrenamiento a puerta cerrada en el Sadar. Fuente: www.osasuna.es

Un Tenerife "copero" sacó un punto de su visita a Lorca

El Club Deportivo Tenerife tuvo que reponerse a un 2-0 en contra para sacar un punto de su visita al Estadio Francisco Artés Carrasco ante el Lorca FC. El resultado del partido fue de 2-2. A pesar de que el equipo dio una pésima imagen en la primera parte del encuentro. La efectividad volvió a salvar al Tenerife tras un espectáculo bastante pobre. Juan Carlos, de penalti, recortaba distancias antes del descanso y Víctor Casadesús firmaba la igualada definitiva en los compases finales, tras una brillante acción de Alberto.

El Tenerife empató a cero ante el Espanyol en el encuentro de Copa del Rey. Fuente: www.clubdeportivotenerife.es

Además el Tenerife sigue vivo en la Copa del Rey. El equipo blanquiazul cuajó un brillante encuentro ante el RCD Espanyol en el Heliodoro Rodríguez López (0-0), gozando de numerosas oportunidades para haber sacado un resultado positivo. La eliminatoria de estos dieciseisavos de final de la Copa SM El Rey queda abierta para el encuentro de vuelta, en el RCDE Stadium, previsto para finales de noviembre.

Árbitro

Jesús Figueroa Vázquez es un árbitro perteneciente al Comité de Árbitros de Andalucía. Será el encargado de dirigir el encuentro entre Tenerife y Osasuna. El colegiado dirigirá su encuentro nº 6 en esta temporada. Saca alrededor de 6 tarjetas amarillas por encuentro y una roja cada 2 partidos.

Convocatorias

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha convocado a 19 jugadores, por lo que tendrá que descartar a uno más en Tenerife.

Porteros: S. Herrera y Manu H.

Defensas: J. Flaño, M. Flaño, Oier, C. Clerc, Unai García, Lillo y Aridane.

Centrocampistas: Fausto Tienza, Miguel Díaz, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Sebas Coris y Lucas Torró.

Delanteros: David, Quique y Xisco.

El Tenerife no ha publicado la lista de convocados

Posibles onces