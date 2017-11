La cruz de los canteranos | Imagen: Real Oviedo

El Real Oviedo no está teniendo su mejor año en cuanto a lesiones se refiere. Todo comenzó en pretemporada con la baja de Fabbrini para 6 meses y sigue esta semana con Edu Cortina, que ha vuelto a caer lesionado del hombro. Esta circunstancia hace que Edu tenga que esperar aún más tiempo para poder debutar bajo las órdenes de Juan Antonio Anquela y se une a la lesión de su compañero también canterano, Viti Rozada, que desde la segunda semana de competición no ha podido contar en los entrenamientos para el jienense.

Tanto Edu como Viti fueron los dos canteranos que más espectativas suscitaron al público ovetense durante la pretemporada, con destacadas actuaciones en todos los encuentros disputados incluso frente a equipos de la Liga 1|2|3 y son de las caras que más ganas tiene la afición de ver vistiendo la elástica del primer equipo. Aunque Viti ya debutó en su momento con Sergio Egea, Edu Cortina no sabe lo que es ser jugador del primer equipo en partido oficial, aunque lleva mucho tiempo esperando tener esa oportunidad. Por desgracia, el ovetense ha tenido mala suerte con las lesiones, ya que figuraba como titular en el encuentro de Copa del Rey ante el Numancia en el Carlos Tartiere pero cayó lesionado durante el calentamiento y tuvo que ser retirado de la convocatoria a escasos minutos de que comenzara el encuentro.

En esta ocasión, se repite el tipo de lesión, ya que vuelve a tener dañado el hombro, pero al contrario que en el partido de Copa del Rey en el cuál se lesionó el hombro izquierdo, esta vez es el derecho el que ha salido mal parado y que tendrá al canterano alejado de los terrenos de juego unas semanas hasta que se complete su recuperación. Por el momento habrá que esperar para que Edu Cortina tenga por fin su oportunidad definitiva de debutar con el primer equipo y dar una alegría a la afición ovetense tras la poca confianza depositada en la cantera por el anterior entrenador del Real Oviedo.