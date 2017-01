Edu Bedia: “Simplemente vengo a ayudar”

Google Plus

Foto: marca.com

Presentado por Narciso Juliá, el cual ha deseado la mayor de las suertes al jugador, Edu Bedia entraba por primera vez en la sala de prensa del Real Zaragoza, preparado para someterse a las preguntas de los medios de comunicación. El centrocampista comenzaba la rueda de prensa señalando las ganas que tenía de llegar a Zaragoza: "Siempre que el Real Zaragoza se ha interesado por mi he tenido esa ilusión de venir". El club maño ya se interesó hace unas temporadas por él, pero no ha sido hasta ahora cuando el jugador se ha decidido del todo a venir.

Su etapa en el Oviedo no fue fácil, ya que apenas fue convocado a los partidos y lleva sin jugar desde octubre. A pesar de la inactividad, Bedia asegura que físicamente está bien y a disposición de Raúl Agné: "Cuando no tienes la suerte de competir, tienes que entrenar más fuerte para el día que te toque". Al preguntarle por qué creía que en el Oviedo no jugaba, la respuesta del centrocampista ha sido esta: "Hay diferentes entrenadores y diferentes estilos de juego. Creo que allí se premian antes otras cosas y era más difícil intentar jugar como yo juego".

Bedia se mostraba "encantadísimo de poder venir" a uno de los clubes históricos y destacaba que el equipo tiene una de las mejores plantillas de Segunda, añadiendo que pronto el Real Zaragoza volverá al lugar al que pertenece: "Sin duda es de las mejores plantillas de Segunda División". Sobre la categoría, destacaba su dificultad e irregularidad: "Es una categoría larguísima, hay que tener mucha paciencia". En el plano personal, Edu Bedia se presentaba como "un medio centro ofensivo que le gusta asociarse a los compañeros". Aseguraba también, reiteradamente: "simplemente vengo a ayudar al equipo". No ha tenido ocasión de hablar con Agné todavía, dado a que su llegada ha sido muy rápida, pero mañana se incorporará ya a los entrenamientos para preparar el próximo choque ante el UCAM Murcia.