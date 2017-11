Previa Real Madrid - Las Palmas: permiso para ganar

Ya suenan las bocinas por la Castellana, los niños sonrientes van al templo blanco a ver a su equipo favorito, los hinchas enloquecen entre cánticos al Real Madrid. Vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu y con un partido crucial para volver a resurgir. El mejor club del siglo XX pasa por unos duros momentos tras la dolorosa derrota (3-1) en Wembley frente al Tottenham Hotspurs que fue sumamente superior al equipo blanco.

El Real Madrid recibe a la U.D Las Palmas, previamente inferior al equipo blanco. Los de Zinedine Zidane tienen clara la situación por la que está pasando el club y ellos mismos, jugadores del alto nivel, son los únicos que pueden cambiar la situación. Como ya explico Cristiano Ronaldo para los medios de comunicación “No ha pasado nada, son malas rachas, no podemos estar siempre bien”. Los propios jugadores confían en poder revertir la situación y volver a lo más alto a pesar de tener al F.C Barcelona a ocho puntos en La Liga Santander y al Tottenham a tres puntos en la UEFA Champions League.

El Real Madrid nunca ha perdido contra Las Palmas en el Santiago Bernabéu

Más de medio siglo, Real Madrid y U.D Las Palmas se han enfrentado en un total de 66 encuentros, con un marcador favorable a los blancos. El conjunto de Chamartín ha logrado ganar a los canarios en 44 ocasiones, mientras que los isleños lograron ganar en 7 encuentros y en 15 enfrentamientos quedaron en tablas.

Jonathan Viera marcado por un jugador valencianista | Foto: VAVEL

El primer partido oficial entre ambos clubes fue en la temporada 1951/1952 en la 1º jornada de liga dónde el Real Madrid visitaba Gran Canaria y lograba vencer por 1-4. Ese año sería el comienzo de una larga lista de enfrentamientos entre ambos clubes.

Este encuentro será el sexagésimo séptimo entre ambos, dónde 33 partidos se jugaron en Santiago Bernabéu y los 33 restantes en el Estadio de Gran Canaria. El Real Madrid ha logrado vencer en 44 ocasiones, 16 como visitante y 28 como local. Respecto a los goles, el conjunto blanco ha logrado rebasar la portería canaria en 172 ocasiones, mientras que la U.D Las Palmas ha logrado marcar 62 goles. El Real Madrid cuenta con un promedio de 2,6 goles, mientras que Las Palmas cuenta con un promedio de 0,93 goles.

El conjunto de Zidane, según la historia, se le ha dado bien el equipo canario y de esos 172 goles, el Real Madrid ha logrado marcar 116 goles en el Santiago Bernabéu, un promedio de 3,51 goles por partido en Chamartín. Respecto a los goles fuera de casa, los blancos, en toda la historia de enfrentamientos entre ambos, han logrado marcar 56 goles, un promedio de 1,69 goles por partido en el Estadio de Gran Canaria.

El Real Madrid celebrando un gol en conjunto | Foto: VAVEL

Por parte del equipo canario, ha logrado marcar 62 goles, 40 goles como local y 22 como visitante. Como local, el equipo de Pako Ayestarán cuenta con un promedio goleador de 1,21 goles por partido, mientras que, como visitante, el promedio es de 0,66 goles en el Santiago Bernabéu.

La fiesta del gol entre Real Madrid y Las Palmas

El conjunto canario, a pesar de tener un promedio goleador inferior al del conjunto madrileño, en varias ocasiones ha logrado endosarle cuatro goles, como por ejemplo en la temporada 1976/1977, en la jornada 31º, Las Palmas lograba ganar 4-2 al Real Madrid y no sería la última vez que le endosaba cuatro goles al conjunto blanco. En la temporada 1985/1986, en la misma jornada, en la 31º, los canarios lograban una victoria por 4 goles a 3. Unas temporadas después, en la 2001/2002, en la jornada 6, el conjunto canario volvía a endosarle cuatro tantos al Real Madrid y el encuentro acabaría 4-2 favorable a Las Palmas.

Karim Benzema rematando, el esférico, a portería | Foto: VAVEL

Las tres veces en las que logró marcarle el máximo de goles (4) al Real Madrid fue como local. La única vez que el conjunto canario, como visitante, pudo lograr acercarse a los cuatro goles fue la temporada pasada en el Santiago Bernabéu con un resultado de tres a tres.

Respecto al Real Madrid ha logrado endosar hasta diez goles en un encuentro. Las goleadas por parte del Real Madrid fue en la temporada 1954/1955, dónde el partido fue dominado por el equipo blanco y endosando un 7-0. En la temporada 1958/1959, el Real Madrid, el rey de Europa en ese momento, lograba ganar a Las Palmas por 10-1 en el Santiago Bernabéu. Unas temporadas después, en la 1964/1965, el Real Madrid lograba una nueva goleada por seis goles a cero en Chamartín. A pesar de las goleadas de 5-0 en las temporadas 1969,1970, 1973/1974, 1987/1988, en la temporada 2001/2002, el conjunto madrileño volvía a vencer por 7-0 a los canarios.

La U.D Las Palmas celebrando un gol en el Estadio Gran Canaria | Foto: VAVEL

La facilidad del Real Madrid en marcar gol a Las Palmas le ha llevado a la friolera cifra de los 172 goles en apenas 66 encuentros. En numerosas ocasiones, los blancos han logrado rebasar los 4 goles (16 encuentros). Más de medio siglo de buen fútbol entre ambos clubes ya que en 66 encuentros disputados, sólo en dos el marcador no se movió y quedó cero a cero. En 64 encuentros se ha logrado ver, al menos, un gol.

Isco Alarcón al rescate del Real Madrid

La figura de Isco Alarcón cada vez es más imprescindible en el once del Real Madrid, ya que, para la afición blanca, es uno de los pocos jugadores que no ha bajado su rendimiento esta temporada.

Isco fue uno de los mejores del partido el pasado miércoles en Wembley y frente al equipo canario estará en el once titular y será la gran amenaza para los isleños. El jugador malagueño le ha costado lograr un puesto en el once y, por suerte o por desgracia, las lesiones de jugadores como Benzema o Bale le han dado el puesto en el once titular y no ha decepcionado.

Isco Alarcón conduciendo el esférico en el Santiago Bernabéu | Foto: VAVEL

La temporada pasada, el malagueño fue un revolucionario cada vez que saltaba al terreno de juego y en partidos como el de El Molinón, gracias a Isco, el Real Madrid sacó los tres puntos con un golazo del malagueño. El Real Madrid cuenta con un mago del balón, ya sea para asistir o para marcar goles.

Vitolo será el gran peligro canario

El canario, ex jugador del Sevilla F.C, será el gran peligro para el Real Madrid. Su verticalidad por la banda izquierda, dónde estará el canterano Achraf, que, a pesar de la falta de experiencia, está cumpliendo como sustituto del lesionado Carvajal. Además, Vitolo no estará sólo en el Santiago Bernabéu y su compañero, Loic Rèmy, ex jugador del Chelsea F.C, serán un rompecabezas para la defensa blanca.

Vitolo en su presentación como jugador de la U.D Las Palmas | Foto: Página web Las Palmas

Vitolo Machín ya sabe lo que es ganar al Real Madrid, la pasada temporada en el Sánchez Pizjuán dónde el Sevilla F.C logró remontar un partido que se había puesto favorable al Real Madrid.

El Santiago Bernabéu, nombrado jugador número 12 frente a la U.D Las Palmas

Ahora mismo, como están las cosas en el Real Madrid, el apoyo de la afición blanca puede ayudar a los jugadores a revertir la situación. Previamente, Las Palmas es inferior al conjunto blanco y una victoria local sería un punto de confianza para la plantilla y poder engancharse a los títulos en juego.

El Santiago Bernabéu lleno hasta la bandera | Foto: VAVEL

El Santiago Bernabéu, como cada domingo, estará lleno hasta la bandera y la olla a presión puede ser un factor negativo para el equipo canario y que debe aprovechar el Real Madrid. Desde 1954, en Chamartín se han jugado 33 partidos, esté será el partido 34 en la capital. Los números son favorables para el conjunto blanco, dónde ha logrado ganar 28 de 33 partidos, es decir, el 84% de los partidos los ha ganado. En esos 33 encuentros, el Real Madrid ha logrado marcar 116 goles, dato que anuncia un claro favorito para el encuentro en el Santiago Bernabéu.

José María Sánchez Martínez, la máxima autoridad en el Santiago Bernabéu

José María Sánchez Martínez, colegiado murciano de 34 años, será el encargado de dirigir el encuentro entre Real Madrid y Las Palmas acompañado de Juan Antonio Campos Salinas, como cuarto árbitro; Javier Aguilar Rodríguez, como árbitro asistente 1; José Gallego García, como árbitro asistente 2; y Antonio Rubinos Pérez, como delegado informador.

La temporada pasada, la 2016/2017, José María Sánchez Martínez arbitró a ambos clubes en varias ocasiones. El colegiado murciano fue designado hasta en cuatro ocasiones para arbitrar a la U.D Las Palmas, al igual que al Real Madrid, también en cuatro partidos.

Jose María Sánchez Martínez será el encargado de dirigir el encuentro | Foto: RFEF

Por parte del equipo canario, el primer partido fue el 17 de septiembre de 2016, dónde Las Palmas lograron ganar al Málaga C.F por 1-0 en el Estadio Gran Canaria. El siguiente partido fue el 10 de enero de 2017 dónde Sánchez Martínez estuvo presente en un partido de Las Palmas fue en Copa del Rey en el Estadio Vicente Calderón y el equipo canario sacó una importante victoria por dos goles a tres frente al Atlético de Madrid. El tercer partido fue el 20 de febrero de 2017 en La Rosaleda, al igual que el Estadio Gran Canaria, el colegiado murciano sería el encargado de dirigir el partido de vuelta entre Málaga y U.D Las Palmas con victoria favorable a los andaluces por 2-1. El cuarto y último partido fue el 9 de abril de 2017 en el Estadio de Gran Canaria y el equipo canario sacó una contundente victoria por 4 goles a 1 frente al Real Betis.

Como encargado de arbitrar al Real Madrid y su rival, el primer encuentro fue el 29 de octubre de 2016 en Mendizorroza y los blancos lograban los tres puntos goleando 1-4 al Deportivo Alavés. El siguiente partido fue el 25 de enero de 2017 en un partido de Copa del Rey en el Estadio de Balaídos dónde el Real Madrid quedaba eliminado de copa frente al Celta de Vigo. El tercer partido fue el 2 de abril de 2017, el partido de vuelta entre Real Madrid y Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu y el conjunto de Zinedine Zidane lograba ganar 3-0 al equipo de Vitoria. El cuarto partido que arbitró el colegiado murciano al Real Madrid fue el 29 de abril de 2017 en Riazor dónde el equipo madrileño goleaba al Deportivo La Coruña por 2 goles a 6. Además, hay que añadir que esta misma temporada, José María Sánchez Martínez arbitró el partido de vuelta de la Supercopa de España en el Santiago Bernabéu, dónde el Real Madrid ganaba al F.C Barcelona y conseguía la Supercopa de España ante su afición.

José María Sánchez Martínez dirigiendo un partido | Foto: RFEF

La temporada pasada, José María Sánchez Martínez amonestó hasta en 110 ocasiones con tarjeta amarilla en 23 partidos entre Liga y Copa del Rey, con un promedio de 4,78 tarjetas amarillas por partido, mientras que sólo en 4 ocasiones amonestó con una tarjeta roja, es decir, un promedio de 0,17 tarjetas rojas por partido.

Las posibles alineaciones de ambos equipo