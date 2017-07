Marcelo y una temporada más

Google Plus

Foto: Daniel Nieto - (VAVEL)

Marcelo Vieira da Silva Junior llegó al Real Madrid el 14 de noviembre de 2006 procedente del Fluminense en donde se había destacado por sus dotes ofensivos por la banda izquierda, lo que llamó la atención del entocnes presidente blanco Ramón Calderón, quien lo llamó “el sustituto de Roberto Carlos”.

Este título ya impuesto por el dirigente del club venía con gran peso ya que Roberto Carlos, quien aún jugaba en el Madrid en ese momento, había conquistado 12 títulos con el club merengue durante las 11 temporadas en las que hizo parte del primer equipo, esto sin contar la liga que el Real Madrid finalmente ganaría en esa temporada.

De esa manera, la referencia para Marcelo era de gran valor y prestigio, pero poco a poco fue demostrando que en verdad era el heredero más apropiado para Roberto Carlos que hubiesen podido encontrar. En lo que restaba de esa temporada 2006/07, el brasilero jugó en seis partidos, pero en la siguiente campaña, tras la salida de Roberto Carlos, Marcelo se ganó un puesto en la alineación titular del entrenador Bernd Schuster y participó en un total de 32 encuentros dando buenas sensaciones y coronándose, por segunda vez ya, de la liga, al igual de la Supercopa de España.

Al siguiente año, bajo la dirección de Juande Ramos, la posición de Marcelo varió y jugó no solo de lateral izquierdo, sino también de interior. El cambio no fue completamente positivo y el rendimiento del brasilero no fue el esperado. Después con Manuel Pellegrini, sus presentaciones más ofensivas mejoraron cada vez más en esa posición y llegó a sumar asistencias importantes para el equipo.

Ya con la llegada de José Mourinho al banquillo del Madrid, Marcelo regresó a su posición original de lateral izquierdo y consiguió una de sus mejores temporadas, siendo considerado dentro de la lista preliminar del XI ideal de la FIFA por primera vez y consiguiendo un lugar en la alineación ideal de la UEFA. Con solo 22 años, pero con cinco temporadas en el Madrid, Marcelo ya era tercer capitán detrás de Iker Casillas y Sergio Ramos. En las siguientes temporadas se convirtió en una pieza clave del funcionamiento del equipo planteado por José Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benítez y actualmente Zinedine Zidane. Es un titular prácticamente indiscutible y sus incursiones en ataque son de vital importancia para el club.

En la temporada 2014/15 jugó en 53 partidos en total, dio 12 asistencias y marcó cuatro goles, siendo su mejor temporada en números. En la más reciente campaña, bajo el mando de Zinedine Zidane, Marcelo sumó 47 encuentros en los que asistió para gol en 14 oportunidades y anotó en tres ocasiones. En este momento el brasilero es el segundo capitán después del defensa Sergio Ramos, ya que es el único que le supera en antigüedad en el club.

Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Marcelo ha sumado un total de 28 goles y 80 asistencias en 409 partidos desde su llegada en 2006 y ha conseguido cuatro ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de Europa, tres Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Después de este largo camino de once temporadas vestido de blanco, Marcelo se dispone a defender el escudo del Real Madrid por duodécima vez, con la esperanza de poder seguir creciendo dentro del club y su afición y demostrando que efectivamente era el perfecto sucesor a la leyenda de Roberto Carlos, a quien intentará superar.