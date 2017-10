Zidane: “El partido de mañana es la primera final del grupo”

Google Plus

Zidane durante la rueda de prensa/FOTO:Real Madrid

Zidane compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro de la tercer jornada de la fase de grupos de la Champions que enfrentará al Real Madrid y al Tottenham.

Racha positiva en casa

El técnico destacó que la gran racha positiva del equipo blanco en los partidos europeos en casa se debe “al trabajo de todo el equipo”. Destacó que siempre tienen la ilusión de “competir bien y estamos aquí para conseguir cosas”. Asegura que mañana “vamos a jugar con un rival muy bueno y eso nos motiva”.

Además, calificó el partido de mañana como “la primera final del grupo”, ya que el Real Madrid jugará dos partidos seguidos ante los ingleses. “Los dos equipos tenemos los mismo puntos y va a ser un buen partido para toda la gente que le gusta el fútbol”

Sergio Ramos

El francés se deshizo en elogios a Sergio Ramos, de quien dijo ser su líder dentro y fuera del campo. No solo lo valoró como futbolista sino como persona: “es muy noble, si tiene que decir algo , lo hace a la cara, por eso es muy importante para los demás y es el capitán y líder del club”.

Kane

También quiso valorar a uno de los mayores peligros del rival, uno de los jugadores que están más en forma actualmente, Harry Kane. “Es bueno en todo y lo que hace siempre es pensando en la portería, coge los espacios y tiene velocidad, es muy completo”, dijo el francés. Pero advirtió que “el Tottenham no es solo Kane”.

Críticas

No se mostró preocupado por algunas críticas que habían surgido debido a las dudas que generaba el equipo: “la gente puede opinar y hablar, yo tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible y no hacer tonterías. Muchos pueden opinar de la manera que quieran pero eso no va a cambiar lo que quiero hacer”.

​Isco

Otro de los jugadores más alabados en la rueda de prensa fue Isco. El francés explicó su gran crecimiento como “ un progresión natural”. “Cada vez que tiene la posibilidad de jugar lo hace bien y cada día mejor”, dijo Zidane. Destacó su polivalencia para poder jugar en varias posiciones dependiendo de “contra quien juguemos y el dibujo que metamos”, aunque dejó claro que “cuanto más cerca de los delanteros mejor”. No quiso aventurarse a posicionarlo en la escala del Balón de Oro, pero sí admitió que “Isco es un jugador que me gusta muchísimo porque siempre es creativo y lo intenta”.

​Cristiano

Zinedine se mostró muy contento por el primer gol de Cristiano en Liga ante el Getafe. “Trabaja muchísimo, es muy profesional y siempre quiere mejorar”, comentó sobre el portugués. “Es bueno que haya marcado en Liga y en Champions lleva muchos goles”, además expresó su deseo de que Cristiano “esté cómodo y marque muchos goles”.

​Keylor Navas

El francés aclaró que Keylor Navas “ha entrenado bien” y “no tiene molestias”, pero no aseguró su presencia mañana en el once titular.

Estado del equipo tras ganar en Getafe

Sobre el estado del equipo después de la victoria en Getafe comentó que “vamos a tener muchos partidos, la temporada es muy larga”. A pesar de que falten tres jugadores “vamos entrando poco a poco en la normalidad”. Auguró el técnico que “durante la temporada siempre habrá momentos difíciles, pero últimamente estamos ganando y mejorando”.

​Lesionados

Dio detalles el entrenador blanco de esos tres jugadores que faltan que antes mencionaba. De Dani Carvajal se reiteró en su posición de no dar una fecha de regreso, pero “cada día es menos. Sobre Kovacic dijo estar mejor pero “necesitará más tiempo”. Y acerca de Bale no aseguró que fuera a estar para el partido de vuelta pero espera “ que esté rápido con nosotros”.

​Modric

Tuvo tiempo el entrenador madridista para alabar la calidad de Luka Modric, del que dice ser un “jugador importante, ya que cuando juega lo hace muy bien”, pero “cuando lo hacen los demás también lo hacen bien y encuentran espacios”.

100 partidos entrenando al Madrid

Por último, Zidane no quiso ponerse nota a sus cien partidos con el Real Madrid. Reconoció que “la ilusión de mi vida era jugar en España y estoy en el mejor club del mundo. Mi pasión ahora es eguir entrenando a este gran club y espero cumplir otros diez, porque 100 más son muchos”, finalizó entre risas el francés.