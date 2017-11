Previa CA Osasuna - AD Alcorcón: Asalto al liderato

Google Plus

Los jugadores de Osasuna escuchando a su técnico Diego Martínez | Foto: Osasuna

Osasuna empieza otra jornada su asalto al liderato y el ascenso directo, y ese sueño pasa por el partido ante el Alcorcón.

El conjunto navarro llega en racha, pues en los últimos 10 partidos sólo ha cosechado una derrota, ha ganado cuatro partidos y cinco acabaron en tablas, mientras que la Agrupación Deportiva Alcorcón presenta unos números peores que lo de Club Atlético Osasuna pues en los últimos 10 partidos sólo ha conseguido dos victorias, mientras que ha perdido en seis ocasiones, y con dos empates.

Los de Diego Martínez llegan al partido como segundos clasificados, a un punto del líder, la Sociedad Deportiva Huesca y empatado a puntos con el tercer clasificado, el Club Deportivo Numancia.

La trampa

El partido del domingo entraña un peligro más grande del que parece, era el día de las elecciones, el día en que Osasuna Cambio y Somos 15.910 le disputarían a Sabalza la presidencia del club, pero sin embargo el rechazo de los avales no hizo posible esto. Ese es el primer punto que altera la normalidad del plan previsto.

Osasuna se encuentra ahora mismo, entre la investidura, entre algunos socios pidiendo que hubieran elecciones, y otros defendiendo la postura de la junta electoral.

La verdad es que el clima anda enrarecido por Pamplona, pues hay cruces de declaraciones entre las candidaturas, reclamaciones jurídicas, y otros asuntos legales, y la verdad, es que en la ciudad navarra se ha hablado muy poco del partido en particular, y muy poco de futbol en general

El segundo es el partido de sanción a Lillo por acumulación de amarillas, y ahí empieza el baile de nombres. Oier, Javi Flaño, Aitor Buñuel. Cada opción diferente un su situación, Oier está siendo el central titular, con solvencia, y salida de balón, Javi Flaño jugó un partido en la Jornada 3, y Aitor Buñuel tiene una presencia más que residual, cosa que hace casi imposible de adivinar el XI que pueda presentar Diego Martínez. El técnico vigués recupera a Fran Mérida que vuelve tras cumplir sanción.

El rival

La Agrupación Deportiva Alcorcón guarda un peligro, y es que con los equipos de la zona alta han competido bien siempre, un 0-0 contra el Sporting, una victoria 0-1 ante el Zaragoza y otra 2-0 ante el Oviedo, o sendas derrotas por la mínima ante Granada y Lugo, 1-2 y 0-1 respectivamente. Por su parte, el conjunto alfarero tiene la duda de Álvaro Peña que podría no llegar al partido, además se perderá el choque Borja Lázaro que sufrión una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla.

La duda

Con la quinta amarilla de Lillo se abrió un espacio desconocido casi para el osasunismo, Lillo lateral indiscutible se perderá un partido, cosa que no sucede desde la jornada 3, desde entonces el jugador de Aspe ha jugado 11 partidos, en los que ha sido titular en todos.

Eso abre la puerta a Javier Flaño y a Aitor Buñuel, ambos jugadores han contado muy poco para el técnico. Si bien Javier Flaño si jugó en Liga, es Aitor Buñuel quién prácticamente no ha contado para el entrenador vigués.

Entonces se abre la tercera via, Oier al lateral, como ocurrió a principio de temporada, y Unai Garcia en su lugar en la zaga.

Pese a todo habrá que esperar a ver que decisión toma el técnico rojillo Diego Martínez.

Datos

El partido se jugará el domingo 19 de noviembre en el Estadio del Sadar, lugar del que Osasuna ha hecho fortín, y donde cuenta con el apoyo de una afición que llena el 81% de la capacidad del estadio, siendo así el estadio de La Liga123 con más asistencia en la categoría.

David Rodríguez y Fausto Tienza se enfrentarán a su antiguo equipo.

El partido lo dirigirá Jorge Valdés Aller del Comité Territorial Castellano-Leonés, que irá acompañado del Cuarto Árbitro Gorka Mazo Maruri, los asistentes Samuel García Aguilera y Antonio Rodríguez Pérez también del Comité Territorial Castellano-Leonés y el Delegado-Informador será un conocido por todos, José Antonio Teixeira Vitienes del Comité Territorial Cántabro.

Posibles Onces