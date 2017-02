Feltscher: "Muy alegre y contento de estar aquí"

Google Plus

Foto: Andrea Royo, VAVEL.

"Es la cuarta incorporación que hacemos en el mercado de invierno", enunciaba Narcis Juliá para presentar al nuevo jugador del Real Zaragoza, el lateral Rolf Feltscher. Escuetamente también ha hablado de cómo se cerraba para el conjunto maño el mercado invernal: "Intentábamos haber hecho una quinta, en la posición de delantero". Sin embargo, dicha incorporación no se ha realizado, y el Real Zaragoza acudirá el mercado de jugadores en paro para buscar dicho delantero. Feltscher llega al Real Zaragoza en calidad de cedido hasta final de temporada.

Rolf ha podido conocer en la mañana de hoy a sus nuevos compañeros, con los que ha compartido entrenamiento. El venezolano ha agradecido el interés maño y se ha mostrado feliz de estar en el Real Zaragoza y deseando estar a disposición de Agné cuanto antes. Respecto a su pasado en Getafe, Rolf jugó seis jornadas en el comienzo del campeonato, coincidiendo con un mal momento del conjunto azulón. Estos seis partidos fueron bajo las ordenes de Juan Esnáider. Sin embargo, tras ser sustituido por José Bordalás, el defensa venezolano perdió importancia en el once titular, disputando solamente un partido más hasta el momento: "Son decisiones que toman los entrenadores".

Rolf llega a Zaragoza siendo conocedor de la situación del equipo esta temporada: "Es un gran club, está en un momento un poco difícil". Nada que con trabajo duro y entrenamiento no se supere, opina. Rolf no ha querido aclarar si desde la directiva se le ha dicho cuál es el objetivo actual del club o si Agné ha hablado sobre su importancia en la plantilla: "Tampoco hay mucho tiempo para hablar. Esto no se sabe nunca. Lo mío es entrenar".

Pese al momento que atraviesa el conjunto de Raúl Agné, Feltscher ha visto un grupo muy unido en el entrenamiento de hoy: "He visto a los jugadores muy positivos". Rolf, que a sus 26 años ha jugado en clubs de Venezuela, Alemania, Italia, Suiza y España, además de ser internacional con Venezuela, a lo largo de su carrera ha jugado en varias posiciones: "He jugado muchos partidos de lateral derecho, en la nacional de izquierdo y en el Getafe de central". Siendo en la posición de lateral derecho para la que Rolf haber llegado al Real Zaragoza.