Zidane: "Mi equipo respeta a los árbitros"

Zidane en rueda de prensa/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL)

El equipo vuelve al Bernabéu después de dos partidos muy exigentes en una semana: "Tenemos cada tres días un partido, y sabemos la importancia que tiene. Ya puede ser Liga o Champions, estamos preparados. Siempre se necesita más recuperación, pero cómo las fechas son así hay que aceptarlas, al igual que el contrario. Todos estamos preparados para ello, excepto los que están lesionados".

Zidane no quiso entrar en la polémica arbitral tras el partido ante el Villarreal. No obstante considera que los debates siempre se exageran más cuando rodean al Real Madrid: "Yo no me meto en el tema de los árbitros, pero está claro que sí se exagera. Mis jugadores tampoco se meten, ellos respetan mucho lo que hacen los árbitros. Tengo un vestuario espectacular, sólo quieren trabajar y hacer las cosas bien. Estoy muy orgulloso de cómo respetan mis jugadores a los árbitros. Voy a muerte con ellos".

El galo no está de acuerdo con las especulaciones que circulan sobre una posible ayuda arbitral a su equipo en la jornada pasada: "Cada uno puede opinar lo que quiera. Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen, es verdad que molesta. Lo único que me importa son mis jugadores, que son unos grandes profesionales".

"Es normal que una temporada haya momentos dónde lo pases mal"

Isco y Morata protagonizaron una imagen en el banquillo antes de salir que han generado mucha controversia. Un espectador le dijo algo a Isco relacionado con su suplencia, a lo que el malagueño contestó: "Soy el segundo plato", entre risas. Morata también continuó con la broma "Y yo el postre". No sabrían que después ellos cambiarían el rumbo del partido dándole la victoria al Real Madrid. Zidane se lo tomó así: "Yo me río porque son bromas entre los jugadores. Luego entraron perfectos al campo, que es lo que me interesa. El resto me da igual".

El tweet de Piqué recriminando la actuación de Gil Manzano en el partido del Villarreal - Real Madrid: "Cada uno puede opinar lo que quiera, no me voy a meter. La única cosa que puedo decir es que no es verdad. Nosotros sólo hablamos en el campo. Por ello estoy muy orgulloso de que mis jugadores respeten a toda la gente que trabaja para el bien del fútbol. Queremos divertir a la gente que viene a ver el Real Madrid".

Isco y Morata reflejaron sobre el césped de La Cerámica que merecen más minutos. Cuando juegan cumplen, y marcan diferencia: "Somos 24 jugadores, y tengo que elegir. Esa es la dificultad del entrenador. Sabéis lo que pienso de Isco y Morata. El otro día entraron en el partido e hicieron su trabajo como todos los demás. Nosotros ganamos y perdemos todos juntos. Luego hay uno que marca la diferencia. No sé que pasará el próximo año, pero esto de que cuando un día juegue uno y otro juegue otro no lo vamos a cambiar".

Al equipo se le acusa de salir al césped excesivamente confiado en los primeros compases del partido. Los partidos de Valencia y Villarreal son prueba de ello: "Esto tiene solución. La estamos buscando para que pase lo mismo posible, pero también es lo bonito del fútbol. Nosotros intentamos ver las imágenes en los vídeos para decir dónde podemos mejorar. Hay que aceptar cuando el rival te meta en dificultades, para eso están ahí".

"Es muy bueno para mí que un jugador siempre quiera jugar"

Los cambios de Isco y Morata ante el Villarreal fueron una de las claves de la remontada del Madrid. En Mestalla, dónde el conjunto blanco cayó derrotado, ninguno tuvo la oportunidad de jugar: "Un entrenador se puede equivocar. Si volvería a Valencia habría hecho lo mismo. No lo hicimos tan mal en ese partido, exceptuando los diez primeros minutos".

Benzema no tiene la titularidad asegurada en todos los partidos si está bien físicamente y sea un partido importante : "Karim jugará cuando yo quiera meterlo. Yo tomo las decisiones para hacer el equipo. Mañana será otro partido, y veremos como vamos a jugar. Para mí son todos importantes, aunque haya jugadores que tengan más nivel".

Las Palmas no está en su mejor momento. Los pupilos de Quique Setién encadenan cuatro partidos consecutivos conociendo la derrota: "En su casa hicimos un gran partido aunque nos empataron al final del partido. Me espero lo mismo, un partido difícil. Es un equipo que sabe jugar bien, sobre todo en el centro del campo. Ya veremos mañana".

Jesé vuelve al Santiago Bernabéu tras recalar en Las Palmas en este mercado invernal procedente de un París Saint Germain dónde no tuvo minutos "Es un jugador al que quiero mucho como jugador y como persona. Espero que después del partido que juega contra nosotros le vaya muy bien con su nuevo equipo".