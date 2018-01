Borja Lasso: "El club es un club grande, de Primera División"

Borja Lasso en su presentación como jugador de Osasuna |Foto: Osasuna

Osasuna comunicó el 10 de Enero que Borja Lasso era jugador de Osasuna hasta final de temporada.

El día 11, y tras un amistoso, el jugador fue presentado con la camiseta de Osasuna.

El centrocampista salió a rueda de prensa en su presentación oficial, junto a Braulio Vázquez, el director deportivo.

Braulio, por su parte comentó en rueda de prensa lo siguiente: "Agradecerle personalmente el esfuerzo que ha hecho por estar aquí, a todos los niveles, que nos haya escogido me satisface muchisimo. Ha sido muy dura la negociación para que él esté aquí, pero él siempre ha puesto de su parte para estar aquí."

Una vez finalizada la corta intervención de Braulio el turno pasó para el flamante fichaje de Osasuna, que hizo frente a las preguntas de los periodistas que acudieron a sala de prensa.

Sobre el debut

El jugador debutó en el amistoso que ganó Osasuna ante el NK Rudes, un partido que Osasuna ganó 4-3, a la pregunta, de cómo fue su debut, el sevillano respondió lo siguiente:

"Tenía ganas de ponerme a trabajar con el equipo, y aportar mi granito de arena, los compañeros me han recibido muy bien, toda la gente del club, me ha recibido con los brazos abiertos y ya con ganas de entrar en la dinámica y empezar a jugar.

La influencia de Diego Martínez

Borja Lasso se reencontrará con el entrenador que lo tuvo bajo su tutela en el Sevilla Atlético, el vigués Diego Martínez.

Sobre como influyó la presencia de Diego, el nuevo jugador de Osasuna respondió de esta forma:

"Diego es importante por que me conoce, también el proyecto del club, Braulio que ha estado detrás del fichaje, el club es un club grande, de primera división, es un proyecto ambicioso, y ojalá pueda estar aquí mucho tiempo."

Sus posibilidades de jugar, y posicionamiento

Osasuna juega con una alineación clara, y fue preguntado sobre la posibilidad de entrar en los XI de Diego Martínez, a lo que respondió así:

"Yo me puedo adaptar a muchas posiciones, he jugado en banda, de mediocentro, lo que necesite el equipo y me pida el entrenador, hoy he jugado de mediapunta, y luego un rato más arriba en banda, y muy a gusto, mientras esté dentro del equipo, me da igual la posición que sea"

Sobre su paso por el Sevilla y el futuro del equipo

A dos preguntas de los periodistas, el flamante fichaje de Osasuna respondió de la siguiente manera:

"En el Sevilla hay expectativas muy altas, en mi posición habia mucha competencia, jugadores de primera talla mundial, he aprendido mucho de ellos, no he tenido la suerte de entrar tanto en dinámica de jugar, y he aprendido mucho, y he venido aquí siendo mejor jugador de lo que era."

"Espero que el equipo siga arriba, que sigamos sumando puntos, y estemos ahí para conseguir los objetivos.