Anuario VAVEL Real Oviedo 2017: centro del campo, muchos cambios en la medular

El año 2017 fue muy movido en el centro del campo para el Real Oviedo. Ambas temporadas cuentan con varios cambios en estas posiciones y algunos de los jugadores importantes en la pasada campaña, abandonaron la disciplina azul en verano para unirse a otros equipos.

Nombres muy destacados entre la plantilla

Folch ha sido el jugador azulón con mayor número de pases acertados en lo que va de temporada La medular del Real Oviedo de Juan Antonio Anquela cuenta con nombres muy destacados dentro del fútbol nacional e internacional. Y con uno de los integrantes de la pasada campaña, aparte de la posible aparición de algún canterano en determinadas ocasiones. El primer jugador a destacar es Ramón Folch, el futbolista que ha disputado la totalidad de minutos bajo las órdenes del entrenador jienense. Folch es uno de los jugadores que llegó nuevo al equipo carbayón en verano, aunque su fichaje estaba apalabrado desde antes de que terminase la temporada anterior. Desde su llegada, Folch se ha mostrado muy serio en su trabajo, robando balones e iniciando el juego, siendo el jugador azul con mayor número de pases acertados en lo que va de temporada.

McDonald Mariga, antiguo campeón de la Champions League, no ha tenido gran presencia en el equipo Otro de los nombres más destacados en la temporada actual es el de McDonald Mariga, antiguo campeón de la Champions League con el Inter de Milán de Mourinho en el año 2010. El mediocentro también llegó en el mercado veraniego, aunque ha tenido menor presencia en el equipo que el catalán, debido especialmente a su bajo estado de forma inicial. Mariga salió como suplente en Almería en la segunda jornada de liga, y tras una carrera cayó lesionado, provocando su ausencia en el esquema de Anquela hasta su convocatoria en la jornada nueve ante el Club Deportivo Tenerife. Sin embargo, no fue hasta la jornada once cuando volvió a los terrenos de juego como titular en la medular, y fue clave en el segundo gol de la victoria azul ante el Córdoba con un robo y asistencia para el gol de Diegui Johannesson.

Más incorporaciones veraniegas

Siguiendo con las incorporaciones de verano, tanto el húngaro Patrik Hidi como el italiano Diego Fabbrini no se han visto muy involucrados en el juego del Real Oviedo. En el caso del húngaro, sí que ha llegado a debutar en la presente campaña, aunque tras su tercer partido bajo las órdenes de Juan Antonio Anquela, sufrió una lesión que lo mantuvo apartado dos meses de los terrenos de juego; hasta la jornada 16 ante el CD Numancia. Por otro lado, el italiano Fabbrini aún no ha debutado como futbolista esta temporada, ya que solo ha disputado minutos con la elástica azul en pretemporada, antes de lesionarse la rodilla en un entrenamiento y tener que estar alejado de los campos de fútbol por aproximadamente unos seis meses.

David Rocha, procedente del fútbol estadounidense, ha ido de menos a más A excepción de Edu Cortina, canterano azul, el único mediocentro que continúa en la plantilla ovetense desde la campaña anterior es David Rocha. El cacereño venía del fútbol estadounidense cuando firmó por la disciplina azul y no acabó de cuajar una buena temporada bajo las órdenes de Fernando Hierro, provocado por la incorrecta colocación del jugador por parte del entrenador. En esta campaña, a pesar de haber realizado un inicio algo dubitativo, poco a poco se ha ido ganando a la afición azul. Se encuentra en mejor forma y además, ha anotado ya dos goles muy bonitos de falta directa que han significado puntos para el Real Oviedo. De hecho, Rocha había perdido el puesto ante la vuelta de McDonald Mariga contra el Córdoba, pero ha terminado recuperándolo en las últimas semanas del año con sus buenas actuaciones y goles ante Lorca y Sevilla Atlético.

El centro del campo, el gran rompecabezas

Desafortunadamente para el Real Oviedo, el centro del campo es de las líneas que más ha sufrido con las lesiones. Esto ha provocado que en las primeras jornadas de la presente campaña, Anquela haya cambiado en varias ocasiones su sistema. El técnico ha hecho que defensas como Juan Forlín o atacantes como Saúl Berjón o Aarón Ñíguez, hayan modificado sus posiciones y hayan ayudado en el centro del campo.

El Oviedo durante la temporada 2016/2017 contó con jugadores destacados para el centro del campo En la parte de 2017 que comprende a la pasada campaña, uno de los jugadores más destacados fue Lucas Torró, quien actualmente milita en el CA Osasuna. Torró llegó cedido del Real Madrid a Oviedo y se convirtió en un hombre clave en el doble pivote planteado por Fernando Hierro, y realizó actuaciones destacadas hasta el final de la temporada. Sin embargo, su compañero en el pivote, Jon Erice, se vio rodeado de polémicas tanto dentro como fuera del campo, lo que le hizo ser abucheado por el público ovetense en varias ocasiones y propició su salida al Albacete en verano. La temporada 2016/2017 contó con el regreso de un canterano como Michu, pero tras varios intentos de verse en buena forma, el tobillo no respondió y finalmente en verano anunció su retirada definitiva de los terrenos de juego como jugador del Real Oviedo. Además, en el mercado invernal, el Real Oviedo logró la cesión de Borja Domínguez, quien fue de los jugadores más destacados del conjunto azul en la segunda vuelta, siendo clave en algunas de las victorias carbayonas.

La otra cara de la moneda

Dos de los jugadores con menor impacto en la plantilla durante la anterior temporada fueron Jonathan Vila y Edu Bedia. En el caso del ex jugador del Celta, apenas disputó siete partidos en toda la temporada, conformando un total de 154 minutos. Bedia estuvo sobre el césped 267 minutos, a pesar de haber jugado el mismo número de partidos que Vila. Por último, Héctor Nespral, canterano azul, fue convocado a varios de los encuentros de la pasada campaña, aunque Fernando Hierro no le dio la oportunidad de debutar como jugador de la Liga 1|2|3 hasta los últimos siete minutos del último encuentro de la temporada en Elche. Se produjo en el momento en el que con casi total seguridad, el Real Oviedo se quedaba fuera de disputar el playoff de ascenso a la Liga Santander. Tras esta circunstancia, el jugador criado en el Requexón abandonó en verano la disciplina carbayona para jugar en Segunda "B".