Real Madrid – Éibar: Examen en el Santiago Bernabeu

Google Plus

Fuente: Jordi Delgado

La exigencia del Real Madrid siempre es máxima y la realidad es que los resultados en el Santiago Bernabeu hasta el momento no han sido los deseados. El club merengue se encuentra con la oportunidad de disipar esas dudas y de reconducir la situación de falta de gol con una buena actuación de los delanteros. En frente, el Eibar, saltará al césped del Santiago Bernabeu con el sueño de alcanzar algo histórico como la temporada pasada, donde los armeros lograron llevarse un empate (1-1).

Tras la victoria sobre la bocina la última jornada frente al Getafe y los primeros goles de Benzema y Cristiano Ronaldo en liga, el equipo debe buscar recuperar buenas sensaciones. El partido se jugará sabiendo el resultado del Barcelona-Málaga y por tanto, con la presión de poder recortar puntos o distanciarse de la cabeza de la liga. Varane podría tener descanso en el centro de la zaga y Cristiano Ronaldo y Benzema buscaran silenciar las críticas de falta de gol a base de goles.

Por su parte, el Eibar deberá seguir mostrando ese espíritu competitivo que lleva demostrando desde que ascendió por primera vez en su historia a primera división. El conjunto armero buscará repetir la gesta de la temporada pasada y de esta forma sacar algo positivo de un partido que se anticipa muy complicado. Mendilibar tendrá bajas importantes como la de Pedro León o Fran Rico, pero si algo ha demostrado este equipo es tener alternativas y garra jueguen los que jueguen.

Recuperar el fortín del Santiago Bernabeu

El Real Madrid no puede permitirse más tropiezos como local, sea quien sea el rival, ya que en este arranque liguero han aparecido muchas dudas cuando el equipo ha jugado en casa. Ante el Eibar, los blancos jugarán su octavo duelo en casa de lo que va de temporada, contando Liga, Supercopa de España y Champions, con un balance de tres victorias, tres empates y una derrota, ante el Betis, unos números muy lejanos a lo que el conjunto merengue tiene acostumbrado a su afición.

Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Los nombres de Benzema y Cristiano no paran de resonar por todos lados, y las dudas de la capacidad goleadora del equipo siguen presentes. El domingo hay una gran oportunidad para dejar claro que el campeón de Europa no tiene ningún problema en esa faceta. Zidane no podrá contar con los lesionados Carvajal, Kovacic, Bale y Keylor Navas, al igual que en la última jornada de liga, Casilla volverá a defender la portería blanca. En el centro de la zaga pueden llegar las rotaciones con un presumible descanso para Varane, dándole la titularidad a Nacho.

Históricamente el Real Madrid jamás ha perdido en liga ante el conjunto vasco desde que se produjese el primer partido entre ambos clubs en 2015 tras el histórico ascenso del club armero. Desde entonces, el balance es de cuatro victorias blancas y tan solo un empate por parte del Eibar. El Real Madrid ha resuelto históricamente los partidos ante el Eibar con solventes goleadas como el 4-0 en 2016 o el 3-0 en 2015.

En busca de otra gran gesta

El Eibar se presentará en el Santiago Bernabeu con el claro objetivo de repetir la gesta de la temporada pasada, puntuar. El conjunto de Mendilibar no llega en una buena dinámica, decimosextos y a un punto del descenso, pero los armeros saben de la importancia del partido y se dejarán hasta la última gota de sudor para soñar con una victoria histórica.

Mendilibar planteará el partido en el Bernabéu con bajas importantes como la del exmadridista Pedro León, Fran Rico o Alejo. A estas bajas hay que sumarle la de Yoel, y Ramis. Los últimos partidos de los delanteros de Mendilibar están dejando mucho que desear para el nivel que se presupone que deben proporcionar. Ni Sergi Enrich ni Kike García están encontrándose con el gol y este es uno de los peores problemas del equipo. El Eibar y sus delanteros buscarán romper la racha en uno de los peores escenarios posibles para reencontrarse con la victoria y los goles, el Santiago Bernabeu.

Arbitrará Álvarez Izquierdo

El colegiado catalán será el encargado de dirigir el encuentro del Real Madrid frente al Eibar. Álvarez Izquierdo es un viejo conocido de los blancos, ha arbitrado al Real Madrid hasta en quince ocasiones y el balance no es nada positivo por expulsiones como las de Di Maria, Ramos y Varane en los últimos años. Con el arbitro catalán el Real Madrid ha ganado doce encuentros y ha perdido tres desde su primer encuentro en 2006. Es un colegiado al que le gusta tener el control del partido y quién es bastante estricto a la hora de sacar tarjetas, ambos equipos deberán tener cuidado si quieren acabar el encuentro con los once efectivos.

La confianza de Zidane en Benzema continua intacta

En rueda de prensa, Zinedine Zidane ha dejado claro que se fé en Karim Benzema es plena. Ha afirmado que no comprende las críticas al francés y que para el es el mejor delantero con diferencia. Además ha hecho hincapié en la importancia del trabajo del delantero galo más allá de anotar goles. Para Zizou lo importante en Benzema es su capacidad de asociarse y de aportar juego al equipo, los goles llegarán.

Además, ha hecho referencia a las polemicas declaraciones de Lineker sintiendo vergüenza por ellas y quitandole importancia al asunto. Zidane confia plenamente en sus jugadores y así lo ha hecho saber a la prensa, dejando claro sobre todo, que Karim Benzema es indiscutible en el once.

Mendilibar no se fía del Real Madrid pese a su mal momento como local

El entrenador del Eibar compareció en rueda de prensa antes de enfrentarse al Real Madrid este domingo. Asegura que no se fia del Real Madrid pese a no estar en su mejor momento. Además, ha hecho referencia a las críticas a Benzema asegurando que pese a todo lo que se habla sobre él, es uno de los mejores delanteros del mundo.

Por ultimo, ha comentado la importancia de las bajas del equipo confirmando que a Ivan Ramis y Alejo les espera una recuperación rápida y ha expresado su deseo de tenerlos pronto en el equipo.

Antecedentes

Real Madrid - Eibar Real Madrid Empate Eibar Liga Santander (6) 5 1 0 Copa del Rey (0) 0 0 0 TOTAL 5 1 0

Convocatorias

Real Madrid: No se ha hecho pública todavía.

Eibar: Porteros: Dimitrovic, Riesgo. Defensas: Arbilla, Capa, Gálvez, José Ángel, Juncá, Lombán, Paulo Oliveira. Centrocampistas: Cristian Rivera, Dani Garc´ia, Gonzazo Escalante, Inui, Joan Jordán, Rubén Peña. Delanteros: Bebé, Charles, Kike García, Sergi Enrich.

Posibles onces

Posible XI Real Madrid. Fuente: Footballuser.com