Isco: “El Atlético es un equipo muy complicado y el doble partido lo hace aún más complicado”

Isco, en un lance de la pasada final de la Champions League. (Foto vía uefa.com)

Isco, mediapunta del Real Madrid, concedió en las últimas horas una entrevista al nuevo patrocinador del conjunto blanco, Codere Apuestas, donde repasó la actualidad del equipo de Chamartín, así como las claves del derbi europeo que les enfrenta al equipo del Cholo Simeone.

“El Atlético es un equipo muy complicado y el doble partido lo hace aún más complicado. Llevo cuatro años en el Madrid y en los cuatro nos hemos enfrentado a ellos en la Champions. Esperemos que sea como en los años anteriores”. Aportó Isco sobre el derbi.

Además, el malagueño puntualizó que el Atlético de Madrid saldrá con una motivación extra por lo ocurrido en los anteriores enfrentamientos entre ambos de la Champions League. “Nos tienen que tener ganas por las dos Champions que les hemos ganado. El Atlético es un equipo muy bueno, lo ha demostrado, compite muy bien y va a ser una eliminatoria muy igualada”.

El jugador, por supuesto, no olvida el gol de Sergio Ramos que comenzó la remontada que significó la décima para el Real Madrid, y la primera para Isco. “Todavía se me ponen los pelos de punta. Fue un gol importantísimo, cuando marcó supe que no podíamos perder. Llegó en el momento clave y sentí que el gol lo había metido yo también”.

Pese a no disputar la totalidad de la eliminatoria, Isco Alarcón definió el cruce en cuartos de final contra el Bayern de Múnich como muy duro y disputado. “El himno de la Champions siempre motiva de una manera especial. Son las grandes noches en el Bernabéu, unos cuartos de final contra el Bayern, y poco más hay que decir. Después del gol encajado en Alemania no nos vinimos abajo. Conseguimos un resultado importante en un campo difícil. El equipo no bajó los brazos ni en la ida ni en la vuelta. Al final, en la prórroga, con todo nuestro potencial conseguimos darle la vuelta”.

Por último, el de Arrollo de la Miel quiso agradecer el apoyo de la afición blanca. Declara que sintió el cariño del Bernabéu desde el primer momento que lo pisó como jugador del Real Madrid.