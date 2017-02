Christian Fernández: "Estoy para lo que quiera el míster y el club"

Google Plus

Christian Fernández saca un balón jugado en Almería | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

El defensa cántabro del Real Oviedo, Christian Fernández, fue el protagonista de la nueva tienda de Adidas del Real Oviedo. Tras finalizar el entrenamiento, respondió a los medios de comunicación allí citados.

El primer punto a tratar serían las nuevas incorporaciones que el Real Oviedo firmó en la tarde de ayer, pues a la ya anunciada por la mañana de Carlos de Pena, se sumaría a altas horas de la tarde la de Borja Domínguez: "hemos hecho los deberes, tenemos una plantilla muy competitiva. Espero que las nuevas incorporaciones vengan con ganas de aportar. Les ayudaremos a que se aclimaten rápido y se acoplen al equipo. La idea es dar un salto de calidad, cubrir las necesidades de la plantilla".

El lateral también fue preguntado por la última derrota que el equipo cosechó en Almería: "se está convirtiendo en costumbre y no puede ser. Hay que resetear la dinámica negativa y ser un equipo rocoso y sólido en casa. Lo importante es buscar la regularidad, nos ayudará a luchar por los objetivos de la plantilla. Cuando llevas una rutina de resultados y se repiten en tiempo y forma, generan ansiedad. Debemos huir de esos pensamientos, si se pone cuesta arriba hay que ser capaces de revertir la situación".

El domingo el Real Oviedo regresará al Carlos Tartiere tras otra mala jornada fuera de casa, algo difícil de comprender con la visión mostrada en la capital asturiana: "somos la antítesis. Jugar en tu campo te genera presión, agradar a tu público, conseguir los tres puntos, para nosotros es lo contrario. En casa hacemos grandes partidos y somos capaces de dar el paso adelante. Estamos a tiempo de conseguir cambiar nuestra versión fuera de casa, somos conscientes y queremos sumar. Contra el Mallorca ahora, y después ir a Anduva a por los tres puntos para conseguir el objetivo".

Pese a incorporarse este verano a las filas del Real Oviedo, Christian Fernández se ha convertido en uno de los favoritos de la afición, ante lo cual se mostraba "contento. El recibimiento ha sido fantástico, no me lo creo. Mi figura ha calado bien en Oviedo, fruto del trabajo y el sacrificio que muestro por esta camiseta, eso me hace mejorar y trabajar. Quiero ayudar a mis compañeros y a la institución para crecer y conseguir los objetivos".

Por último, en la última jornada el cántabro jugó como central, aunque en anteriores ocasiones se hizo el dueño de la banda izquierda: "cuando la plantilla es extensa, uno sabe que no se puede relajar. Cualquier oportunidad que ofrezca el entrenador es aprovecharla. Este fin de semana jugué de central, no me costó adaptarme, estoy para lo que quiera el míster y el club".