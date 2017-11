Milán y aquel penalti para la historia

Google Plus

Cristiano Ronaldo golpea el penalti decisivo

Los rojiblancos llegaban con la idea de alzar la copa por primera vez en su historia y olvidarse así de la anterior oportunidad perdida hace dos años atrás en Lisboa, ante el mismo rival y de la forma más dolorosa, con un gol de Sergio Ramos en el descuento que empataba el partido. Los merengues por su parte buscaban levantar el trofeo de campeón de Europa por úndecima vez, y salvar así una temporada muy irregular.

Para el Real Madrid la temporada 2015/2016, no fue una temporada cómoda y tranquila, cierto es que ninguna resulta así para el equipo blanco, pero aquella más de lo normal, el equipo comenzó la temporada con Rafa Benítez en el banquillo y con la esperanza de devolver al equipo a lo más alto, tras el anterior año en el que no se había conseguido ningún título de importancia y que le acabó costando el puesto a Carlo Ancelloti, pero los resultados no fueron los esperados y Benítez fue despedido en enero, estando a ocho puntos del F.C. Barcelona en Liga y habiendo sufrido derrotas muy dolorosas como el 0-4 de los culés en el Santiago Bernabéu.

Zidane durante un partido esta temporada | Daniel Nieto (VAVEL)

Florentino Pérez apostó entonces por un hombre de la casa, por alguien que sabía que iba a levantar la esperanza de la afición, el elegido fue Zinedine Zidane que hasta entonces había estado llevando al Real Madrid Castilla, el técnico francés realizó un trabajo magnífico y consiguió acabar La Liga en segunda posición, a un solo punto del Barcelona y peleándola hasta el final, también logró llevar al equipo hasta la final de la Champions League, también hay que decir que aquel año los cruces fueron bastante “cómodos” para los merengues, ya que para lograr llegar a la final tuvieron que pasar por encima de Roma, Wolfsburgo y Manchester City, equipos mucho más asequibles si los comparamos con los Nápoles, Bayern de Munich y Atlético de Madrid del año pasado.

El Atlético de Madrid disponía de un equipo muy similar al actual, ya que el once titular lo formaron: Oblak, Juanfran, Filipe, Godín Saviç; Gabi, Augusto, Saúl, Koke, Griezmann y Torres, y los cambios fueron Carrasco, Thomas y Lucas, todos en la actualidad siguen formando parte de la plantilla. El Real Madrid formó con un once muy parecido al actual, con la baja de Pepe únicamente: Keylor; Carvajal, Marcelo, Ramos, Pepe, Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, siendo los cambios, Isco, Lucas V. y Danilo. Ambos equipos siguen con el mismo bloque e incluso once inicial de entonces.

Ramos en el momento del gol | Realmadrid.com

El partido fue de alta intensidad, con un Real Madrid que se adelantó en los primeros 20´minutos de juego tras un gol del señor de las finales, y la bestia negra del Atlético de Madrid en estos últimos años, el capitán Sergio Ramos, a partir de aquí el Madrid se dedicó a controlar el tiempo del partido y a obligar al Atleti a atacar con el balón, cosa que no era, ni es, su principal arma. Tras el descanso tuvieron la oportunidad de empatar a través de un penalti de Pepe a Torres, pero que Griezmann mandó al travesaño, los minutos pasaban y el Madrid cada vez parecía más cómodo, justo tras tener los blancos las mejores ocasiones para hacer el segundo, tras un disparo de Benzema en un mano a mano que detuvo Oblak, y una triple ocasión de Lucas, Bale y Cristiano, que desbarataría la defensa rojiblanca, salvando incluso un disparo del galés en la línea de gol, llegaría el gol del empate, lo haría Carrasco tras una gran jugada de los rojiblancos.

Poco sucedería en la prórroga, el Real Madrid sí que buscó más el gol que el Atleti, pero también a causa de que estos habían realizado un gran esfuerzo para lograr el empate, tras los 30 minutos de tiempo extra y los 90 reglamentarios, todo se iba a decidir desde el punto de penalti, la portería elegida fue el de los aficionados madridistas y el que iba a empezar lanzando también iban a ser los blancos, esta última acción a elección del propio Atlético que prefirió lanzar segundo, tras los primeros siete lanzamientos, no hubo ningún fallo, ni siquiera ninguno de los elegidos estuvo cerca.

Lucas Vázquez fue el primer tirador y el de Curtis sorprendió a todos con su tranquilidad y sus malabares con la pelota antes de lanzar, Griezmann se resarciría de su fallo y anotaría con gran tranquilidad, Marcelo fue el siguiente y el brasileño demostró cómo se ha de lanzar un tiro de penal, fuerte y colocado al “palo de dentro”, Gabi ejercería de capitán de los suyos y tampoco fallaría, Bale, a pesar de estar muy sobrecargado hizo de gala de su calidad y valor y marcó para alivío de los aficionados que le vieron acercarse cojeando a lanzar, Saúl a pesar de su juventud demostró valor y engañó con maestría a Keylor, el turno era de Sergio Ramos, al cual le encantan las grandes citas, el de Camas cumplió con las expectativas y demostró por qué es el Capitán, el turno era para Juanfran, al madrileño se le pudo ver excesivamente nervioso y por desgracia le tocó el sabor más amargo, el del fallo, finalmente todo dependía del hombre clave del Madrid, el mayor experto en lanzamientos de penal, Cristiano Ronaldo, el 7 madridista no puedo aparecer en todo el partido, pero ahí estuvo cuando le necesitaron sus compañeros, para marcar el penalti decisivo, lo demás es historia.