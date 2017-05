Previa Málaga - Real Madrid: último pasito por la Liga

Última final liguera para el Real Madrid ante un Málaga que será juez de la Liga ante su público en la despedida de una temporada que conocerá a su campeón en la última jornada y que saldrá de los duelos de Barça y Madrid frente a Eibar y Málaga respectivamente. Los blancos sólo necesitan sumar un punto ante el Málaga de Míchel para proclamarse campeones de la que sería la primera Liga de la era Zidane, un título muy preciado este año por el club madrileño.

La Liga es un trofeo muy deseado por el madridismo este año y no está siendo una temporada sencilla para los blancos en esta competición pese a haber sido líderes durante buena parte de la temporada, dando la sensación de que el título liguero podía haber llegado con antelación, pero el Barça ha conseguido acercarse al máximo para presionar y no ponerle las cosas fáciles a los de Zizou.

El Málaga llega en el mejor momento de la temporada tras acumular 4 victorias en casa de forma consecutiva, cifra que se queda a una sola de las 5 que sumaron Pellegrini y Juande Ramos en su paso por el club malacitano. Míchel ha dicho que no le va a regalar nada al club de sus amores, por lo que buscará el igualar el récord de sus antecesores de la mano de un Sandro en racha, que tratará de regalarle la Liga a su Barça.

Isco vuelve a Málaga. | Foto: (VAVEL)

Todo o nada

Zidane se ha querido llevar a Málaga a todos los hombres de la plantilla, incluidos los lesionados Bale y Carvajal, que acompañarán al equipo en este último lance liguero desde la grada. El Madrid llega muy mentalizado y en un excelente estado de forma al desenlace de un Liga que ha sido suya prácticamente desde el principio, pese al arreón final del Barça los de Zizou han sabido mantener su ventaja y depender de ellos mismos como deseaba el técnico galo.

El Málaga quiere demostrar su profesionalidad y las razones que le han hecho alcanzar una racha magnífica, en especial en su estadio, para de esta manera acallar rumores que les dejaban en mal lugar. Sandro será la principal amenaza de un equipo al alza, que ha encontrado su estilo de juego de la mano de Míchel y que viene de quedarse muy cerca de ganar a la Real Sociedad en Anoeta, lo que supone un serio aviso a navegantes.

Se presenta por tanto un duelo muy atractivo entre dos equipos al alza, en un gran estado de forma física y mental, y en el que los visitantes se juegan todo por ganar la Liga, un torneo que ha sido esquivo la última década para los blancos y del que han quedado a las puertas por muy poco en varias ocasiones. Tras mucho tiempo, el Madrid depende de sí mismo para llevarse una Liga tan merecida como necesaria.

El Madrid ya ganó en la ida al Málaga. | Foto: (laliga.es)

El retorno de Isco

Si pocos ingredientes más le faltaban a un partido que lo tiene todo, otro aliciente más será el retorno del hijo pródigo a La Rosaleda, el regreso de Isco Alarcón será todo un acontecimiento para la ciudad andaluza, que verá a su ídolo sobre el césped con la camiseta del Real Madrid jugando de titular.

El de Arroyo de la miel será protagonista desde el inicio tras haberse hecho un hueco en el once titular gracias a su gran fútbol y a la ausencia de Gareth Bale. Isco deberá tirar de un equipo que tratará de salir motivado desde el primer minuto como ya ocurrió ante Celta y Sevilla para no dar opciones al Málaga de entrar al partido. La intensidad será clave para el devenir del partido, y eso bien lo sabe Zizou, que no especulará con grandes cambios y pedirá la victoria a sus jugadores desde que empiece a rodar el balón.

El duelo en las áreas puede ser clave si tenemos en cuenta la peligrosidad de hombres como Sandro en el Málaga, que llega en racha y en un momento excelente de forma, peligrosidad que ya es de sobra conocida si miramos el ataque del Madrid, con un Cristiano líder que llega de menos a más y que ha alcanzado su mejor estado de forma en el tramo final de temporada, lo que le ha convertido en la mejor arma de Zidane para liderar el ataque, donde se viene asociando a la perfección con Isco y Karim Benzema.

Cristiano querrá seguir su racha ante el Málaga. | Foto: (VAVEL)

La visión de los técnicos

Zidane se ha mostrado confiado de cara al desenlace liguero ante el Málaga aunque no quiere relajaciones ni celebraciones antes de hora: "Llegamos bien de ánimo y físicamente de puta madre. Dependemos de nosotros, eso es importante, sabemos que nos falta un partido. Trabajamos como queríamos, estamos muy bien físicamente y como siempre vamos a intentar hacer el máximo para ganar".

Por su parte, el técnico del Málaga quiso defender la profesionalidad de sus jugadores y del club de cara al importante choque ante el Madrid: "Me alejo de cualquier protagonismo porque sé muy bien cómo funciona todo esto. No formamos parte de ningún juicio y no somos culpables ni inocentes de nada. Yo ya no juego y mi protagonismo se limita a ser entrenador del Málaga".

Convocatorias

Zidane ha querido contar con toda la plantilla de cara al partido en Málaga, incluidos los lesionados Bale y Carvajal y ésta ha sido la lista definitiva: Navas, Casilla, Yáñez; Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Danilo, Marcelo, Coentrao, Varane; Kroos, James, Casemiro, Modric, Isco, Kovacic, Asensio, Enzo; Cristiano Ronaldo, Morata, Benzema. L. Vázquez, Mariano y Bale.

Por su parte, Míchel contará con los siguientes jugadores ante el Madrid: Kameni; Demichelis, Villanueva, Boyko, Ricca, M. Torres, Luis Hernández; Fornals, Camacho, Juankar, M. Santos, Chory Castro, Recio, Duda, Keko, Jony, José Rodríguez; Charles y Sandro.

Posibles alineaciones