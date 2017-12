Anuario VAVEL Real Madrid 2017: Keylor Navas, la humildad personificada

Keylor Navas saludando a su afición | Foto: Daniel Nieto VAVEL

En el fútbol, como en la vida, son necesarios los contrastes. Dentro de una plantilla que se ha caracterizado, sobre todo bajo el mandato del actual presidente Florentino Pérez, por estar conformada por los jugadores más mediáticos y de primera línea mundial, también hay excepciones. Algunos de ellos, como Nacho, como Dani Carvajal o como Casemiro se han ganado pulso estar ahí con el esfuerzo, el trabajo y la constancia como premisas. Éste también es el caso del portero costarricense Keylor Navas. Sus grandes actuaciones con el Levante y su selección -entre ellas, un escandaloso Mundial en 2014- le llevaron a ser el portero titular del actual campéon de Europa y del mundo. Se lo ha ganado por méritos propios, nadie le ha regalado nada. Algo bonito y difícil de ver en los tiempos que corren.

Indiscutible en el mejor Real Madrid de la historia

El tico, premiado a principios de año como mejor futbolista iberoamericano de 2016 por EFE, se encuentra en su cuarta temporada en el club blanco. Ha sido indiscutible para Zizou desde que tomase los mandos de la nave blanca hace dos años. En un 2017 donde el equipo blanco ha logrado la consecución del ansiado doblete -Liga y Champions League- para posteriormente ganar los otros tres títulos a los que optas cuando eres campeón de los anteriores, Keylor ha sido el titular en todos ellos. Exceptuando la Copa, donde Kiko Casilla es el elegido por el técnico galo, lo ha jugado practicamente todo.

Si bien es cierto que las rotaciones de Zidane han afectado a la portería en algunas jornadas de Liga y fase de grupos en Champions League, no se puede decir que éstas hayan sucedido por mal nivel de Navas. Todo lo contrario. Kiko Casilla también se ha ganado jugar algunos partidos, elemento clave para mantener a todos los jugadores enchufados.

Los porteros también necesitan jugar. Si un cancerbero no está lo suficientemente rodado, no esperes que vaya a salvarte la vida cuando lo necesites. El mejor ejemplo de ésto es la leyenda blanca y del fútbol español Iker Casillas, que bajó considerablemente su nivel tras verse relegado al banquillo por José Mourinho hace varias temporadas. La situación liguera del equipo al final de este año no es fruto de sus errores. En el Clásico, por ejemplo, que dejó al Real Madrid a 14 puntos del FC Barcelona, salvó en la primera parte una volea de Paulinho con una mano antológica que pudo suponer el 0-1 tras un inicio con claro dominio madridista. Poco pudo hacer después en los goles encajados en el segundo tiempo, que fue un baile.

Para Zidane el arquero costarricense es insustituible. Lo ha dejado claro en repetidas ocasiones. Al termino de la temporada anterior y en la antesala del mercado estival, el francés declaró en rueda de prensa: "Keylor Navas ha sido y es fundamental, como siempre".

También, sin ir tan lejos, este mismo mes de diciembre en la previa del partido frente al Athletic Club en San Mamés, fue cuestionado por el posible fichaje de Kepa. La respuesta del entrenador del Real Madrid fue rotunda: "Me quedo con Keylor y Kiko". Todo lo demás, son suposiciones. Aunque ésto parece importarle poco a los principales medios de prensa deportiva de este país. No todo son críticas hacía Keylor ni mucho menos, pero desde el día del fax que estuvo a punto de mandarle a la portería de Old Trafford, no han cesado las noticias sobre el posible fichaje de otro portero. Sin poner en duda las fuentes de los diferentes periodistas que han colocado durante este año a multiples arqueros en Chamartín, es un tema difícil de entender y que debe ser muy desestabilizador de puertas para adentro en el vestuario blanco.

¿Qué pensarán Keylor y Kiko de esta insistencia en fichar un tercer portero? ¿Para qué se ficharon a ambos entonces? La fortaleza mental que deben poseer esos cerebros tiene que ser espectacular para aguantar este tipo de situaciones. Si por algunos fuese, el Real Madrid dispondría de una nómina de más de tres porteros. Con Courtois, con Donnarumma, con De Gea, con Kepa...Probablemente si en vez de ser un jugador trabajador y humilde de Costa Rica, fuese un portero mediático, nada de esto estaría pasando. Desde luego, quedan pocos días para que el mercado de invierno se abra y se comiencen a resolver las dudas sobre la portería blanca. Aunque bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Juzguen ustedes mismos.

Noticias sobre la portería del Real Madrid en la prensa deportiva durante 2017

En una temporada donde la ausencia de gol y la falta de solidez defensiva están siendo las claves de la mala racha del equipo, para algunos la portería es un elemento necesario de renovar. Y lo antes posible. Zidane debe hacer un gran trabajo psicológico con sus jugadores para que no les afecten este tipo de cosas. Veremos si se cumplen las palabras del técnico madridista sobre este asunto.

A por su segundo Mundial en Rusia

A pesar de la oscuridad que atañe a su futuro, a Keylor le siguen yendo muy bien las cosas tanto con su club como con su selección. A los ocho títulos cosechados en sus tres años como jugador blanco hay que sumarle lo bien que le ha ido con su combinado nacional. Tras ser uno de los grandes héroes de su país en el anterior Mundial de Brasil, donde alcanzó los cuartos de final cosechando así la mejor participación de Costa Rica en una Copa del Mundo, en este 2017 ha logrado la clasificación para su segundo Mundial consecutivo. Un gol in extremis de Watson en el minuto 95 frente a Honduras en la novena jornada del hexagonal de la CONCACAF desató la locura en el Estadio Nacional de San José. Los ticos buscarán repetir la hazaña lograda en Brasil, donde pasaron de una fase de grupos donde tuvieron que enfrentarse nada más y nada menos que a tres campeonas del mundo como lo son Inglaterra, Uruguay e Italia. Histórico.

Hace pocas semanas, Keylor también ha sido reconocido por los Premios CONCACAF 2017 como Jugador del Año. Un broche de oro para un año que deportivamente ha sido el mejor de su carrera. Pura vida para el arquero.