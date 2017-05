James y su posible último partido en el Bernabéu

Google Plus

Foto: Daniel Nieto - (VAVEL)

James Rodríguez aterrizó en el Real Madrid el 22 de julio de 2014, después de su espectacular mundial en Brasil ese mismo verano. El volante llevó a su selección a una instancia nunca antes lograda como lo fueron los cuartos de final, fue el goleador y recibió el premio del mejor gol en el torneo.

James en su presentación en 2014. Foto: Realmadrid.com

Se veía en el 10 colombiano todo lo necesario para ser un jugador insignia en el Real Madrid, por su pública admiración hacia el club “merengue”, además de su innegable calidad. Los aficionados madridistas esperaban mucho de un jugador que costó alrededor de 80 millones de euros y durante su primera temporada demostró que Florentino Pérez no se había equivocado en ficharlo.

Durante la campaña de 2014/15 James consiguió 17 goles y 16 asistencias en todas las competiciones oficiales. Su primer gol fue nada más y nada menos que en la ida de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid y ese sería el inicio de la mejor temporada del colombiano en el Real Madrid. Su capacidad para meter pases filtrados entre líneas, centrar balones al área con exactitud y para patear tiros libres lo hicieron merecedor de la titularidad en gran parte de la temporada.

Ya en el siguiente año la historia fue diferente y tanto bajo el mando de Rafa Benítez y Zinedine Zidane no rindió igual, poco a poco fue relegado a la suplencia por su bajo rendimiento y a que sus entrenadores parecían no gustarles algo de su trabajo en los entrenamientos. En 2015/16 acumuló 8 goles y 10 asistencias, números más discretos a la temporada anterior.

En la presente campaña su situación no ha sido muy diferente con respecto a los minutos jugados, ha jugado en 32 partidos y ha disputado 1739 minutos, cifra contrastante a los 3525 que jugó en la 2014/15. Si bien no ha podido estar mucho en el campo, sigue encontrando efectividad ya que en este momento acumula 11 goles y 12 asistencias, cifras que en realidad no son para nada malas.

Su paso por el Madrid ha sido de altibajos. Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

En los últimos meses se ha hablado de la salida de James del Real Madrid para la próxima temporada y en los días recientes, la posibilidad de que encuentre un nuevo hogar en Manchester United bajo la dirección de José Mourinho, está tomando fuerza. Todo parece depender de la salida de Wayne Rooney del club inglés.

Esto lleva a pensar que James podría jugar su último partido vestido de blanco en el Santiago Bernabéu este domingo 14 de mayo ante el Sevilla. Un partido clave para las esperanzas del Real Madrid de ganar una liga desde 2012. El volante le ha marcado cuatro goles al Sevilla en las tres temporada que lleva en el Madrid.

La ocasión más reciente fue en los octavos de final de la actual Copa del Rey, cuando en el partido de ida, precisamente en el Bernabéu, James marcó un doblete. El primer gol fue un disparo desde fuera del área donde mandó el balón pegado al palo donde el arquero rival no pudo hacer nada para evitar que ingresara a su arco y el segundo fue de penalti. El encuentro finalizó 3-0.

Más recientemente, en la jornada 36 ante el Granada también marcó un doblete, destacándose en los encuentros que juega el llamado equipo “B” del Real Madrid.

El domingo en el Bernabéu podría jugar, aunque no se sabe si sería titular. Lo cierto es que, si cuenta con la oportunidad de participar sin importar la cantidad de minutos, deberá intentar volver a ganarse los aplausos de la afición madridista en lo que podría llegar a ser su último partido allí.