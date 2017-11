Zidane: "Será un buen partido para que Benzema y Cristiano vuelvan a marcar"

Google Plus

Zidane durante una rueda de prensa.Fuente: Dani Mullor

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva del Club. El técnico del conjunto blanco ha analizado el primer derbi que se disputará mañana en el Wanda Metropolitano y afirma que “llegan preparados para el choque”.

“Va a ser un partido muy disputado. Jugamos fuera de casa, en un campo nuevo para nosotros. Espero ver un buen partido. No queremos fallar y queremos hacer el máximo. Estamos preparados para hacer un buen partido y queremos hacerlo. Tenemos que jugar los 90 minutos a tope”, declaraba Zidane ante los medios.

La vuelta de Modric y Carnaval al campo de juego ha encendido más la esperanza en el equipo. “Dani llevaba mucho tiempo preparado para volver a jugar”, explicaba el técnico que ha aprovechado la ocasión para hacer un balance sobre la situación del club. “El equipo está bien. Nos faltan algunos jugadores, pero poco a poco vamos a tener a todos. Llegamos bien al derbi. Sabemos la importancia del partido porque es importante, como siempre. Para los de fuera es algo especial, pero para mí son tres puntos y tenemos que intentar ganar el partido”.

El técnico blanco ha destacado la sensación de que “será un buen partido para que Benzema y Cristiano vuelvan a marcar.” Además, ambos clubes se encuentran a igualdad de puntos lo que indica que será un partido más reñido de lo habitual.

Zidane ha querido alejar cualquier rumor de crisis en el vestuario madridista y ha resaltado que no existe ningún tipo de problema entre Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. “Tengo dos jugadores que son historia en este club y los dos saben lo que nos jugamos y se respetan muchísimo”, declaraba el técnico.

El entrenador ha respondido sobre los posibles fichajes del Real Madrid y no ha mostrado su posición ante la posible incorporación de Neymar al banco madridista. “Solo pienso en mis jugadores. El brasileño es muy bueno, pero tengo a los mejores aquí. Lo que podemos hacer es lo que tenemos aquí, el futuro ya se verá. No voy a hablar de un jugador que no es mío”, explicaba el entrenador galo sobre los rumores de una futura llegada de Neymar al equipo blanco.